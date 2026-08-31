La recette d’un succès durable a-t-elle été trouvée ? Ancien joueur et entraîneur des Blues, Gullit n’en est pas convaincu. La légende néerlandaise, qui s’exprimait pour le compte de SportsCasting.com, a confié à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Chelsea avait cédé aux exigences d’Alonso ou lui avait demandé de faire avec l’effectif à sa disposition : « Là encore, c’était un peu décevant. Je n’ai pas peur de le dire. Le bon exemple, c’est Luis Enrique au PSG, qui a eu la possibilité de vraiment faire venir l’effectif qu’il voulait pour construire sa philosophie autour.

« Maxence Lacroix est dans le système pour pouvoir jouer dans une défense à trois. Il s’adaptera. Quand je l’ai vu jouer à trois derrière, il y avait un peu de relâchement selon qu’ils avaient le ballon ou non, mais l’état d’esprit était là.

« Je me dis toujours qu’il n’y a pas d’équipe performante, au plus haut niveau, qui joue constamment à trois derrière sur toute une saison. On peut dire que vous êtes plus fort au milieu de terrain, l’Inter a fini par y parvenir en Serie A, mais en général, non.

« Donc la réponse est non, je ne suis pas entièrement satisfait que Chelsea n’ait pas donné à Alonso la liberté de choisir des joueurs qui correspondent à sa philosophie. Mais je comprends : ils ont tellement de problèmes à régler, avec des joueurs qui arrivent et d’autres qui partent. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, on verra.

« Ils gèrent avec ce qu’ils ont sans vraiment reconstruire correctement, et je le comprends, parce que la tâche est énorme. Mais il y a du potentiel si sa philosophie fonctionne avec les joueurs, et j’ai envie de croire en la direction. »