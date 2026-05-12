AFP
Traduit par
Chelsea a rencontré Andoni Iraola, après que l’entraîneur de Bournemouth a rejeté l’offre de Crystal Palace, tandis que les Blues envisagent également les candidatures de Xabi Alonso et Marco Silva
Le club londonien Chelsea accélère sa quête d’un nouvel entraîneur.
Selon The Sun, Chelsea a intensifié sa recherche d’un nouvel entraîneur principal après avoir rencontré Iraola, l’entraîneur de Bournemouth. Le club cherche un entraîneur titulaire après les départs d’Enzo Maresca et, plus récemment, de Liam Rosenior. Son travail au Vitality Stadium a tapé dans l’œil des décideurs londoniens : l’Espagnol a mené Bournemouth aux portes d’une qualification européenne historique, ce qui lui vaut aujourd’hui une place de choix sur la short-list des Blues. Cette rencontre marque une montée d’un cran dans l’intérêt de Chelsea. Détails significatifs : Iraola et Alonso sont tous deux représentés par l’agence IDUB, un lien qui aurait servi à entamer les discussions avec les deux techniciens.
- Getty Images Sport
Iraola réagit aux rumeurs
Malgré l’intérêt croissant de clubs londoniens, Iraola reste concentré sur la saison de Bournemouth. Interrogé au sujet du regain d’intérêt de Crystal Palace, l’Espagnol a déclaré : « Je ne suis pas pressé. Je ne parlerai pas de mon avenir. Je suis entièrement concentré sur l’objectif de terminer cette saison sur une note positive, avec quelque chose de concret pour les joueurs et les supporters. »
Les Eagles l’ont déjà approché à deux reprises pour succéder à Oliver Glasner, mais l’entraîneur espagnol a chaque fois repoussé leurs avances, même si le club n’a pas encore abandonné l’espoir de le voir rejoindre Selhurst Park.
Alonso arrive en tête des préférences des propriétaires
Si Iraola reste un candidat sérieux, l’ancien entraîneur du Real Madrid, Alonso, a émergé comme le favori auprès du groupe propriétaire de Chelsea, BlueCo. En interne, il est perçu comme une recrue de premier plan, capable de redéfinir la stratégie tactique et de mener une jeune équipe vers l’avant. Son arrivée pourrait toutefois exiger des changements structurels au sein du club, notamment une influence accrue de la direction sur le recrutement. Le club serait prêt à revoir son modèle de gouvernance pour faciliter l’arrivée d’un entraîneur de premier plan, après que des divergences passées sur les transferts aient tendu les relations avec les précédents coachs.
- AFP
La décision approche à grands pas alors que la liste des finalistes se réduit
La recherche de Chelsea se concentre actuellement sur une liste de quatre candidats. Outre Iraola et Alonso, Silva, de Fulham, et Glasner restent en lice. Silva est très apprécié par la direction de Chelsea, même si Fulham lui a proposé un nouveau contrat très avantageux pour qu’il reste à Craven Cottage. Alors que la saison touche à sa fin, les Blues doivent agir rapidement pour nommer un entraîneur à part entière afin de mieux préparer la nouvelle saison.