Le départ de Marc Cucurella au Real Madrid a contraint Chelsea à agir vite pour trouver un remplaçant sur le flanc gauche, plaçant ce poste en tête de ses priorités lors du mercato estival, dans le cadre du plan de l'entraîneur Xabi Alonso visant à remodeler l'équipe avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.
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Chelsea change de politique : Alonso trouve le remplaçant de Cucurella en Liga
Feu vert
Le réseau TeamTalk a rapporté que Chelsea est parvenu à un accord avec le Rayo Vallecano pour recruter l'arrière gauche espagnol Pep Chavarría, après des négociations qui ont connu une avancée notable ces derniers jours, le joueur ayant obtenu le feu vert pour se rendre à Londres afin de passer sa visite médicale, prélude à la finalisation du transfert.
Le rapport ajoute que le club londonien a revu son offre financière à la hausse, ce qui a contribué à rapprocher les points de vue avec le Rayo Vallecano, tandis que Chavarría a affiché sa nette volonté de rejoindre Stamford Bridge, les négociations s'achevant ainsi sur un accord entre les deux parties.
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Le montant de la transaction
Le même site a indiqué que la valeur de la transaction s'élève à environ 25 millions d'euros, précisant que Chelsea a agi rapidement pour boucler l'une des principales cibles fixées par Xabi Alonso avant le début de la nouvelle saison, dans une opération dictée par la vision technique de l'entraîneur et ses besoins immédiats.
Le rapport a expliqué qu'Alonso tenait à recruter un joueur d'expérience pour occuper le poste d'arrière gauche après le départ de Cucurella, ayant considéré Chavarría comme l'option la plus adaptée pour renforcer ce poste, ce qui a poussé la direction du club à accélérer ses démarches pour finaliser le contrat.
Ce recrutement potentiel marque un tournant dans la politique de Chelsea, qui avait pour habitude ces dernières saisons d'investir dans de jeunes joueurs, puisque Chavarría arrive avec une grande expérience et une maturité qui lui permettent de contribuer avec l'équipe dès le départ, plutôt que d'être considéré comme un projet d'avenir.
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