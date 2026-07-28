Dans un retournement de situation choquant, The Athletic a rapporté lundi que Chelsea étudiait la possibilité de recruter Welbeck en provenance de Brighton, et peu après, il est apparu que le club tentait également de faire venir Henderson en transfert libre. L’arrivée non pas d’un, mais de deux vétérans âgés d’une trentaine d’années bien avancée marquerait véritablement le début d’une nouvelle ère pour Chelsea sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’homme qui pousse pour apporter davantage d’expérience et de savoir-faire à son effectif.
Il avait été suggéré que Chelsea partirait à la recherche de leaders faisant preuve de plus de maturité et de force mentale lors de ce mercato afin de combler l’écart grandissant avec ses rivaux, mais il semble que le club reste encore plus fidèle à cette ligne directrice que beaucoup ne l’auraient imaginé. Moqué par le passé pour avoir presque exclusivement ciblé de jeunes joueurs, il risque désormais d’aller trop loin dans la direction opposée.
S’ils ont évidemment fait leurs preuves en Premier League, des questions se poseront quant à ce que des joueurs d’expérience comme Welbeck et Henderson pourront apporter au crépuscule de leurs carrières respectives, surtout en termes de qualité sur le terrain. Cela ressemble toutefois à un pari calculé qui pourrait bien porter ses fruits.