Malgré l’intérêt croissant de clubs londoniens, Iraola reste concentré sur la saison de Bournemouth. Interrogé au sujet du regain d’intérêt de Crystal Palace, l’Espagnol a déclaré : « Je ne suis pas pressé. Je ne parlerai pas de mon avenir. Je suis entièrement concentré sur l’objectif de terminer cette saison sur une note positive, avec quelque chose de concret pour les joueurs et les supporters. »

Les Eagles l’ont déjà approché à deux reprises pour succéder à Oliver Glasner, mais l’entraîneur espagnol a chaque fois repoussé leurs avances, même si le club n’a pas encore abandonné l’espoir de le voir rejoindre Selhurst Park.