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Chelsea a officialisé une offre de 64 millions de livres sterling pour recruter Alex Scott, après que l’attaquant de Bournemouth a refusé de prolonger son contrat au Vitality Stadium
Les Blues mettent à l’épreuve la détermination de Bournemouth
Selon la BBC, Chelsea a officialisé son intérêt pour Scott en soumettant une offre de 64 millions de livres sterling pour le meneur de jeu de Bournemouth. Le club londonien, désireux de renforcer son milieu de terrain sous la houlette de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, souhaite attirer le jeune international anglais chez les moins de 21 ans. Malgré la lourde somme proposée par les Blues, les Cherries ont rejeté cette première approche, prévenant Stamford Bridge que toute nouvelle offre serait mal accueillie.
Les Cherries ont réaffirmé, publiquement comme en privé, leur volonté de conserver l’un de leurs joueurs clés. Malgré ce refus, les Blues ne baissent pas les bras, convaincus de pouvoir attirer l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Premier League, alors que son avenir au Vitality Stadium demeure incertain.
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L'impasse des négociations salariales alimente l'incertitude
La situation à Bournemouth a atteint un tournant critique, Scott ayant, selon certaines informations, refusé un nouveau contrat qui lui était proposé depuis au moins deux mois. Malgré la volonté du club de s'assurer ses services à long terme, le milieu de terrain n'a toujours pas donné son accord pour de nouvelles conditions, ce qui ne lui laisse plus que deux ans à courir sur son contrat actuel.
Les Cherries ne sont toutefois pas contraints de vendre leur joueur vedette, la saison ayant été couronnée de succès. Qualifiés pour la Ligue Europa et ayant engrangé des revenus substantiels lors du mercato estival grâce aux départs de Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi et Dango Outtara, ils disposent d’une situation financière saine.
La concurrence s’intensifie autour du jeune talent anglais.
Selon le rapport, Chelsea n’est pas le seul club à surveiller la progression de Scott : plusieurs formations du « Big Six » de la Premier League ont déjà étudié la possibilité de recruter le joueur. Arsenal, Manchester United, Tottenham et Manchester City avaient également manifesté leur intérêt dès l’ouverture du mercato, preuve de l’estime dont jouit ce milieu de terrain guernésien au sein de l’élite anglaise.
L’ascension de Scott est fulgurante depuis son arrivée à Bournemouth en provenance de Bristol City en 2023, pour 25 millions de livres sterling. Élu meilleur jeune joueur du Championship en 2022-2023, le milieu de terrain de 22 ans a depuis disputé 89 matches avec les Cherries, inscrit six buts et constamment apporté sa touche de créativité.
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Les prix du marché continuent de grimper en flèche
L'offre de 64 millions de livres sterling de Chelsea intervient dans un mercato estival vertigineux, qui a vu les prix des milieux de terrain atteindre des sommets historiques. Les Blues se sont déjà montrés très actifs, en concluant le transfert de Morgan Rogers depuis Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, tandis que Manchester City a officiellement finalisé l'acquisition d'Elliot Anderson pour 116 millions de livres sterling.
Pour l’instant, Scott reste dans les plans de Marco Rose, le nouvel entraîneur de Bournemouth, qui prépare la saison lors d’un stage en Autriche. Le jeune international anglais est toujours avec le groupe, et le club repousse les avances des prétendants de haut rang afin d’offrir à Rose un effectif compétitif pour la prochaine campagne européenne.
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