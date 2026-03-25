Itziar Gonzalez de Arriba, ancienne diététicienne de l'équipe royale, s'est exprimée à la suite de cette curieuse révélation concernant un diagnostic erroné posé à Mbappé et n'a, une fois de plus, pas ménagé son ancien employeur, pour lequel elle a travaillé pendant des années.
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ChatGPT comme nutritionniste ? Une ancienne employée s'en prend à nouveau au Real Madrid après la « honte » liée à Kylian Mbappé
À propos des informations selon lesquelles le Real aurait examiné le mauvais genou de la superstar française, ce qui aurait pu entraîner une blessure encore plus grave, elle a écrit dans sa story Instagram : « Je ne sais pas ce qui est le pire : ça, ou le fait que la distribution de compléments alimentaires (aux joueurs ; note de la rédaction) provienne de la version gratuite de ChatGPT. »
Gonzalez de Arriba avait été déchargée de ses fonctions à sa grande surprise avant le début de la saison et avait alors accusé les responsables autour du président du Real, Florentino Perez, entre autres, de manipulation.
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Une ancienne employée a porté de graves accusations contre le Real Madrid et Perez
Son travail aurait donc porté ses fruits à tel point que deux joueurs se seraient même adressés directement à Perez pour lui faire part de ces améliorations. Cela aurait toutefois entraîné d'énormes tensions. « Le fait que les joueurs en parlent et établissent un lien avec les changements apportés à leur alimentation et à leurs compléments alimentaires suscite une haine insupportable de la part du service médical et du personnel de la cantine », a-t-elle déclaré au journal Marca en décembre.
En conséquence, le service médical aurait demandé aux joueurs de ne plus suivre les instructions de Gonzalez de Arriba. « Malgré la pression, de nombreux professionnels auraient tenté de suivre leurs plans nutritionnels – en partie parallèlement aux prescriptions médicales. « Je leur ai expliqué que c'était une erreur… C'était horrible. »
À l’époque déjà, le timing de ces déclarations était en quelque sorte opportun. Plusieurs titulaires souffraient de blessures. C’est principalement en raison du faux pas concernant Mbappé qu’une vague de licenciements aurait eu lieu au début de l’année au sein de l’équipe médicale madrilène, avant que le Dr Niko Mihic ne revienne à la tête de celle-ci après son licenciement fin 2023.
Après un faux pas embarrassant : Mbappé a pris les devants
Comme cela a été révélé mardi, les prédécesseurs de Mihic ont commis plusieurs erreurs graves. Le pire : selon The Athletic, lors d'une IRM, ce n'est finalement pas le bon genou de Mbappé qui a été examiné, ce qui a poussé ce dernier à prendre les choses en main et à consulter le spécialiste du genou Bertrand Sonnery-Cottet à Paris pour obtenir un deuxième avis. Entre-temps, il avait même disputé de nombreux matchs, pensant à tort que sa blessure (mal diagnostiquée) guérirait d'elle-même avec le temps.
Le journaliste de RMC Daniel Riolo a tenu des propos très durs à ce sujet dans l'émission « L'After Foot » : « Pour le Real, ce qui s'est passé est une véritable honte. (...) Cette erreur de diagnostic aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, car Mbappé a mis beaucoup de temps à savoir ce qu’il avait. Il a continué à s’entraîner, a même disputé quelques matchs sans savoir exactement ce qui n’allait pas. Il aurait pu se ruiner le genou. »
Après sa rencontre avec Sonnery-Cottet, Mbappé a suivi un programme spécial de renforcement musculaire qui l'a soulagé de ses douleurs persistantes depuis des semaines. Aujourd'hui, l'attaquant affirme ne plus ressentir de douleur et a déjà fait son retour sur le terrain lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City.
« Mon genou va bien. Ça s'améliore. Ça se passe plutôt bien et je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet et que des choses erronées ont été dites », a-t-il déclaré lundi, avant d’ajouter de manière éloquente : « C’est la vie d’un sportif de haut niveau. Nous sommes habitués à ce que les gens disent des choses sans les vérifier et sans aucun fondement. »
Kylian Mbappé : performances et statistiques pour le Real Madrid cette saison
Jeux 35 Buts 38 Passes décisives 6