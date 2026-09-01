Camara passe actuellement sa visite médicale avant un transfert tardif à Chelsea lors du deadline day. Selon Standard Sport, Chelsea a trouvé un accord d'une valeur de 47 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain en provenance de Monaco.

Chelsea a accéléré sa poursuite de Camara aujourd'hui après avoir accepté de vendre Enzo Fernandez à Manchester City pour un montant fixe record de 125 millions de livres sterling. Monaco réclamait initialement un montant plus élevé pour Camara, mais a revu son prix à la baisse après des complications concernant le transfert de Folarin Balogun à Everton. Balogun a échoué à sa visite médicale, ce qui a contraint Monaco à négocier avec Chelsea à un prix réduit afin de lever des fonds avant la date limite en France.