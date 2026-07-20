Chelsea avait besoin de renforts offensifs, mais le club a payé le prix fort pour Melvine Malard, en provenance de Manchester United : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a suscité beaucoup d’interrogations. Joueuse clé et solution polyvalente aux problèmes de blessures, la capitaine irlandaise devait initialement partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci « la destinait à un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale barcelonaise Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent de regretter leur manque de vision, d’autant que McCabe va désormais mettre sa polyvalence au service d’un rival direct. Note : D

Pour Chelsea : Il s’agit d’une recrue fantastique pour Chelsea, d’autant plus que le club semble avoir « volé » McCabe sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de la WSL qui s’apprêtait à recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui en a bien besoin. Chelsea a utilisé différentes options au poste d’arrière gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n’est vraiment à l’aise à ce poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra se consacrer à son poste de défenseure centrale, où elle excelle. Charles, désormais en partance pour City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste dans le football féminin ; sa présence devrait donc considérablement élever le niveau du onze des Blues. Note : A

Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, ses options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, si le club parvient à tourner la page d’une saison décevante et à retrouver le niveau qui a fait sa grandeur pendant la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, il s’agit pour elle d’une avancée sur le plan personnel. Note : B