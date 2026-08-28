(C)Getty Images
Traduit par
Chelsea cible Lamine Camara alors qu'Enzo Fernandez se rapproche d'un départ en transfert vers Manchester City
Chelsea prépare le remplacement du milieu de terrain en partance pour Manchester City
Chelsea a identifié Lamine Camara comme une cible potentielle sur le marché des transferts, alors que l’Argentin se rapproche d’un transfert vers l’Etihad. Selon talkSPORT, Fernandez est dans les dernières étapes d’un transfert retentissant pour retrouver Enzo Maresca à Manchester City.
Chelsea aurait fixé un prix de 120 millions de livres sterling pour le milieu de terrain, et le club s’attend à réinvestir une partie de cette somme sur Camara. Monaco réclame entre 50 et 60 millions de livres sterling cet été. Crystal Palace s’est récemment vu rejeter une offre de 35 millions de livres sterling, tandis que Liverpool s’est également vu offrir la possibilité de recruter Camara avant la fermeture du mercato.
- Getty Images
Xabi Alonso remet en question le désir après une omission du groupe pour la coupe
Les spéculations autour du départ de Fernandez se sont intensifiées lorsque Xabi Alonso l’a écarté du groupe de Chelsea pour la victoire en Carabao Cup contre Luton Town.
Alonso avait auparavant déclaré que Fernandez jouerait, mais l’entraîneur a ensuite laissé entendre que le joueur de 25 ans n’avait pas le bon état d’esprit.
Expliquant cette absence, Alonso a déclaré : « Nous avons besoin des joueurs qui sont dans la meilleure situation pour jouer. Nous devons tout prendre en considération, les joueurs qui traversent une bonne période, les joueurs qui ne ressentent pas cette énergie pour jouer. Pour moi, il est très important qu’ils ressentent cette envie de jouer et qu’ils aient une bonne préparation. »
La star de Monaco s’impose comme le renfort idéal au milieu de terrain
Alonso a également confirmé qu’il avait eu une conversation privée avec Fernandez après l’entraînement de mercredi avant de prendre sa décision finale. Alonso a ajouté : « Nous avons parlé et nous avons décidé qu’il valait mieux qu’il ne fasse pas partie du groupe. C’est un joueur de premier plan. »
Si Fernandez boucle son transfert, Chelsea est prêt à faire avancer ses discussions avec les représentants de Camara. Camara s’est imposé à Monaco après son arrivée pour 15 millions d’euros il y a deux ans, remportant le prix du Jeune joueur africain de l’année. Il a disputé 29 matches de championnat la saison dernière, inscrivant deux buts et délivrant sept passes décisives.
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Chelsea et Fernandez ?
Chelsea cherchera à finaliser le départ de Fernandez vers Manchester City dans les prochains jours tout en accélérant sa poursuite de Camara. En cas de succès, Camara rejoindra un milieu de terrain de Chelsea largement remanié, qui comprend déjà les recrues estivales Valentin Barco et Jordan Henderson. Alonso doit désormais gérer les derniers jours du mercato tout en préparant son équipe pour ses prochains matches de Premier League.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles