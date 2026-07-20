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Melvine Malard Chelsea transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Chelsea avait besoin de renforts offensifs, mais le club a payé le prix fort pour Melvine Malard, en provenance de Manchester United : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL Série printemps
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig

Ça y est. Le mercato estival 2026 a ouvert ses portes et s’annonce particulièrement riche en rebondissements dans le football féminin, avec plusieurs grandes stars sur le point de changer de club. Alexia Putellas, Georgia Stanway et Sam Kerr figurent parmi les joueuses ayant déjà officialisé leur transfert, mais les rumeurs et les informations laissent présager d’autres mouvements de poids et quelques surprises à venir.

La saison dernière a été riche en transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi mouvementé, la jeune prodige suédoise Felicia Schroder ayant déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert colossal.

La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’air ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si une offre convaincante se présente. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, dont la convoitée Salma Paralluelo, fraîchement partie de Barcelone.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en notant chaque transfert majeur du mercato féminin. Suivez avec nous, semaine après semaine, qui tire vraiment son épingle du jeu et qui risque de regretter l’opération.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 juillet : Melvine Malard (de Manchester United à Chelsea)

    Du côté de United : ce transfert est difficile à évaluer. Le club a perçu une somme colossale pour Malard, d’au moins 750 000 £ (1 million de dollars), ce qui en ferait le 11e transfert le plus cher de l’histoire du football féminin. Selon diverses sources, ce montant pourrait même atteindre entre 850 000 £ (1,13 million de dollars) et 1 million de livres sterling (1,33 million de dollars). Sur le plan financier, l’opération est excellente et l’offre difficile à refuser. Cependant, tant que Manchester United reste muet sur ses recrues, il est difficile de se montrer trop optimiste. Malard était un rouage essentiel de l’équipe et l’une de ses meilleures joueuses ; la remplacer ne sera pas aisé. Le fait qu’elle rejoigne un rival de la WSL constitue un autre point négatif. Note : C-

    Pour Chelsea : C’est une bonne recrue. L’entraîneuse Sonia Bompastor, qui l’a déjà dirigée à Lyon, sait comment tirer le meilleur d’elle. Après leur saison la moins prolifique de ces sept dernières années en WSL, les Blues avaient besoin de renforts offensifs. Les départs de Guro Reiten et Johanna Rytting Kaneryd laissaient en outre un vide sur les ailes, même si le besoin d’une avant-centre restait plus criant. L’arrivée de Malard, qui évoluait principalement sur les ailes sous les ordres de Bompastor à Lyon – un rôle qu’elle a conservé à Manchester United –, répond à ce besoin, d’autant plus qu’elle est également capable de bien jouer en tant qu’attaquante si nécessaire. C’est une buteuse, une créatrice de jeu et une joueuse très travailleuse lorsqu’elle n’a pas le ballon. Seul le montant élevé du transfert constitue ici un bémol, car il est difficile de ne pas penser que les Blues ont payé le prix fort pour cette joueuse de 26 ans. Note : C+

    Pour Malard : Quel superbe transfert ! Après s’être imposée à Lyon, l’internationale française a quitté le club huit fois champion d’Europe en 2023 pour bénéficier de plus de temps de jeu et a passé les trois dernières années à s’imposer comme titulaire incontournable à Manchester United, s’offrant ainsi l’opportunité de revenir au plus haut niveau avec Chelsea. Si elle a bien remporté un trophée, disputé deux autres finales et joué la Ligue des champions avec les Red Devils, son exposition médiatique sera bien plus importante à Chelsea, où elle pourra de nouveau viser les plus grands titres. Note : A

    • Publicité
  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 juillet : Kadidiatou Diani (Lyon → London City Lionesses)

    Du côté de Lyon : l’arrivée de Johanna Rytting Kaneryd et le départ consécutif de Diani, combinés aux informations parues dans *Le Progrès* selon lesquelles la Suédoise devrait évoluer au poste d’arrière latérale à l’OL, constituent une situation pour le moins intéressante. À première vue, perdre Diani, l’une des meilleures ailières de la planète, est un véritable coup dur pour Lyon, comme l’a illustré son absence, due à une blessure, lors de la finale de la Ligue des champions. Si l’entraîneur Jonatan Giraldez modifie le schéma tactique de l’équipe et peine à lui trouver un poste naturel, cela explique en partie son départ. Reste que céder une joueuse de cette envergure est difficile à justifier, même si le club a récupéré 500 000 £ (670 000 $) et conserve un effectif talentueux. Note : D

    Du côté de London City : après les arrivées d’Alexia Putellas et de Mapi León, celle de Diani marque la troisième fois, au cours de ce mercato, que London City recrute une joueuse véritablement de classe mondiale. C’est une nouvelle signature qui rapproche encore un peu plus le club de son objectif : devenir une véritable menace pour les titres lors de la saison à venir, à peine un an après sa promotion en WSL. Reste à savoir si l’entraîneur Eder Maestre parviendra à créer une cohésion après un mercato aussi intense, mais l’engouement autour de London City semble justifié. Diani renforce cette impression, puisqu’elle devrait améliorer une attaque qui n’a inscrit que 28 buts en 22 matchs de championnat la saison dernière. Note : A

    Pour Diani : Il est regrettable que l’attaquante quitte Lyon sans avoir conquis la Ligue des champions. Déjà brillante à Paris avant son arrivée à l’OL, elle a accumulé les titres, mais l’absence de couronne européenne doit être frustrante. Ses chances d’y parvenir avec London City sont limitées, car les deux clubs appartenant à Michele Kang, leur participation simultanée à la C1 reste incertaine. À 31 ans, elle relève un nouveau défi dans un championnat et un pays étrangers pour la première fois de sa carrière, s’inscrit dans un projet ambitieux aux côtés de nouvelles coéquipières de haut niveau et signe un contrat lucratif, sans doute le dernier majeur de son parcours. Note : B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 juillet : Lisa Baum (de RB Leipzig à Arsenal)

    Pour le RB Leipzig : Leipzig doit se résoudre à laisser filer Baum après seulement une saison, alors qu’un grand club s’est manifesté. Sa progression vers le statut de joueuse d’élite se poursuivra donc ailleurs. Reste que le club allemand ne peut que difficilement se plaindre de l’importante indemnité de transfert perçue, qui constituerait un record pour le club. Cette manne financière sera réinvestie dans l’effectif et devrait profiter à l’équipe sur le long terme. Note : B

    Pour Arsenal : Les Gunners devaient se renforcer sur les ailes après le départ de Beth Mead, et ils ont opté pour un talent plus jeune et moins expérimenté. Certains peuvent s’en inquiéter, Arsenal n’ayant pas toujours brillé ces dernières années dans la mise en valeur des jeunes joueuses recrutées à l’extérieur. Les débuts prometteurs de Smilla Holmberg, ainsi que la progression d’Olivia Smith, arrivée il y a un an pour un montant record, suggèrent toutefois que le club progresse dans ce domaine. La tendance de Renee Slegers à rotater ses ailières et à les remplacer régulièrement devrait aussi offrir à Baum le temps nécessaire pour s’imposer. Tout bien considéré, le succès n’est pas garanti, même si le talent de cette joueuse de 19 ans est évident. Il s’agit toutefois d’un transfert prometteur, qui semble avoir plus de chances de bien se passer que le contraire, malgré certaines inquiétudes. Note : B

    Pour Baum : Très prometteuse malgré une expérience encore limitée au plus haut niveau (une seule saison en Bundesliga), elle rejoint l’un des meilleurs clubs européens et devrait y obtenir du temps de jeu régulier, ce qui constitue une étape majeure dans sa carrière. Si les doutes sur la capacité d’Arsenal à intégrer des jeunes talents étrangers demeurent, le temps de jeu dont elle devrait bénéficier laisse présager une progression rapide. Note : B

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  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 juillet : Khiara Keating (de Manchester City à Liverpool)

    Pour Manchester City, le départ de Keating, pourtant courtisée par le club qui lui proposait une prolongation de contrat, constitue un coup dur pour les fraîches championnes de WSL. Peu surprenant toutefois : écartée des sélections anglaises en raison d’un temps de jeu insuffisant sous les couleurs citizen, la gardienne savait qu’elle devait changer d’air avant la Coupe du monde 2027. Les Citizens doivent désormais trouver la meilleure façon de remplacer une joueuse qui, même en tant que gardienne remplaçante, apportait un niveau de qualité exceptionnel. Le fait qu’elle parte en transfert libre, après avoir passé 11 ans à City où elle a évolué jusqu’à devenir internationale anglaise, constitue également un véritable revers. Note : D

    Pour Liverpool : Il s’agit d’une recrue fantastique qui comble un besoin des Reds, d’autant plus appréciable qu’elle arrive libre de tout contrat. Les Reds, qui cherchaient une gardienne après l’échec de la transformation du prêt de Jennifer Falk en transfert définitif, récupèrent une joueuse que l’entraîneur Gareth Taylor connaît parfaitement pour l’avoir fait progresser à City. Keating apporte une qualité rare, un potentiel de progression et un bagage technique en phase avec le style de jeu que Taylor souhaite imposer. Jeune et encore relativement inexpérimentée, elle commettra forcément des erreurs, mais un temps de jeu régulier lui permettra de les corriger et de pleinement exprimer son potentiel. Note : A

    Pour Keating : Âgée de 22 ans depuis le mois dernier et écartée des sélections anglaises, elle avait tout intérêt à quitter City pour s’imposer comme titulaire. Si Liverpool ne lui offrira pas le même palmarès qu’à City, elle y trouvera le temps de jeu nécessaire à sa progression, tant en vue de la Coupe du monde 2023 que pour son développement personnel. Sur les bords de la Mersey, sous les ordres d’un entraîneur qui la connaît parfaitement et pratique un style qui lui convient, elle a tout pour s’épanouir. Un choix judicieux. Note : A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 juillet : Mapi Leon (Barcelone → London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Même si elle n’est pas la plus grande star à quitter le Barça cet été, le départ de Leon va faire très mal. Considérée comme l’une des meilleures, sinon la meilleure défenseure centrale au monde, elle a été un maillon essentiel dans l’ascension du club au sommet du football et sera extrêmement difficile à remplacer, même si les Catalans ne sont plus soumis aux mêmes contraintes financières que l’été dernier. La manière dont ils s’y prendront aura une incidence sur la note finale attribuée à ce transfert, et il convient de donner le bénéfice du doute au Barça jusqu’à ce que cela se concrétise. Certaines jeunes joueuses prometteuses issues de La Masia pourraient prendre la relève, mais pas pour occuper le rôle de premier plan qu’occupait Leon, pas encore. Note : D

    Pour les London City Lionesses : Ce type de transfert marque un vrai pas en avant pour London City par rapport aux précédents mercatos. Si certaines des stars expérimentées recrutées ces derniers temps ont eu un réel impact, Kosovare Asllani en tête, la plupart sont arrivées après avoir dépassé leur apogée. Leon, en revanche, rejoint le club alors qu’elle est encore au sommet du football féminin et va considérablement renforcer l’équipe. Elle correspond parfaitement à la philosophie de ce club ambitieux, grâce à sa grande maîtrise du ballon. Note : A

    Pour Leon : Quitter Barcelone, championne d’Europe en titre, constitue forcément un pas en arrière sur le plan sportif. En Angleterre, la joueuse ne pourra pas viser les mêmes trophées et elle rejoint un club qui, s’il se qualifie pour la Ligue des champions, pourrait en être exclu en raison de la double propriété de son dirigeant, Michele Kang, également à la tête de Lyon, finaliste malheureux face au Barça en mai. À 31 ans, elle découvre un nouveau championnat, un calendrier moins chargé et un salaire conséquent, sans doute son dernier gros contrat, tout en restant à un niveau élevé et en préparant sereinement la Coupe du monde 2023. Note : B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 juillet : Niamh Charles (de Chelsea à Manchester City)

    À Chelsea, Jodie Charles constitue une solution fiable à gauche de la défense, même si ce n'est pas son poste de formation. Formée au poste d’attaquante, elle s’est reconvertie avec brio ces dernières années. Toutefois, lorsque l’opportunité s’est présentée de recruter Katie McCabe, début juin, les Blues n’ont pas hésité. La capitaine irlandaise figure parmi les meilleures arrière gauches du moment et son arrivée permet à d’autres joueuses, comme Sandy Baltimore et Veerle Buurman, de retrouver des positions plus naturelles. Le départ de Charles, dont le contrat arrivait à échéance, n’affaiblit pas outre mesure l’effectif, d’autant que le club aurait perçu la somme impressionnante de 500 000 £ (670 000 $) pour l’internationale anglaise. Note : A

    Pour Manchester City : Le recrutement d’une arrière gauche était une priorité lors de ce mercato pour Manchester City, qui a laissé partir Leila Ouahabi en libre et qui, de toute façon, alignait principalement Alex Greenwood à ce poste à sa place. L’arrivée d’une nouvelle option permettrait à Greenwood de revenir à son poste de prédilection en défense centrale. Même si Charles n’atteint pas le même niveau au poste d’arrière gauche que McCabe – avec laquelle City était fortement pressenti avant que Chelsea ne passe à l’action –, elle constitue une option très solide qui représente une amélioration par rapport à la situation actuelle de City. Note : B

    Pour Charles : McCabe ayant signé à Chelsea, partir était la seule option pour elle si elle voulait conserver un temps de jeu régulier. C’est aussi crucial pour son statut en équipe d’Angleterre, puisqu’elle a perdu son poste de titulaire à gauche chez les Lionesses ces derniers mois. Pour l’instant, elle devrait être titulaire à Manchester City, au sein d’un effectif champion de WSL et vainqueur de la FA Cup, qui visera de nouveau les titres majeurs la saison prochaine et retrouvera la Ligue des champions. Note : A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 juillet : Ona Batlle (de Barcelone à Arsenal)

    Pour Barcelone, ce départ sera sans doute le plus frustrant de l’été. Âgée de seulement 27 ans, Batlle compte parmi les meilleures arrières latérales du monde, contrairement à Putellas et León, toutes deux dans la trentaine, ou à Paralluelo, dont les exigences salariales étaient inaccessibles. Le Barça espérait pourtant la conserver plusieurs saisons encore, d’autant qu’il s’agit de son club de cœur. Finalement, elle rentre en Angleterre sous la forme d’un transfert gratuit. Un véritable coup dur. Note : F

    Pour Arsenal : après le départ de Katie McCabe, un poste s’est libéré à l’arrière gauche et Arsenal a choisi de le pourvoir avec une joueuse de classe mondiale. Batlle est naturellement arrière droite, mais elle possède une grande expérience sur le flanc opposé, où elle peut évoluer très efficacement en tant qu’arrière latérale inversée, ce qui pose de nouveaux problèmes aux adversaires. Le duo de latérales titulaires formé d’Emily Fox et de Batlle figure désormais parmi les meilleurs du football féminin, et c’est en s’appuyant sur cette qualité, déjà renforcée par Taylor Hinds et Smilla Holmberg, qu’Arsenal pourra franchir un cap, alors que le club vise son premier titre de WSL depuis 2019. Note : A

    Pour Batlle : même si ce départ peut surprendre, étant donné l’aura du Barça et le fait qu’il s’agit de son club formateur, la défenseuse a raflé tous les titres possibles lors de son retour en Catalogne et revient aujourd’hui en Angleterre pour relever un nouveau défi, après trois saisons sans trophée à Manchester United. De nouveaux objectifs l’attendent à Arsenal et ses chances de retrouver la gloire en Ligue des champions restent élevées, les Gunners ayant remporté ce titre l’année dernière, même si elles ne sont pas aussi grandes qu’au Barça. Note : B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 juillet : Alexia Putellas (du FC Barcelone aux London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Perdre Putellas, joueuse de classe mondiale au leadership affirmé et à l’influence décisive, est un coup dur. Après 14 ans au club et tous les titres possibles, la double lauréate du Ballon d’Or a choisi de relever un nouveau défi. Le fait qu’elle ne rejoigne pas un grand rival européen du Barça est un point positif, et le club est bien armé, tant par la qualité de son effectif que par le dynamisme de son centre de formation, pour aller de l’avant de manière positive, même si ce départ reste un coup dur qui fait mal. Note : C

    Pour le London City : C’est un coup de maître. Un an seulement après son arrivée en Women’s Super League, une joueuse du calibre de Putellas peut propulser le London City vers de nouveaux sommets, après une solide sixième place la saison dernière. Elle figure parmi les meilleures joueuses de la planète et, à elle seule, elle élève considérablement le niveau de l’équipe. C’est aussi un choix judicieux pour tirer le meilleur de Grace Geyoro, dont la première saison, après un transfert record, a été en deçà des attentes. L’arrivée de Putellas au milieu de terrain, à ses côtés, devrait permettre d’exprimer davantage le talent de la star française. Note : A+

    Pour Putellas : Peu de footballeuses de haut niveau peuvent tourner une page majeure de leur carrière en apothéose, mais Putellas y est parvenue cette année en quittant le Barça après un quadruplé historique. Direction l’Angleterre, un nouveau championnat et un nouveau défi. Les titres ne pleuvront sans doute pas autant qu’en Catalogne, le projet de London City en étant encore à ses premiers pas. Cependant, ce choix s’avère judicieux pour sa carrière internationale : elle évoluera dans ce qui est peut-être le meilleur championnat du monde tout en accumulant moins de minutes, le club n’étant pas engagé en Coupe d’Europe. Ainsi, à l’approche de la Coupe du monde l’été prochain, elle sera en position idéale pour briller sous le maillot espagnol. Elle bénéficiera en outre d’un salaire très élevé au sein d’un club détenu par la milliardaire Michele Kang. Note : B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 juillet : Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort à Arsenal)

    Pour l'Eintracht Francfort : aurait-il été plus judicieux de laisser partir Reuteler l'été dernier, alors que sa cote était au plus haut après un Championnat d'Europe qui l'avait révélée et qu'Arsenal s'était renseigné sur la milieu de terrain ? D'un point de vue financier, oui. La joueuse de 27 ans entamait la dernière année de son contrat et il aurait été difficile de la convaincre de signer une prolongation alors que de grands clubs manifestaient leur intérêt. Cependant, conserver Reuteler a permis à l’Eintracht de réaliser une nouvelle saison solide, ponctuée d’une troisième place en Bundesliga et d’une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, un résultat sans doute plus précieux, même si l’internationale suisse ne sera pas facile à remplacer. Note : B

    Pour Arsenal : Un scénario existait où les Gunners se faisaient devancer pour recruter Reuteler, après avoir échoué à conclure un accord l’été dernier. Fort heureusement, ce scénario n’a pas eu lieu : la milieu de terrain s’apprête à rejoindre le nord de Londres un an plus tard, en tant que joueuse libre. Le club avait besoin de profondeur et de polyvalence au milieu de terrain, et c’est précisément ce que Reuteler apporte : sa capacité à occuper plusieurs postes élargit l’éventail des options dont dispose l’entraîneuse Renee Slegers. Ce recrutement n’est pas aussi spectaculaire que certaines autres arrivées estivales, mais il renforce intelligemment l’effectif. Note : B

    Pour Reuteler : Ce transfert représente une étape majeure dans la carrière de la joueuse. Depuis plusieurs saisons, elle est l’une des pièces maîtresses d’une équipe de l’Eintracht régulièrement bien classée en Bundesliga, juste derrière le Bayern Munich et Wolfsburg. Elle a également brillé avec la Suisse lors de l’Euro à domicile l’été dernier, démontrant son talent et son mental. Elle mérite pleinement ce transfert vers l’un des cadors européens, et il pourrait s’avérer très lucratif si elle saisit les opportunités au sein d’un effectif de qualité, appelé à tourner en raison du nombre de compétitions. Note : B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 juillet : Selina Cerci (de Hoffenheim à Arsenal)

    Du côté d’Hoffenheim : personne n’a marqué plus de buts en Frauen-Bundesliga au cours des deux dernières saisons que Cerci, qui constituait une recrue exceptionnelle pour Hoffenheim après avoir quitté Cologne en 2024. Mais elle quitte désormais le club en tant que joueuse libre, son contrat ayant expiré. Hoffenheim, qui ne percevra aucune indemnité, voit partir sa buteuse vers un club de haut niveau, ce qui est décevant. Remplacer ses réalisations, qui ont permis au club de terminer deux fois de suite dans la première moitié du classement de la Bundesliga, s’annonce délicat. Le club mise donc à nouveau sur sa formation, ayant déjà recruté deux jeunes attaquantes issues du centre de formation du Barça. Note : D

    Du côté d’Arsenal : l’avant-centre n’était sans doute pas la priorité absolue des Gunners cet été, mais l’arrivée de Cerci, qui renforce un secteur offensif déjà composé d’Alessia Russo et de Stina Blackstenius, offre davantage de flexibilité à l’entraîneuse Renee Slegers. Lorsque Russo recule au poste de numéro 10, comme elle l’a souvent fait la saison dernière, le choix entre Cerci et Blackstenius devant elle multiplie les options. L’internationale allemande peut aussi jouer sur l’aile, même si son impact y est moindre : éloignée de la surface, elle perd en efficacité devant le but. Reste que cette polyvalence offre à Arsenal une nouvelle option pour varier ses attaques, lui qui a souvent manqué de imprévisibilité la saison passée. Note : B+

    Pour Cerci : l’une des principales questions concernant ce transfert est la suivante : « À quelle fréquence Cerci va-t-elle jouer ? » Elle s’est imposée comme titulaire régulière en équipe d’Allemagne grâce à son temps de jeu constant et, par conséquent, à ses performances offensives. Si son temps de jeu venait à être réduit à Arsenal, quelles en seraient les conséquences au niveau international, à seulement un an de la Coupe du monde ? Compte tenu du nombre important de matchs que disputeront les Gunners, elle devrait tout de même avoir des occasions de s’illustrer, d’autant plus que Slegers est très active dans ses remplacements. Mais plusieurs clubs s’étant manifestés pour la recruter, Cerci aurait pu choisir d’autres opportunités, avec des rôles plus importants et toujours la possibilité de remporter des trophées. Note : B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Johanna Rytting Kaneryd (de Chelsea à Lyon)

    Du côté de Chelsea : Rytting Kaneryd a été une excellente joueuse pour le club depuis son arrivée en 2022, son engagement n’ayant jamais été remis en question. Cependant, l’internationale suédoise peut manquer de régularité, comme en témoignent ses 11 buts et 15 passes décisives en 79 matches de championnat. Un club comme Chelsea est en droit d’attendre davantage de ses ailières ; donc percevoir une indemnité de transfert pour la Suédoise de 29 ans afin de recruter une joueuse plus prolifique sur les ailes n’est pas une mauvaise affaire. Reste à savoir comment les Blues la remplaceront, car son éthique de travail, son bon esprit d’équipe et sa capacité à mettre la pression sur les défenses grâce à sa vitesse sont des atouts non négligeables. Si le club ne trouve pas la bonne remplaçante, la note chutera. Note : B

    Du côté de Lyon : difficile de savoir quoi penser de ce transfert. Le Progrès rapporte qu’il entraînera un changement de poste pour Rytting Kaneryd, qui évoluera en arrière latérale plutôt qu’en ailière. Cela laisse entrevoir un changement de schéma tactique pour Lyon, qui jouait principalement avec une défense à quatre l’année dernière. Le départ de Kadidiatou Diani, officialisé quelques jours plus tard, alimente encore les spéculations : était-il lié à ce changement de système ? Seul le temps le dira. Si Rytting Kaneryd arrive pour jouer arrière latéral, elle possède les qualités requises pour s’adapter à ce rôle, même si elle n’y a évolué qu’épisodiquement au cours de sa carrière. Son volume de jeu, sa vitesse et sa capacité à apporter offensivement répondent à plusieurs critères. Note : C

    Pour Rytting Kaneryd : après avoir impressionné lors de sa première saison complète à Chelsea (2023-2024), avec dix buts et dix passes décisives, sa progression semblait s’être légèrement essoufflée ces derniers mois. Un nouveau départ pourrait donc lui permettre de raviver la flamme. Ses performances régulières au poste d’arrière latérale, si tel est effectivement le cas lors de ce transfert, pourraient avoir une incidence sur cette évolution. Quoi qu’il en soit, la chance de jouer pour un club comme Lyon, huit fois champion d’Europe et qui a disputé deux des trois dernières finales de la Ligue des champions, constitue une formidable opportunité. Note : B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (du North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage, c’est un coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq réalisations et les quatre passes décisives en neuf matchs ont été cruciales pour maintenir la Caroline du Nord dans les places qualificatives aux play-offs. Si le club a recruté la jeune star anglaise Erica Parkinson, milieu de terrain créative capable de pallier en partie ce départ, la jeune joueuse de 18 ans manque encore d’expérience. La réaction du Courage sera donc à suivre, même si le club a au moins perçu une indemnité de transfert avant que Matsukubo ne devienne libre de tout contrat plus tard dans l’année. Note : D

    Côté Chelsea : après la saison de WSL la moins prolifique de ces sept dernières années, renforcer l’attaque était une priorité, d’autant que Sam Kerr et Catarina Macario ont aussi quitté le club. Matsukubo peut jouer en pointe, mais, avec ses 1,55 m, elle n’est pas la solution idéale à ce poste, même si elle pourra y être alignée lorsque nécessaire. À 21 ans, elle devrait surtout évoluer au milieu de terrain, où sa mission consistera à créer des occasions pour ses coéquipières. Son jeu de jambes astucieux et son sens de la passe seront précieux lorsque les Blues affronteront des blocs défensifs bas, une situation fréquente. Enfin, avoir fait signer l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pour cinq ans constitue un atout majeur. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir éclaboussé la NWSL en 2025, ce transfert majeur est amplement mérité. Le niveau d’exigence et la pression seront bien plus élevés à Chelsea, mais la joueuse de 21 ans semble en phase avec le projet de Sonia Bompastor et devrait s’adapter sans peine à la WSL comme à la Ligue des champions. Les Blues ont toutefois encore besoin de renforts offensifs, notamment d’une attaquante, pour maximiser l’efficacité de Matsukubo. Néanmoins, la joueuse de 21 ans devrait très bien s’entendre avec les joueuses déjà présentes au club, en particulier Lauren James, compte tenu de la façon dont les deux joueuses se déplacent librement sur le terrain et savent exploiter les espaces. Note : B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : La perte de Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern était au courant de son départ depuis un certain temps déjà, celui-ci ayant été annoncé dès janvier ; le club a donc eu largement le temps de réfléchir aux mesures à prendre lors du mercato pour renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni. Un coup dur, mais pas une catastrophe. Note : D

    Pour Arsenal : Les Gunners dépendaient trop de Kim Little et Mariona Caldentey aux postes de milieux défensives, et l’arrivée de Stanway contribue à remédier à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross déjà sur place et l’arrivée imminente de Geraldine Reuteler, Renée Slegers disposera de plusieurs options de qualité pour faire tourner son milieu, offrir du repos, s’adapter aux adversaires et réduire la dépendance à certaines joueuses. Stanway apporte expérience, talent et polyvalence alors qu’Arsenal vise son premier titre en WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Arrivée à Munich pour relancer sa carrière après un départ contrarié de Manchester City, elle a largement réussi son pari, devenant une pièce maîtresse de l’équipe d’Angleterre et l’une des meilleures milieux de terrain du circuit. Aujourd’hui, elle revient au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions féminine l’an dernier. C’est le trophée qui lui a toujours échappé, et elle a désormais plus de chances de le soulever, au vu des récents résultats d’Arsenal en UWCL, même si les titres nationaux ne viendront sans doute pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort → London City Lionesses)

    Pour l'Eintracht Francfort : L'été s'annonce intéressant pour l'Eintracht. Anyomi fait partie des quatre joueuses clés qui quittent le club sans indemnité de transfert, et elle sera sans doute la plus difficile à remplacer, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Si le club brille par ses initiatives en dehors du terrain et a terminé troisième lors des cinq dernières saisons, se qualifiant ainsi régulièrement pour les compétitions européennes, il devra toutefois trouver le moyen de conserver ses joueuses clés pour assurer son avenir. Heureusement, l’Eintracht a déjà prouvé sa capacité à se renforcer lors des départs et devra encore une fois se montrer à la hauteur sur le marché des transferts pour limiter les dégâts. Note : D

    Pour les London City Lionesses : si London City veut franchir un cap et briguer le haut du tableau en WSL tout en visant les trophées nationaux, le club doit impérativement s’appuyer sur davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers, alors qu’une seule représentante de l’effectif a atteint la barre des dix buts ou passes décisives la saison passée. Les statistiques d’Anyomi en championnat lors de la saison 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’a réalisé n’importe quelle autre joueuse de London City, à l’exception de Freya Godfrey, et elle espère bien poursuivre sur cette lancée en Angleterre. Est-elle la joueuse idéale pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais elle constitue une menace constante qui apporte une dimension différente. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus prestigieux s’intéressaient à elle avant l’été, dont le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, tous qualifiés pour la Ligue des champions. Toutefois, un succès en coupe reste envisageable pour le club anglais la saison prochaine, notamment grâce aux modifications attendues dans la Coupe de la Ligue, et il peut lui offrir davantage de garanties sur un rôle clé au sein d’un projet ambitieux qui réunit déjà plusieurs très grands noms. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1er juillet : Erica Parkinson (de Valadares Gaia au North Carolina Courage)

    Pour le Valadares Gaia, le départ de Parkinson, jeune pépite du club, était attendu mais reste un coup dur. Sans indemnité de transfert, son remplacement s’annonce compliqué. Malgré tout, Valadares a brillé durant son passage au club, atteignant la finale de la Taça da Liga cette année et terminant deux fois d’affilée dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour le North Carolina Courage : Parkinson figure parmi les jeunes joueuses les plus douées de la planète, et le Courage a non seulement réussi à la recruter, mais il l’a fait dans le cadre d’un contrat de trois ans assorti d’une option pour une quatrième saison. Le club a bien démarré la saison de la NWSL, mais il a parfois manqué de créativité, un point sur lequel Parkinson devrait faire la différence. L’entraîneur principal, Mak Lind, qui officiait précédemment à Hacken, a déjà démontré sa capacité à faire éclore de jeunes talents, à l’image de l’attaquante du Real Madrid Felicia Schroder. Il semble donc parfaitement armé pour accompagner Parkinson vers de nouveaux sommets. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur réputé pour sa capacité à former de jeunes talents est une excellente opportunité pour Parkinson. Les Courage possèdent le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de cette joueuse de 18 ans, mais elles comptent néanmoins plusieurs vétérans très importants pour guider ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un environnement propice à son intégration. La NWSL, très différente en termes de style et d’exigences, lui permettra d’affiner son jeu et de travailler ses points faibles. Un choix judicieux pour son premier grand défi. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (de l'Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l’Atlético : Le départ libre de Medina est un coup dur pour le club madrilène. Âgée de 22 ans, la joueuse s’est pleinement épanouie au cours des quatre dernières saisons et constituait un élément clé du onze titulaire. Remplacer sa régularité, sa fiabilité et son leadership naissant s’annonce complexe pour les Colchoneras. Une perte difficile, mais qui reflète la situation actuelle de l’Atlético, cinquième de la Liga F malgré un parcours prometteur en Ligue des champions. Note : F

    Du côté de Manchester United : Medina a passé la majeure partie de sa carrière au poste d’arrière gauche, mais ce transfert pourrait bien indiquer qu’elle évoluera plus régulièrement au poste de défenseuse centrale, où elle s’était retrouvée vers la fin de sa dernière saison à l’Atlético. Manchester United dispose déjà d’une excellente option au poste d’arrière gauche, en la personne d’Anna Sandberg, et l’arrivée de Medina apporte de la profondeur derrière l’internationale suédoise ainsi qu’une option supplémentaire au centre. Medina a surtout joué dans l’axe au sein d’une défense à trois, alors que United évolue en 4-4-2 ; il sera donc intéressant de voir comment elle s’adaptera si elle est alignée plus régulièrement à ce poste. La profondeur de l’effectif était essentielle pour les Red Devils lors de ce mercato ; Medina apporte cette assurance, ainsi que de la polyvalence, de la qualité et le potentiel de progresser encore. Note : A

    Pour Medina : Ce transfert marque une étape majeure dans la progression constante de la joueuse. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis puis avoir confirmé à l’Atleti, elle rejoint ce qui est probablement le meilleur championnat du football féminin, au sein d’un club prétendant aux premières places. Reste à voir comment elle s’intégrera dans le collectif mancunien. Elle devrait alterner entre la charnière centrale et le couloir gauche, ce qui lui permettra de consolider son expérience dans l’axe. Reste à voir si ce nouveau rôle lui convient aussi bien que celui d’arrière gauche, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (de Chelsea à Gotham)

    Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Sam Kerr des Blues semblait inéluctable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence pour cause de blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, la technicienne française privilégiant des solutions moins naturelles au poste d’avant-centre. Une fois intégrée après la Coupe d’Asie, Kerr a alors enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept rencontres. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais un contrat de courte durée aurait-il pu être envisagé, d’autant que l’avenir de l’attaque des Blues restait flou ? Probablement pas, tant la demande pour Kerr ailleurs était forte. Les Blues auraient toutefois eu intérêt à la conserver, tout en recrutant d’autres renforts. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, l’équipe se classe au cinquième rang des pires buteurs de la division. L’arrivée d’une joueuse du calibre de Kerr devrait donc y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que Kerr s’est libérée. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

    Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochain. Va-t-elle jouer un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien va-t-elle partager les tâches de numéro 9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il le serait dans d’autres clubs, mais Kerr possède de réelles qualités et aura l’occasion de les démontrer, d’autant plus que Gonzalez peine à retrouver son niveau et que Kerr semble mieux adaptée au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix de New York s’avère également judicieux : la joueuse de 32 ans vient d’avoir un enfant avec sa compagne Kristie Mewis, dont la famille vit non loin, dans le Massachusetts. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (transfert de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken : la Damallsvenskan suédoise s’est imposée ces dernières années comme une véritable pépinière de jeunes talents, que les clubs plus grands et plus riches des championnats étrangers finissent toujours par recruter. Hacken savait donc qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement, et la durée de son séjour en Suède s’est encore raccourcie la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit la bagatelle de 30 buts en championnat. Néanmoins, le club a pleinement valorisé son passage : l’adolescente a guidé Hacken vers un premier titre national depuis cinq ans et un sacre européen lors de la première édition de la Coupe d’Europe, avant de partir pour un transfert estimé à environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling / 1,7 million de dollars). Son départ est un coup dur, mais le club suédois a négocié l’opération avec brio. Note : B

    Pour le Real Madrid : ce recrutement marque-t-il enfin l’ambition nécessaire pour réduire l’écart avec le FC Barcelone ? Les « Blancas » ont souvent été critiquées pour leur manque d’audace ; elles se sont contentées de la deuxième place en Espagne tandis que plusieurs cadres partaient, à l’image d’Olga Carmona, Esther González, et, cet été encore, Caroline Weir et Naomie Feller. Investir massivement dans l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pourrait toutefois marquer un tournant. Schroder est déjà une star et devrait confirmer son talent tout en franchissant un cap, en apportant les buts indispensables à une équipe qui manquait de régularité au poste d’avant-centre la saison dernière. Elle possède encore une marge de progression et, à l’instar de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse d’envergure mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : malgré les critiques adressées à Madrid, ce transfert lui est favorable. Elle devrait s’imposer comme l’attaquante centrale titulaire, évoluer dans un championnat de haut niveau et disputer régulièrement la Ligue des champions ; la pression et les attentes augmenteront, mais sans atteindre des sommets. Madrid possède par ailleurs un bilan honorable en matière de formation des jeunes joueuses, dont Caicedo est un exemple marquant. Malgré quelques départs importants, l’encadrement autour de Schroder reste de qualité ; il sera notamment fascinant d’observer comment elle s’associera avec Caicedo. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : ce transfert n’a pas été une réussite, ni pour le club ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle figurait encore parmi les meilleures à son poste, mais elle n’a pas affiché un niveau de classe mondiale de manière constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé, même si Earps n’était en rien responsable des échecs de l’équipe : départs de joueuses clés, défaites cruciales et nouveaux changements d’entraîneur. Sans surprise, les deux parties se séparent à l’expiration du contrat de la gardienne, le PSG ne perdant rien mais ne gagnant rien non plus. Note : C

    Pour London City : Le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour confirmer, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus que prévu selon les statistiques des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL ; elle a d’ailleurs déjà connu des moments de très haut niveau au cours d’une carrière plus longue. Reste à savoir si elle retrouvera ce niveau à son retour en Angleterre, comme l’espère London City. Si la réussite est au rendez-vous, le club aura au moins tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps veut redevenir l’une des meilleures à son poste de manière constante, s’éloigner du cirque du PSG n’est probablement pas une mauvaise idée. Si l’ex-internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant son séjour français, le club parisien s’est souvent révélé chaotique et n’a cessé de décevoir, dans l’ombre de Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City l’aidera à retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle bénéficiera sans doute d’un contrat avantageux alors que la fin de sa carrière approche. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid, le départ de Weir est un symptôme préoccupant : il témoigne des progrès encore nécessaires au projet de l’équipe féminine. Considérée comme la plus grande joueuse ayant porté le maillot des « Blancas », l’Écossaise a affiché une constance remarquable depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière du FC Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le Real doit tout simplement faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la Ligue des champions cette année. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et qualité, atouts précieux pour une formation lyonnaise qui espère mettre fin à quatre ans de disette continentale. Avec le départ de Lindsey Horan, son arrivée renforce un milieu de terrain déjà redoutable. Une recrue majeure pour le géant français. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter le moindre titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui doit lui ouvrir les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre la capitale espagnole, elle franchit un nouveau cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au vu du niveau de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners savaient déjà qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à leur terme. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert fait perdre au club du nord de Londres une grande part de créativité et de danger offensif. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans ne manque pas de faire tiquer. Mais Mead, dont les performances régulières au plus haut niveau depuis des années apportent fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL, reste une valeur sûre. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, et surtout gérer son retour en Ligue des champions, le club a besoin d’un effectif plus étoffé. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que l’équipe se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas automatiquement, l’effectif de City étant déjà bien fourni offensivement, mais la rotation s’avérera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions d’entrer sur le terrain et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa compagne Vivianne Miedema, déjà décisive sous les couleurs citizen la saison passée. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a suscité beaucoup d’interrogations. Joueuse clé et solution polyvalente aux problèmes de blessures, la capitaine irlandaise devait initialement partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci « la destinait à un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale barcelonaise Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent de regretter leur manque de vision, d’autant que McCabe va désormais mettre sa polyvalence au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Il s’agit d’une recrue fantastique pour Chelsea, d’autant plus que le club semble avoir « volé » McCabe sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de la WSL qui s’apprêtait à recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui en a bien besoin. Chelsea a utilisé différentes options au poste d’arrière gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n’est vraiment à l’aise à ce poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra se consacrer à son poste de défenseure centrale, où elle excelle. Charles, désormais en partance pour City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste dans le football féminin ; sa présence devrait donc considérablement élever le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, ses options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, si le club parvient à tourner la page d’une saison décevante et à retrouver le niveau qui a fait sa grandeur pendant la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, il s’agit pour elle d’une avancée sur le plan personnel. Note : B