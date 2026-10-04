Tottenham a connu un début de campagne de Premier League misérable, ne prenant que deux points sur 15 possibles. Le club a dépensé plus de 300 millions de livres sterling en transferts durant le mercato estival, mais il occupe actuellement la dernière place du classement après une série désastreuse sans victoire. Il a récemment subi une défaite 3-2 à domicile face à Aston Villa, laissant les supporters profondément frustrés.

S’exprimant dans Saturday Session de talkSPORT, le consultant Ade Oladipo a mis en avant l’attitude du manager : « Je regarde quelqu’un comme De Zerbi et je vois simplement un entraîneur assez instable, assez en colère. Si ça ne se passe pas bien... Je ne veux pas dire qu’il partirait parce qu’il préférerait être poussé vers la sortie, l’argent qu’il recevrait s’il était poussé dehors est assez important. Je ne vois tout simplement pas comment cela peut fonctionner, je ne vois tout simplement pas comment ils peuvent renverser la situation. »