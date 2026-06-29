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Chelsea a publié un communiqué au ton rare pour tacler Enzo Maresca, fraîchement nommé entraîneur de Manchester City
La critique cinglante de Chelsea
Le club londonien n’a pas dissimulé son ressentiment dans un communiqué officiel publié lundi. Bien qu’ayant autorisé le départ du technicien italien, la direction des Blues a pris l’initiative inhabituelle de s’adresser aux supporters pour leur fournir une analyse détaillée de ce départ, sans toutefois le nommer.
« Le Chelsea FC reconnaît que la saison 2025/26 a été extrêmement décevante pour le club et ses supporters. L’un des principaux facteurs ayant contribué à cette situation a été la perturbation causée par les changements que le club a été contraint d’opérer au poste d’entraîneur principal pendant la période de Noël », commence le communiqué. « Compte tenu des récents événements, nous estimons qu’il est important d’expliquer à nos supporters ce qui s’est passé et pourquoi notre ancien entraîneur principal a quitté le club le 1er janvier 2026. »
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Accusations de double allégeance
La direction de Chelsea affirme avoir découvert, à l’automne, l’intérêt de son entraîneur pour le poste à Manchester City, une situation qui, selon elle, a nui à la saison du club. Le communiqué précise : « À l’automne dernier, le club a été informé par notre ancien entraîneur principal qu’il pourrait succéder à Pep Guardiola en fin de saison.
Il nous est alors apparu évident qu’il brûlait d’envie de succéder à Guardiola et qu’il était prêt à tout pour saisir cette chance, bien qu’il fût lié par un contrat à long terme qu’il n’avait pas le droit de résilier.
En décembre 2025, il a démissionné de façon inattendue et brutale. Nous nous sommes sentis trahis : son esprit et son cœur semblaient déjà tournés vers un autre club, alors qu’il venait tout juste d’arriver à Chelsea.
« Aucun club ne souhaite changer d’entraîneur en cours de saison. Cependant, face à sa décision de ne pas poursuivre ses fonctions jusqu’à la fin de l’exercice, le club a dû protéger ses joueurs, ses supporters et ses couleurs, et accepter sa démission. »
Règlement financier et excuses de Maresca
Malgré une séparation tumultueuse, les aspects financiers sont désormais réglés. Chelsea a confirmé un accord confidentiel avec Manchester City et l’entraîneur, dont le montant, selon certaines sources, s’élèverait à environ 17 millions de livres sterling. « Compte tenu des circonstances et du respect mutuel entre les clubs, un accord confidentiel a été conclu avec Manchester City, qui prévoit le versement d’une indemnité. Un accord confidentiel a également été conclu avec l’ancien entraîneur principal, aux termes duquel il versera une indemnité », a déclaré le club.
S’exprimant sur les réseaux sociaux pour donner sa version des faits, Maresca a admis qu’il était l’instigateur de ce départ. Il a déclaré : « Fin décembre 2025, j’ai pris la décision difficile de quitter Chelsea.
Cette décision m’incombe entièrement. Ma démission de Chelsea m’a permis de rejoindre Manchester City, un club que je connais bien. Je suis ravi d’avoir désormais rejoint Manchester City.
Je reconnais que mon départ en cours de saison a perturbé le club et je m’en excuse. Ce n’était ni mon intention ni mon souhait.
« J’ai été très bien traité par tout le monde à Chelsea et, ensemble, nous avons connu de grands succès et créé des souvenirs que je chérirai toujours. Je suis reconnaissant envers le club, les propriétaires et les supporters de m’avoir donné cette opportunité. »
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Une nouvelle ère s’ouvre avec Alonso
Malgré cette élimination amère, Chelsea a tenu à souligner son avenir sous la houlette de Xabi Alonso, déjà aux commandes à Stamford Bridge. Dans une dernière pique à l’encontre de Maresca, le club a salué la personnalité d’Alonso : « En vue de la saison prochaine, nous avons en Xabi Alonso un entraîneur doté d’un sens du football exceptionnel et d’une intégrité irréprochable. Il possède toutes les qualités nécessaires pour offrir aux supporters du club le succès qu’ils méritent et attendent. »
Maresca laisse derrière lui un bilan contrasté à Londres : s’il a mené l’équipe vers la victoire en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs, son départ en cours de saison demeure une source de discorde pour le conseil d’administration. Il doit désormais relever le défi colossal de succéder à Guardiola, entraîneur qui a imposé une ère de domination chez les Cityzens.