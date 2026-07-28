Il est assez clair que Henderson n'est pas ciblé pour ses qualités footballistiques, mais plutôt pour ce qu'il apportera en dehors du terrain à un groupe qui a cruellement manqué de leadership et de discipline, en grande partie parce que sa stratégie de recrutement a entraîné un manque d'expérience au plus haut niveau.

Dans ce contexte, les inquiétudes que pourraient avoir les supporters de Chelsea seront quelque peu apaisées par le rôle de Henderson au sein de l'équipe d'Angleterre et par les termes élogieux employés à son sujet par ses coéquipiers ainsi que par l'ancien entraîneur des Blues Thomas Tuchel, qui s'est imposé comme l'un des plus fervents défenseurs du milieu de terrain.

Le sélectionneur de l'Angleterre a rappelé l'ancien capitaine de Liverpool dès sa prise de fonctions en mars 2025, et il a été retenu à chaque rassemblement depuis, ayant pratiquement été jugé indispensable en raison de ce qu'il apporte en coulisses. Il a montré son caractère à la Coupe du monde en continuant à s'entraîner et en se tenant à disposition pour jouer malgré une fracture du bras subie dans un accident improbable après la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale.

« Il incarne tout. C'est un gagnant en série, par sa personnalité et son caractère. C'est le lien dans chaque équipe où il a joué, le lien qui rend les choses spéciales », a déclaré Tuchel l'an dernier. « Ce qu'il apporte à chaque équipe, c'est du leadership, du caractère, de la personnalité, de l'énergie. Il veille à ce que tout le monde respecte les standards. »

Fait intéressant, ce sentiment a été repris par la nouvelle recrue de Chelsea à 117 millions de livres (155 M$), Morgan Rogers, pendant la Coupe du monde, dans un extrait de "Lions' Den" de l'Angleterre qui est depuis devenu viral. Interrogé sur les réactions négatives à la présence de Henderson dans la sélection, il a répondu : « Si les gens [les joueurs] faisaient un classement à l'aveugle des personnes qu'ils voudraient au rassemblement, à l'avance, il serait dans le top 5 de tout le monde. De tout le monde. »

Jude Bellingham a ajouté : « Il n'a aucun ego quand il s'agit de soutenir l'équipe. Chaque jour à l'entraînement, il est infatigable dans sa volonté de s'améliorer, dans sa volonté de pousser tous les autres à s'améliorer, il fait monter l'intensité. »