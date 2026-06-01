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Chelsea a rejeté plusieurs offres pour un défenseur que Xabi Alonso juge « intouchable »
Intouchable, la jeune pépite de Chelsea
Selon TEAMtalk, malgré l’intérêt de Liverpool, Manchester City et du Real Madrid, Chelsea considère ce défenseur polyvalent de 20 ans comme intransférable. Cette position ferme, dictée par la direction, émane aussi du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui voit en ce produit du centre de formation un maillon essentiel et non négociable de son projet tactique à long terme, d’autant plus qu’il s’est révélé très prometteur lors de ses rares apparitions sur le terrain.
L’international espoir anglais est tellement apprécié par la direction qu’il bénéficie d’un statut intouchable. Il rejoint ainsi l’élite de Stamford Bridge, aux côtés de cadres confirmés comme les attaquants João Félix et Cole Palmer, ainsi que le moteur du milieu de terrain Moisés Caicedo.
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L'intérêt de la Premier League s'intensifie
Selon la BBC, Chelsea a repoussé les avances de plusieurs clubs de Premier League, adressant ainsi un signal clair à ses rivaux. Malgré l’assurance d’un temps de jeu plus régulier ailleurs, la direction de Stamford Bridge estime que le défenseur poursuivra sa progression sous la tutelle d’Alonso, à l’ouest de Londres.
Arsenal, Newcastle United et Crystal Palace surveillent donc la situation de près, à l’affût du moindre signe de disponibilité du défenseur, tandis que Bournemouth maintient son intérêt depuis le dernier mercato estival.
La valeur d’Acheampong ne cesse de grimper à Stamford Bridge.
Acheampong a franchi toutes les étapes des équipes de jeunes pour atteindre l’effectif professionnel de Chelsea. Cette saison, le défenseur a pris part à 17 rencontres de Premier League ; neuf fois entré en cours de jeu, il a néanmoins démontré un potentiel qui a convaincu le staff technique.
Sous contrat jusqu’en 2029, le jeune défenseur offre à Chelsea une solide marge de manœuvre dans d’éventuelles négociations. Si son désir de partir pour obtenir davantage de temps de jeu reste inconnu, la position actuelle du club rend un départ hautement improbable.
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L’arme tactique par excellence pour le système d’Alonso
D’après les évaluations internes réalisées à Chelsea, la direction est convaincue qu’Acheampong dispose précisément du profil physique et technique nécessaire pour s’épanouir dans le système tactique exigeant mis en place par Alonso. Le club n’envisage donc absolument pas d’ouvrir des négociations financières, quelle que soit l’ampleur de l’offre.