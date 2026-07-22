Chelsea a trouvé un accord avec Aston Villa pour Alejandro Garnacho, à peine un an après avoir recruté l’Argentin en provenance de Manchester United

Ce transfert intervient alors que Chelsea entame une nouvelle ère sous la houlette de l'entraîneur Xabi Alonso, qui semble disposé à faciliter le départ de l'ailier. Garnacho a d’ailleurs été dispensé de la reprise de l’entraînement estival des Blues, Alonso lui ayant accordé ce délai pour finaliser son départ. Cette situation a permis à l’ancien produit du centre de formation de l’Atlético de Madrid de se consacrer pleinement à son avenir, après une saison difficile à Londres où il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire.

En revenant sur son passage à Londres, Garnacho peine à justifier les 40 millions de livres sterling que Chelsea avait versés à Manchester United il y a à peine douze mois. Au cours de sa seule saison à Stamford Bridge, il n’a été titularisé que 22 fois toutes compétitions confondues, dont seulement 14 en Premier League. Bien qu’il ait laissé entrevoir son potentiel indéniable en marquant huit buts, il est resté une figure marginale pendant la majeure partie de la saison. Son départ s’inscrit dans la restructuration en cours de l’effectif de Chelsea, après une saison marquée par des changements importants au sein du club, qui a déjà vu des départs retentissants tels que ceux de Marc Cucurella au Real Madrid et d’Andrey Santos à Manchester United.