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Chelsea averti : « Aucune équipe performante » ne suit son plan tactique, alors que Ruud Gullit s’interroge sur l’influence de Xabi Alonso dans le recrutement à Stamford Bridge
Chelsea déborde de buts après une nouvelle grosse dépense
Un début positif dans la campagne 2026-27 laisse penser que Chelsea sera très plaisant à suivre cette saison, avec des buts qui s’enchaînent pour le poids lourd de l’ouest londonien. Le club en a inscrit neuf en trois matches de Premier League et de Carabao Cup, tout en ayant également encaissé cinq buts à l’autre bout du terrain.
Beaucoup voient les Blues comme le plus sérieux rival d’Arsenal dans une nouvelle lutte palpitante pour le titre, l’arrivée du meneur de jeu à 117 millions de livres sterling (158 M$) Morgan Rogers aux côtés de Cole Palmer et Joao Pedro étant considérée comme ayant permis de construire l’attaque la plus redoutable du football anglais.
Le gardien international argentin champion du monde Emi Martinez a lui aussi été recruté, afin d’apporter une dernière ligne défensive plus fiable, Chelsea n’ayant jamais eu peur de sortir le chéquier pour régler des problèmes supposés.
Le club a quelque peu ajusté son approche, avec une défense centrale à trois sur le terrain, et il y a eu jusqu’ici plus de points positifs que négatifs à tirer. Alonso semble heureux de faire avec les cartes qu’il a en main.
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Quelle influence Alonso a-t-il dans les discussions sur les transferts ?
La recette d’un succès durable a-t-elle été trouvée ? Ancien joueur et entraîneur des Blues, Gullit n’en est pas convaincu. La légende néerlandaise, qui s’exprimait pour le compte de SportsCasting.com, a confié à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Chelsea avait cédé aux exigences d’Alonso ou lui avait demandé de faire avec l’effectif à sa disposition : « Là encore, c’était un peu décevant. Je n’ai pas peur de le dire. Le bon exemple, c’est Luis Enrique au PSG, qui a eu la possibilité de vraiment faire venir l’effectif qu’il voulait pour construire sa philosophie autour.
« Maxence Lacroix est dans le système pour pouvoir jouer dans une défense à trois. Il s’adaptera. Quand je l’ai vu jouer à trois derrière, il y avait un peu de relâchement selon qu’ils avaient le ballon ou non, mais l’état d’esprit était là.
« Je me dis toujours qu’il n’y a pas d’équipe performante, au plus haut niveau, qui joue constamment à trois derrière sur toute une saison. On peut dire que vous êtes plus fort au milieu de terrain, l’Inter a fini par y parvenir en Serie A, mais en général, non.
« Donc la réponse est non, je ne suis pas entièrement satisfait que Chelsea n’ait pas donné à Alonso la liberté de choisir des joueurs qui correspondent à sa philosophie. Mais je comprends : ils ont tellement de problèmes à régler, avec des joueurs qui arrivent et d’autres qui partent. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, on verra.
« Ils gèrent avec ce qu’ils ont sans vraiment reconstruire correctement, et je le comprends, parce que la tâche est énorme. Mais il y a du potentiel si sa philosophie fonctionne avec les joueurs, et j’ai envie de croire en la direction. »
Chelsea récompensé pour sa planification à long terme
Gullit a ensuite déclaré au sujet de la construction de l’effectif à Stamford Bridge, qui a vu des sommes considérables investies dans des joueurs au potentiel évident : « Rappelez-vous, il y a quatre ans, ils ont commencé à dépenser énormément. Donc le problème, c’est que lorsqu’ils ont mis ce système en place, l’idée d’acheter de jeunes joueurs qui ne valaient pas nécessairement le prix qu’ils ont payé, mais en espérant qu’au fil des années ils atteindraient cette valeur à mesure que l’équipe deviendrait performante, cela a fonctionné.
« Nous pensions tous qu’ils étaient fous il y a quatre ans, mais ils nous ont prouvé que nous avions tort. Ils ont remporté la Ligue Europa Conférence deux ans plus tard, puis la Coupe du monde des clubs, et soudain, la valeur de ces joueurs a grimpé en flèche.
« Cela montre qu’ils savent ce qu’ils font, plus ou moins, avec le soutien de la direction. Mais parfois, dans le football, il faut être prêt à faire un pas en arrière pendant une saison afin de pouvoir dépenser à nouveau, et ils ont dépensé environ 400 millions de livres sterling cette saison, c’est bien ça ? »
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Chelsea 2026-27 : recrues estivales et déplacement à Arsenal
L’été 2026 a vu Chelsea recruter Rogers, Lacroix, Welbeck, Henderson, Martinez, Marco Palestra, Emmanuel Emegha, Geovany Quenda, Valentin Barco, Pep Chavarria et Dastan Satpayev. Le club a généré d’importants revenus grâce aux ventes, avec notamment les départs de Nicolas Jackson, Marc Cucurella, Andrey Santos et Liam Delap.
Avec six points au compteur et une qualification pour le troisième tour de la Carabao Cup, la direction de Chelsea estimera que la bonne approche est adoptée. Alonso rentre dans le rang et a peu de raisons de se plaindre avant un choc dimanche contre le champion en titre, Arsenal, à l’Emirates Stadium, qui constituera le premier véritable test de la valeur de son équipe en 2026-2027.
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