Chelsea a largement surpayé en déboursant 117 millions de livres sterling pour Morgan Rogers. Quelles conséquences cela aura-t-il sur l'avenir d'Enzo Fernández ? GOAL évalue les transferts les plus importants du mercato estival 2026

Pour le PSG, c’est le gros lot. Les champions d’Europe peuvent se frotter les mains : ils ont trouvé un club prêt à débourser une somme faramineuse pour un joueur de banc, qui n’a pas disputé la moindre minute en Ligue des champions la saison passée. Rappelons que l’attaquant portugais était censé résoudre les problèmes offensifs du club parisien, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique préférant transformer Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 » – un choix qui éclaire peu son talent. Il n’est pas non plus titulaire en sélection, où il reste dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter Ramos cet été, et encore moins au prix fou de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération éclatante, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, devrait réellement renforcer l’attaque parisienne. Note : A+
Pour Milan : Incroyable, tout simplement incroyable. Mettons les choses au clair d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel au Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG en marquant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour une équipe milanaise qui n’est pas vraiment à flot financièrement. Conséquence : supporters, experts et journalistes transalpins s’interrogent encore sur les raisons de ce choix. Si la manœuvre pourrait présager un départ imminent de Rafael Leão, l’implication de Jorge Mendes a suscité les habituelles théories du complot, tandis que les bonnes relations entre Gerry Cardinale et Nasser Al-Khelaïfi sont également pointées du doigt. Nul ne sait encore pourquoi le club lombard a déboursé une somme record pour l’attaquant. Rappelons-le : il devrait y trouver un buteur efficace, capable de répondre aux attentes de Ruben Amorim au poste de numéro 9. Reste que c’est le transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et que Ramos n’offre pas la même garantie en termes de buts. Note : D+
Pour Ramos : l’occasion, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. Son triplé avec le Portugal de Fernando Santos au Mondial 2022 avait laissé penser qu’une star naissait. Mais Roberto Martinez, remplaçant de Santos, a préféré conserver Ronaldo, bloquant ainsi l’épanouissement de Ramos pendant des années. Il n’a pas su mettre suffisamment de pression sur Ronaldo ni sur Martinez. À Paris, le constat est similaire : si le PSG possède un effectif enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en fait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va être le fer de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression qui pèse sur lui pour justifier son transfert sera énorme, car même si ce montant est déjà élevé en soi, il est absolument colossal pour un club de Serie A. À toi de jouer, Gonçalo, il est temps de prouver ta valeur… Note : A
Mark Doyle