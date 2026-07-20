Chelsea avait besoin de renforts offensifs, mais le club a payé le prix fort pour Melvine Malard, en provenance de Manchester United : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

La saison dernière a été riche en transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi mouvementé, la jeune prodige suédoise Felicia Schroder ayant déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert colossal.
La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’air ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si une offre convaincante se présente. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, dont la convoitée Salma Paralluelo, fraîchement partie de Barcelone.
Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en notant chaque transfert majeur du mercato féminin. Suivez avec nous, semaine après semaine, qui tire vraiment son épingle du jeu et qui risque de regretter l’opération.
Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.