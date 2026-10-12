Le FC Barcelone se rend à Istanbul mardi soir pour affronter Galatasaray lors de la deuxième journée de la Ligue des champions de l’UEFA, avec l’objectif de poursuivre son sans-faute depuis le début de la saison 2026/27. L’équipe de Hansi Flick a enchaîné huit victoires en Liga et remporté son premier match européen 5-1 face à Feyenoord.

Cependant, le club catalan devra faire face à un adversaire surmotivé, porté par le public passionné du RAMS Park.

L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a reconnu l’ampleur du défi qui attend son équipe : « Nous allons jouer contre l’une des équipes les plus en forme au monde actuellement. »