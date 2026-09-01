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Chelsea conclut tard le jour de la clôture du mercato un accord pour le milieu de terrain de Monaco Lamine Camara en remplacement d'Enzo Fernandez
Chelsea trouve un accord tardif pour le milieu de terrain de Monaco
Camara passe actuellement sa visite médicale avant un transfert tardif à Chelsea lors du deadline day. Selon Standard Sport, Chelsea a trouvé un accord d'une valeur de 47 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain en provenance de Monaco.
Chelsea a accéléré sa poursuite de Camara aujourd'hui après avoir accepté de vendre Enzo Fernandez à Manchester City pour un montant fixe record de 125 millions de livres sterling. Monaco réclamait initialement un montant plus élevé pour Camara, mais a revu son prix à la baisse après des complications concernant le transfert de Folarin Balogun à Everton. Balogun a échoué à sa visite médicale, ce qui a contraint Monaco à négocier avec Chelsea à un prix réduit afin de lever des fonds avant la date limite en France.
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Monaco baisse son prix demandé après l’échec du transfert à Everton
Monaco avait rejeté deux précédentes offres de Chelsea pour Camara plus tôt dans ce mercato. Cependant, la situation a évolué rapidement aujourd’hui lorsqu’il est devenu clair que Monaco devait boucler un transfert dans le sens des départs. Des sources à Stamford Bridge pensaient initialement que Chelsea ne recruterait pas de remplaçant à Fernandez, à moins qu’une opportunité de marché ne se présente.
Chelsea a brièvement envisagé de passer à l’action pour Manu Kone, mais la Roma a bloqué le transfert. L’échec du transfert de Balogun vers Everton a offert exactement cette opportunité, permettant à Chelsea d’intervenir et de conclure rapidement un accord pour Camara. Monaco a accepté les 47 millions de livres fixes, ouvrant ainsi la voie au transfert.
Le départ de Fernandez finance une arrivée tardive à Stamford Bridge
Le transfert de Camara a été rendu possible par l’énorme vente de Fernandez pour 125 M£. Chelsea et Manchester City ont trouvé un accord aujourd’hui après un feuilleton qui a duré tout l’été. Chelsea avait d’abord rejeté une offre de 104 M£ de Manchester City, en réclamant un montant fixe garanti.
Après avoir repoussé une approche suivante et réclamé 135 M£, Manchester City a soumis une offre finale de 125 M£, acceptée par le club londonien. Cette rentrée d’argent a permis à Chelsea de finaliser le contrat de six ans de Camara, qui comprend une option pour 12 mois supplémentaires. Camara est un élément clé de Monaco depuis 2024, avec six buts inscrits en 75 apparitions.
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Camara se prépare à son arrivée à Londres et à ses débuts en Premier League
Camara devrait arriver à Londres mercredi afin de finaliser officiellement les formalités de son transfert. À condition que tous les documents soient finalisés avant la date limite et qu’il passe sa visite médicale avec succès, Camara intégrera immédiatement l’effectif de Chelsea.
Chelsea espère que le jeune milieu de terrain pourra rapidement s’adapter à la Premier League alors que le club cherche à capitaliser sur sa récente victoire contre Brighton.
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