AFP
Traduit par
Chelsea a trouvé un accord avec Aston Villa pour Alejandro Garnacho, à peine un an après avoir recruté l’Argentin en provenance de Manchester United
Emery parvient enfin à recruter l'ailier de haut niveau qu'il convoitait
Selon The Athletic, Aston Villa aurait trouvé un accord avec Chelsea pour recruter Garnacho sous la forme d’un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat conditionnelle. Ce recrutement constitue une victoire stratégique pour Unai Emery, qui suit de longue date l’ailier de 22 ans. L’entraîneur basque avait déjà tenté de l’enrôler l’été dernier, lorsque le joueur quittait Manchester United, mais l’attaquant avait alors choisi Stamford Bridge plutôt que Villa Park.
Convaincu par la vitesse et la technique de l’Argentin, l’entraîneur espagnol a fait de son arrivée une priorité, jugeant ses caractéristiques idéales pour son schéma tactique. La visite médicale a déjà été effectuée à Birmingham, et un contrat de quatre ans a été conclu ; il s’activera automatiquement si les conditions du transfert définitif sont remplies. En bouclant rapidement cette opération, Villa renforce donc ses options offensives dès l’ouverture du mercato, alors que le club se prépare à affronter les exigences des compétitions nationales et européennes la saison prochaine.
- Getty Images Sport
Garnacho ne fait plus partie des plans d'Alonso.
Ce transfert intervient alors que Chelsea entame une nouvelle ère sous la houlette de l'entraîneur Xabi Alonso, qui semble disposé à faciliter le départ de l'ailier. Garnacho a d’ailleurs été dispensé de la reprise de l’entraînement estival des Blues, Alonso lui ayant accordé ce délai pour finaliser son départ. Cette situation a permis à l’ancien produit du centre de formation de l’Atlético de Madrid de se consacrer pleinement à son avenir, après une saison difficile à Londres où il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire.
En revenant sur son passage à Londres, Garnacho peine à justifier les 40 millions de livres sterling que Chelsea avait versés à Manchester United il y a à peine douze mois. Au cours de sa seule saison à Stamford Bridge, il n’a été titularisé que 22 fois toutes compétitions confondues, dont seulement 14 en Premier League. Bien qu’il ait laissé entrevoir son potentiel indéniable en marquant huit buts, il est resté une figure marginale pendant la majeure partie de la saison. Son départ s’inscrit dans la restructuration en cours de l’effectif de Chelsea, après une saison marquée par des changements importants au sein du club, qui a déjà vu des départs retentissants tels que ceux de Marc Cucurella au Real Madrid et d’Andrey Santos à Manchester United.
Recrutement stratégique suite au départ de Rogers
Le recrutement de Garnacho s’inscrit dans un vaste tourbillon de transferts impliquant les deux clubs. Chelsea a récemment confirmé la signature de Morgan Rogers, en provenance d’Aston Villa, dans le cadre d’un transfert colossal de 117 millions de livres sterling, un record pour le club, qui éclipse les 106 millions de livres sterling déboursés pour Enzo Fernandez en 2023. Bien que ces deux transactions aient été négociées séparément, l’arrivée de Garnacho à Villa Park contribue à combler le vide créatif laissé par le départ record de Rogers. Avant de finaliser l’opération Garnacho, Aston Villa avait étudié d’autres pistes, notamment celles menant à Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain) et à Crysencio Summerville (West Ham).
Outre Garnacho, les Villans ont déjà renforcé leur effectif en recrutant, pour un montant record, l’international suisse Johan Manzambi, en provenance de Fribourg. Cette stratégie offensive sur le marché des transferts traduit l’ambition de Villa Park, déterminé à capitaliser sur ses récents succès, à savoir sa victoire en Ligue Europa la saison passée et sa qualification pour la Ligue des champions l’an prochain. En s’adjoignant les services d’un joueur du calibre de Garnacho, le club mise sur un jeune talent très apprécié sur la scène internationale, comme l’atteste sa présence dans la liste préliminaire de 55 joueurs de l’Argentine pour la Coupe du monde, même s’il n’a pas été retenu dans la sélection finale.
- Getty Images Sport
À la recherche d'un nouveau départ après le traumatisme de Manchester United
Pour Garnacho, ce transfert représente un nouveau départ après une période tumultueuse de sa jeune carrière. En cinq ans à Manchester United, il a marqué 26 buts en 144 matchs, mais son passage à Old Trafford s’est conclu sur une note amère. Il était tombé en disgrâce auprès de l’ancien entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim, ce qui a finalement entraîné son départ « douloureux » l’été dernier. Au moment de son départ, l’attaquant s’était montré remarquablement franc au sujet de ses difficultés, admettant avoir commis « quelques erreurs » avant que sa relation avec le club ne devienne intenable.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles