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Charlie Austin critique Roberto De Zerbi, « volatil », après le début de saison catastrophique de Tottenham en Premier League
Début catastrophique pour Tottenham
Tottenham a connu un début de campagne de Premier League misérable, ne prenant que deux points sur 15 possibles. Le club a dépensé plus de 300 millions de livres sterling en transferts durant le mercato estival, mais il occupe actuellement la dernière place du classement après une série désastreuse sans victoire. Il a récemment subi une défaite 3-2 à domicile face à Aston Villa, laissant les supporters profondément frustrés.
S’exprimant dans Saturday Session de talkSPORT, le consultant Ade Oladipo a mis en avant l’attitude du manager : « Je regarde quelqu’un comme De Zerbi et je vois simplement un entraîneur assez instable, assez en colère. Si ça ne se passe pas bien... Je ne veux pas dire qu’il partirait parce qu’il préférerait être poussé vers la sortie, l’argent qu’il recevrait s’il était poussé dehors est assez important. Je ne vois tout simplement pas comment cela peut fonctionner, je ne vois tout simplement pas comment ils peuvent renverser la situation. »
- AFP
Austin remet en question les références de De Zerbi
En réponse à ces commentaires, Austin s’est montré tout aussi sceptique à l’égard du technicien italien et de son parcours. Il a demandé ce que l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk et de Brighton avait accompli pour justifier une telle confiance.
« Qu’a-t-il fait, dans son parcours d’entraîneur, pour penser qu’il va renverser la situation ? », a répondu Austin. « Supporters de Tottenham, avez-vous confiance en lui, parce qu’a-t-il montré dans d’autres clubs qui prouve qu’il peut relancer Tottenham et l’amener là où vous pensez qu’il devrait être ? Parce qu’il n’y a aucune preuve concrète. »
Manque d’engagement des joueurs
Les critiques ne se sont pas arrêtées aux réussites passées de De Zerbi, puisqu’Austin s’en est également pris à l’attitude de l’effectif actuel. Il a opposé les joueurs de Tottenham à leurs homologues de Newcastle United, en évoquant leur défaite 2-0 lors de la deuxième journée. Austin a salué l’équipe de Matthias Jaissle pour sa préparation et son esprit combatif, avant de remettre en question l’engagement de l’effectif du nord de Londres.
« Dites-moi quels joueurs, dans ce vestiaire de Tottenham, sont prêts à se jeter dans le feu pour lui. Je ne le vois pas, et je pense que la preuve est là après ces cinq matches », a-t-il déclaré.
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Quelle suite pour Tottenham ?
Tottenham a eu trois semaines pour réfléchir à ses lacunes inquiétantes pendant la trêve internationale actuelle. Le club retrouvera la compétition le 10 octobre avec un déplacement crucial à Old Trafford pour affronter Manchester United. De Zerbi a désespérément besoin d’un résultat positif pour alléger la pression croissante et sortir le club de la zone de relégation.
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