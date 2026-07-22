Selon la BBC, Chelsea a officialisé son intérêt pour Scott en soumettant une offre de 64 millions de livres sterling pour le meneur de jeu de Bournemouth. Le club londonien, désireux de renforcer son milieu de terrain sous la houlette de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, souhaite attirer le jeune international anglais chez les moins de 21 ans. Malgré la lourde somme proposée par les Blues, les Cherries ont rejeté cette première approche, prévenant Stamford Bridge que toute nouvelle offre serait mal accueillie.

Les Cherries ont réaffirmé, publiquement comme en privé, leur volonté de conserver l’un de leurs joueurs clés. Malgré ce refus, les Blues ne baissent pas les bras, convaincus de pouvoir attirer l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Premier League, alors que son avenir au Vitality Stadium demeure incertain.



