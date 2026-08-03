Chelsea change de politique : Alonso trouve le remplaçant de Cucurella en Liga

Le réseau TeamTalk a rapporté que Chelsea est parvenu à un accord avec le Rayo Vallecano pour recruter l'arrière gauche espagnol Pep Chavarría, après des négociations qui ont connu une avancée notable ces derniers jours, le joueur ayant obtenu le feu vert pour se rendre à Londres afin de passer sa visite médicale, prélude à la finalisation du transfert.

Le rapport ajoute que le club londonien a revu son offre financière à la hausse, ce qui a contribué à rapprocher les points de vue avec le Rayo Vallecano, tandis que Chavarría a affiché sa nette volonté de rejoindre Stamford Bridge, les négociations s'achevant ainsi sur un accord entre les deux parties.

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