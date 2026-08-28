Chelsea cible Lamine Camara alors qu'Enzo Fernandez se rapproche d'un départ en transfert vers Manchester City

Les spéculations autour du départ de Fernandez se sont intensifiées lorsque Xabi Alonso l’a écarté du groupe de Chelsea pour la victoire en Carabao Cup contre Luton Town.

Alonso avait auparavant déclaré que Fernandez jouerait, mais l’entraîneur a ensuite laissé entendre que le joueur de 25 ans n’avait pas le bon état d’esprit.

Expliquant cette absence, Alonso a déclaré : « Nous avons besoin des joueurs qui sont dans la meilleure situation pour jouer. Nous devons tout prendre en considération, les joueurs qui traversent une bonne période, les joueurs qui ne ressentent pas cette énergie pour jouer. Pour moi, il est très important qu’ils ressentent cette envie de jouer et qu’ils aient une bonne préparation. »