Chelsea a rejeté plusieurs offres pour un défenseur que Xabi Alonso juge « intouchable »

Selon TEAMtalk, malgré l’intérêt de Liverpool, Manchester City et du Real Madrid, Chelsea considère ce défenseur polyvalent de 20 ans comme intransférable. Cette position ferme, dictée par la direction, émane aussi du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui voit en ce produit du centre de formation un maillon essentiel et non négociable de son projet tactique à long terme, d’autant plus qu’il s’est révélé très prometteur lors de ses rares apparitions sur le terrain.

L’international espoir anglais est tellement apprécié par la direction qu’il bénéficie d’un statut intouchable. Il rejoint ainsi l’élite de Stamford Bridge, aux côtés de cadres confirmés comme les attaquants João Félix et Cole Palmer, ainsi que le moteur du milieu de terrain Moisés Caicedo.