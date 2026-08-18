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Chelsea a identifié un remplaçant en Premier League pour Enzo Fernandez, cible de Manchester City, alors que le club londonien se prépare à un départ retentissant
City accélère sa poursuite de la star argentine
L’intérêt de Manchester City pour Fernandez s’est intensifié après le début de campagne difficile du nouvel entraîneur Enzo Maresca. L’ampleur du défi est apparue au grand jour lors de la défaite 3-0 contre Arsenal dans le Community Shield, un résultat aggravé par la nouvelle selon laquelle le maître à jouer du milieu Rodri se rapproche d’un transfert de 65 M£ à Barcelone. Ce vide soudain a contraint City à se tourner vers l’ouest de Londres, même si le club a récemment manqué la date limite pour formuler une offre, Chelsea ayant fixé un prix de 120 M£ pour l’international argentin.
Malgré ce contretemps, City reste déterminé à s’attacher les services du vainqueur de la Coupe du monde 2022. Après avoir déjà beaucoup dépensé cet été, notamment avec l’arrivée d’Elliot Anderson, City est aussi sur le point de boucler l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi, de Lille. Cependant, Fernandez reste la cible prioritaire pour stabiliser un milieu également sur le point de perdre Tijjani Reijnders, en partance pour Al-Qadsiah.
Cependant, conclure ce transfert est devenu une perspective encore plus coûteuse. Selon The Telegraph, Chelsea a revu son prix à la hausse au-delà du seuil initial de 120 millions de livres sterling, alors que le marché qui se referme laisse au club très peu de temps pour trouver un remplaçant adéquat avant la fermeture du mercato.
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Chelsea vise la sensation de Bournemouth comme successeur
Si Fernandez venait à rejoindre l’Etihad, Xabi Alonso a déjà identifié le jeune talent de Bournemouth Alex Scott comme l’homme appelé à prendre les commandes de l’entrejeu des Blues, selon Metro. Le club de l’ouest de Londres a déjà pris la température pour l’international anglais Espoirs, après avoir précédemment transmis une offre formelle de 64 millions de livres qui a été repoussée par Bournemouth.
Bournemouth reste ferme sur sa position : le meneur de jeu n’est pas à vendre. Mais Chelsea sent une opportunité, puisque Scott n’a plus que deux ans de contrat. Si Arsenal et Manchester United ont déjà supervisé l’ancien joueur de Bristol City, ils se sont depuis tournés vers d’autres cibles, ce qui pourrait laisser Chelsea seul en course pour le joueur de 22 ans.
Fernandez s’attend à un accueil glacial à Stamford Bridge
Les spéculations autour de l’avenir de Fernandez n’ont pas été bien accueillies par les fidèles de Chelsea. Lors d’un récent match amical de pré-saison contre la Real Sociedad à Stamford Bridge, le milieu de terrain a été accueilli par une salve de sifflets de la part d’une partie du public local à son entrée en jeu. Cet accueil glacial s’explique à la fois par les liens persistants avec Manchester City sur le marché des transferts et par son implication controversée dans les célébrations ayant suivi le récent succès de l’Argentine dans un tournoi.
Cependant, l’attrait de retrouver son ancien entraîneur pourrait s’avérer trop fort pour y résister si Manchester City revient avec une offre record. La direction de Chelsea sait qu’une vente fournirait des fonds importants à réinvestir, non seulement sur Scott, mais aussi dans l’ensemble de l’effectif.
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Le temps presse pour conclure cet accord retentissant
Alors que le mercato approche rapidement de sa clôture, les prochains jours s’annoncent déterminants pour la trajectoire immédiate des deux clubs. Manchester City se retrouve dans une course désespérée contre la montre pour combler l’énorme vide que laisserait le départ imminent de Rodri, mais le club de l’Etihad doit désormais se demander s’il faut battre son record en matière de transfert pour répondre aux exigences désormais revues à la hausse par Chelsea. Que l’équipe de Maresca décide de lancer une offre tardive ou soit finalement contrainte de se tourner vers d’autres options, Chelsea reste en position de force absolue, avec toutes les cartes en main dans le bras de fer le plus spectaculaire du mercato estival.
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