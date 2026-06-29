La direction de Chelsea affirme avoir découvert, à l’automne, l’intérêt de son entraîneur pour le poste à Manchester City, une situation qui, selon elle, a nui à la saison du club. Le communiqué précise : « À l’automne dernier, le club a été informé par notre ancien entraîneur principal qu’il pourrait succéder à Pep Guardiola en fin de saison.

Il nous est alors apparu évident qu’il brûlait d’envie de succéder à Guardiola et qu’il était prêt à tout pour saisir cette chance, bien qu’il fût lié par un contrat à long terme qu’il n’avait pas le droit de résilier.

En décembre 2025, il a démissionné de façon inattendue et brutale. Nous nous sommes sentis trahis : son esprit et son cœur semblaient déjà tournés vers un autre club, alors qu’il venait tout juste d’arriver à Chelsea.

« Aucun club ne souhaite changer d’entraîneur en cours de saison. Cependant, face à sa décision de ne pas poursuivre ses fonctions jusqu’à la fin de l’exercice, le club a dû protéger ses joueurs, ses supporters et ses couleurs, et accepter sa démission. »