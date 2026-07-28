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Welbeck Henderson Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Chelsea a RAISON de viser l’expérience de Danny Welbeck et Jordan Henderson, mais d’autres recrues de vétérans risqueraient de faire de la nouvelle stratégie de transfert du club une risée

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
J. Henderson
Premier League
Brighton
Brentford

Danny Welbeck et Jordan Henderson pourraient être sur le point de donner un tout nouveau sens aux « pensionnaires de Chelsea ». Dans un revirement stupéfiant par rapport à la politique de transferts axée sur la jeunesse qui définissait la gestion de BlueCo depuis son rachat en 2022, Chelsea envisagerait de façon remarquable de recruter cet été l’attaquant de 35 ans et le milieu de terrain de 36 ans.

Dans un retournement de situation choquant, The Athletic a rapporté lundi que Chelsea étudiait la possibilité de recruter Welbeck en provenance de Brighton, et peu après, il est apparu que le club tentait également de faire venir Henderson en transfert libre. L’arrivée non pas d’un, mais de deux vétérans âgés d’une trentaine d’années bien avancée marquerait véritablement le début d’une nouvelle ère pour Chelsea sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’homme qui pousse pour apporter davantage d’expérience et de savoir-faire à son effectif.

Il avait été suggéré que Chelsea partirait à la recherche de leaders faisant preuve de plus de maturité et de force mentale lors de ce mercato afin de combler l’écart grandissant avec ses rivaux, mais il semble que le club reste encore plus fidèle à cette ligne directrice que beaucoup ne l’auraient imaginé. Moqué par le passé pour avoir presque exclusivement ciblé de jeunes joueurs, il risque désormais d’aller trop loin dans la direction opposée.

S’ils ont évidemment fait leurs preuves en Premier League, des questions se poseront quant à ce que des joueurs d’expérience comme Welbeck et Henderson pourront apporter au crépuscule de leurs carrières respectives, surtout en termes de qualité sur le terrain. Cela ressemble toutefois à un pari calculé qui pourrait bien porter ses fruits.

  • Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Départ définitif

    Chelsea avait indiqué qu’il allait changer d’approche sur le marché des transferts ; vers la fin de la très décevante saison 2025-26, conclue à la 10e place du championnat, il a été largement rapporté que Chelsea chercherait des joueurs « émotionnellement résilients », « matures » et « rompus à la Premier League », capables d’avoir un impact immédiat.

    Mais cela représente tout de même un sacré virage par rapport à sa précédente stratégie, déroutante, consistant à accumuler de jeunes talents à fort potentiel dans l’espoir qu’ils deviennent des joueurs d’élite à Stamford Bridge, ou qu’ils soient vendus avec un joli bénéfice dans le cas contraire.

    Signer Maxence Lacroix, 26 ans, serait une chose, mais aller chercher les vétérans Welbeck et Henderson, qui ont tous deux la trentaine bien entamée et étaient coéquipiers à Sunderland dès 2010 , relève d’un tout autre registre. Pour mettre ces pistes improbables en perspective, Chelsea n’a accordé la moindre minute à aucun joueur âgé de plus de 30 ans lors de ses 123 derniers matches toutes compétitions confondues, depuis la dernière apparition de Thiago Silva, alors âgé de 39 ans, en mai 2024, selon Opta.

    Si cette information a forcément fait hausser quelques sourcils, il est clair que le club n’a pas peur de cibler des joueurs plus âgés cet été, une tendance portée par Alonso, qui exerce ses pouvoirs en tant que manager plutôt qu’entraîneur principal. Chelsea a échoué avec une approche pour le capitaine de Sunderland Granit Xhaka, 34 ans, pendant la Coupe du monde, tandis que John Stones, 32 ans, figurait sur ses tablettes après son départ de Manchester City, même s’il semble désormais se diriger vers l’Inter, champion d’Italie.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Infatigable dans sa volonté de s’améliorer »

    Il est assez clair que Henderson n'est pas ciblé pour ses qualités footballistiques, mais plutôt pour ce qu'il apportera en dehors du terrain à un groupe qui a cruellement manqué de leadership et de discipline, en grande partie parce que sa stratégie de recrutement a entraîné un manque d'expérience au plus haut niveau.

    Dans ce contexte, les inquiétudes que pourraient avoir les supporters de Chelsea seront quelque peu apaisées par le rôle de Henderson au sein de l'équipe d'Angleterre et par les termes élogieux employés à son sujet par ses coéquipiers ainsi que par l'ancien entraîneur des Blues Thomas Tuchel, qui s'est imposé comme l'un des plus fervents défenseurs du milieu de terrain.

    Le sélectionneur de l'Angleterre a rappelé l'ancien capitaine de Liverpool dès sa prise de fonctions en mars 2025, et il a été retenu à chaque rassemblement depuis, ayant pratiquement été jugé indispensable en raison de ce qu'il apporte en coulisses. Il a montré son caractère à la Coupe du monde en continuant à s'entraîner et en se tenant à disposition pour jouer malgré une fracture du bras subie dans un accident improbable après la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale.

    « Il incarne tout. C'est un gagnant en série, par sa personnalité et son caractère. C'est le lien dans chaque équipe où il a joué, le lien qui rend les choses spéciales », a déclaré Tuchel l'an dernier. « Ce qu'il apporte à chaque équipe, c'est du leadership, du caractère, de la personnalité, de l'énergie. Il veille à ce que tout le monde respecte les standards. »

    Fait intéressant, ce sentiment a été repris par la nouvelle recrue de Chelsea à 117 millions de livres (155 M$), Morgan Rogers, pendant la Coupe du monde, dans un extrait de "Lions' Den" de l'Angleterre qui est depuis devenu viral. Interrogé sur les réactions négatives à la présence de Henderson dans la sélection, il a répondu : « Si les gens [les joueurs] faisaient un classement à l'aveugle des personnes qu'ils voudraient au rassemblement, à l'avance, il serait dans le top 5 de tout le monde. De tout le monde. »

    Jude Bellingham a ajouté : « Il n'a aucun ego quand il s'agit de soutenir l'équipe. Chaque jour à l'entraînement, il est infatigable dans sa volonté de s'améliorer, dans sa volonté de pousser tous les autres à s'améliorer, il fait monter l'intensité. »

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    Fléau de Chelsea

    Welbeck ne ferait certainement pas simplement de la figuration non plus. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure campagne de sa carrière de 18 saisons en Premier League sur le plan du nombre de buts inscrits jusqu’à présent (13), son deuxième meilleur total étant survenu en 2024-2025.

    C’est nettement mieux que le maigre bilan d’un seul but de Liam Delap en tant que doublure de Joao Pedro au poste de n°9 à Chelsea la saison dernière, et cela signifie qu’Alonso se retrouverait soudainement avec deux attaquants qui ont fait leurs preuves sur la durée dans l’élite anglaise. Il y a aussi l’avantage supplémentaire que Pedro et Welbeck s’entendaient bien sur le terrain lors de leur passage commun à l’Amex Stadium.

    Malgré son âge, le produit du centre de formation de Manchester United possède toujours le profil physique pour poser de vrais problèmes aux défenses de Premier League, surtout devant des créateurs d’élite comme Cole Palmer et Rogers. Chelsea le sait très bien ; Welbeck a cumulé neuf buts et deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre eux, le premier sous le maillot de Sunderland en 2010 et le plus récent en avril de cette année.

    Comme Henderson, le vétéran avant-centre serait aussi une voix importante dans le vestiaire. En mars, l’entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler disait au sujet de son homme de base en attaque : « Il est non seulement si précieux pour nous comme buteur, mais aussi comme leader sur et en dehors du terrain. »

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    Laissé dans le flou

    Étant donné que ces deux recrutements de vétérans seraient évidemment à court terme, des questions se poseront sur ce que cela signifiera pour l’avenir des joueurs en marge de l’effectif pléthorique de Chelsea si cela se concrétise, d’autant plus qu’Alonso n’aura aucune compétition européenne pour faire tourner.

    Malgré la vente d’Andrey Santos à Manchester United plus tôt lors de ce mercato, Chelsea compte encore Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo et Reece James, s’il est utilisé à ce poste, dans ses options au milieu de terrain. À ce stade, on ne sait pas si d’autres seront autorisés à partir, il est donc difficile de voir exactement où Henderson s’intégrerait, ce qui accrédite peut-être la théorie selon laquelle son rôle principal serait d’apporter du leadership en dehors du terrain.

    En attaque, pendant ce temps, Welbeck rejoindrait Pedro, Delap, Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha, Marc Guiu et le jeune Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat à Chelsea. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire en matière de départs lors du dernier mois du mercato, tous ces noms, à l’exception de Pedro, semblant susceptibles de partir, même si Mheuka partirait en prêt.

    Le joueur de 18 ans fait partie des jeunes dont la progression pourrait également être entravée. Le milieu axial Reggie Walsh est un autre qui sera probablement contraint de chercher du temps de jeu en équipe première ailleurs à court terme si Henderson arrive.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Risque associé

    Ce scénario comporte aussi une part de risque. Peu de supporters s’opposeraient à l’idée de faire venir l’expérience qui fait tant défaut, mais, à 35 et 36 ans respectivement, Welbeck et Henderson seront considérés comme proches de la limite de ce qui est acceptable pour un club de la dimension de Chelsea.

    Les supporters ont vu récemment les bénéfices qu’il y a à recruter des joueurs chevronnés. Thiago Silva avait 35 ans lorsqu’il est arrivé libre sous Tuchel, s’imposant immédiatement comme une figure clé avant d’aider une jeune équipe à remporter la Ligue des champions au terme de sa première saison. Ses qualités de leader ont également largement contribué à faire de la légende brésilienne un héros culte avant son départ émouvant en 2024.

    Cependant, malgré leur vécu en Premier League, Welbeck et Henderson ne sont pas du même niveau et n’intégreraient pas immédiatement le onze de départ pour l’améliorer, comme Thiago l’avait fait.

    Devenu la cible des moqueries pour avoir presque exclusivement misé sur de jeunes joueurs depuis le rachat par BlueCo en 2022, Chelsea doit être conscient du fait qu’il risque de redevenir la risée générale si cette campagne de recrutement de vétérans va trop loin.

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Leçons retenues

    Le plus important, toutefois, c’est que la hiérarchie du club a tiré d’importantes leçons de sa précédente stratégie, mal avisée, sur le marché des transferts. Chelsea avait besoin de davantage d’expérience, de leadership et de résilience mentale, et si le club boucle les arrivées de Lacroix, Welbeck et Henderson, il aura cela en abondance.

    Thiago a prouvé que recruter un joueur au crépuscule de sa carrière peut avoir un effet transformateur dans le vestiaire, et qu’on peut beaucoup transmettre et assimiler en peu de temps. Même si les internationaux anglais ne jouent pas un rôle majeur sur le terrain, ils le feront assurément en dehors et à huis clos.

    Welbeck et Henderson pourraient donner un tout nouveau sens à « les retraités de Chelsea », en net contraste avec ce qui précédait, mais le changement de cap des Blues sur le marché des transferts ne peut être vu que comme une autre évolution positive pour un effectif qui errait sans direction à la fin de la terrible saison 2025-2026. Il y a une excitation bienvenue autour de ce qu’Alonso est en train de construire.