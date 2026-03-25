ChatGPT comme nutritionniste ? Une ancienne employée s'en prend à nouveau au Real Madrid après la « honte » liée à Kylian Mbappé

Comme cela a été révélé mardi, les prédécesseurs de Mihic ont commis plusieurs erreurs graves. Le pire : selon The Athletic, lors d'une IRM, ce n'est finalement pas le bon genou de Mbappé qui a été examiné, ce qui a poussé ce dernier à prendre les choses en main et à consulter le spécialiste du genou Bertrand Sonnery-Cottet à Paris pour obtenir un deuxième avis. Entre-temps, il avait même disputé de nombreux matchs, pensant à tort que sa blessure (mal diagnostiquée) guérirait d'elle-même avec le temps.

Le journaliste de RMC Daniel Riolo a tenu des propos très durs à ce sujet dans l'émission « L'After Foot » : « Pour le Real, ce qui s'est passé est une véritable honte. (...) Cette erreur de diagnostic aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, car Mbappé a mis beaucoup de temps à savoir ce qu’il avait. Il a continué à s’entraîner, a même disputé quelques matchs sans savoir exactement ce qui n’allait pas. Il aurait pu se ruiner le genou. »

Après sa rencontre avec Sonnery-Cottet, Mbappé a suivi un programme spécial de renforcement musculaire qui l'a soulagé de ses douleurs persistantes depuis des semaines. Aujourd'hui, l'attaquant affirme ne plus ressentir de douleur et a déjà fait son retour sur le terrain lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

« Mon genou va bien. Ça s'améliore. Ça se passe plutôt bien et je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet et que des choses erronées ont été dites », a-t-il déclaré lundi, avant d’ajouter de manière éloquente : « C’est la vie d’un sportif de haut niveau. Nous sommes habitués à ce que les gens disent des choses sans les vérifier et sans aucun fondement. »