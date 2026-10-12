Anadolu Agency
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Chaudron turc ! Barcelone, au parcours sans faute, dans le viseur d’un Galatasaray agressif et déterminé à mettre fin à sa série de victoires
Barcelone vise une dixième victoire consécutive, un cap symbolique
Le FC Barcelone se rend à Istanbul mardi soir pour affronter Galatasaray lors de la deuxième journée de la Ligue des champions de l’UEFA, avec l’objectif de poursuivre son sans-faute depuis le début de la saison 2026/27. L’équipe de Hansi Flick a enchaîné huit victoires en Liga et remporté son premier match européen 5-1 face à Feyenoord.
Cependant, le club catalan devra faire face à un adversaire surmotivé, porté par le public passionné du RAMS Park.
L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a reconnu l’ampleur du défi qui attend son équipe : « Nous allons jouer contre l’une des équipes les plus en forme au monde actuellement. »
- Sven Simon
Le FC Barcelone se prépare à faire face à un pressing haut et agressif
L’équipe de Flick doit s’attendre à une forte pression tactique : l’équipe qui reçoit a confirmé son intention d’attaquer le Barça plutôt que de se replier dans un bloc bas. Les champions de Turquie veulent mettre à l’épreuve la relance et la ligne défensive haute du Barça.
« Nous n’allons pas seulement défendre, nous allons aussi attaquer. Nous devons penser aux deux », a indiqué Buruk lors des préparatifs d’avant-match.
« Quelle que soit la zone dans laquelle nous défendons face à notre adversaire, nous devons le faire de la meilleure manière possible. Que ce soit dans la troisième, la deuxième ou la première zone, nous devons exercer le pressing le plus intense possible. »
Composer avec le chaudron turc et une motivation historique
Barcelone affiche un bilan largement favorable face à Galatasaray, mais les locaux puisent leur inspiration dans leur célèbre victoire 2-1 contre les Blaugrana en novembre 1994.
Avec ses stars créatives Lamine Yamal, Pedri et Dani Olmo à la manœuvre en attaque, Barcelone veut rapidement faire taire le public d’Istanbul.
« Il est très difficile de battre Barcelone. Nous avons remporté une victoire contre eux en 1994 », s’est souvenu Buruk. « Un résultat positif contre Barcelone nous rendrait très heureux. »
- AFP
L’ancien milieu de terrain Ilkay Gundogan attend des retrouvailles
Cette rencontre sera également l’occasion de retrouvailles intrigantes avec Ilkay Gundogan, ancien milieu de terrain de Barcelone, qui a disputé 51 matches avec le club catalan en 2023/24 avant de partir en Turquie.
Malgré l’attention des médias portée au rôle de Gundogan, Galatasaray a confirmé que le vétéran restait pleinement concentré sur le match face à son ancien club.
Barcelone tentera de prendre les trois points à Istanbul avant de retrouver les compétitions nationales.
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