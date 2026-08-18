L’intérêt de Manchester City pour Fernandez s’est intensifié après le début de campagne difficile du nouvel entraîneur Enzo Maresca. L’ampleur du défi est apparue au grand jour lors de la défaite 3-0 contre Arsenal dans le Community Shield, un résultat aggravé par la nouvelle selon laquelle le maître à jouer du milieu Rodri se rapproche d’un transfert de 65 M£ à Barcelone. Ce vide soudain a contraint City à se tourner vers l’ouest de Londres, même si le club a récemment manqué la date limite pour formuler une offre, Chelsea ayant fixé un prix de 120 M£ pour l’international argentin.

Malgré ce contretemps, City reste déterminé à s’attacher les services du vainqueur de la Coupe du monde 2022. Après avoir déjà beaucoup dépensé cet été, notamment avec l’arrivée d’Elliot Anderson, City est aussi sur le point de boucler l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi, de Lille. Cependant, Fernandez reste la cible prioritaire pour stabiliser un milieu également sur le point de perdre Tijjani Reijnders, en partance pour Al-Qadsiah.

Cependant, conclure ce transfert est devenu une perspective encore plus coûteuse. Selon The Telegraph, Chelsea a revu son prix à la hausse au-delà du seuil initial de 120 millions de livres sterling, alors que le marché qui se referme laisse au club très peu de temps pour trouver un remplaçant adéquat avant la fermeture du mercato.