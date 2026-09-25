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Charles De Ketelaere révèle des discussions avec le PSG avant que le club français ne recrute Ferran Torres, alors qu’Atalanta l’évalue à 50 M€
L’attaquant belge détaille les discussions autour de son transfert
L’international belge de 25 ans a confirmé avoir eu des discussions au sujet d’un possible transfert à Paris lors du mercato estival. L’Atalanta a refusé de revoir à la baisse son évaluation à 50 millions d’euros pour le meneur de jeu, qui reste sous contrat à Bergame jusqu’en juin 2028. Toute perspective d’un accord s’est envolée une fois que les champions de France se sont tournés vers Barcelone, en recrutant Torres avec un contrat de longue durée courant jusqu’en juin 2031.
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« Ils ont finalement choisi Ferran Torres »
Dans un entretien accordé au média belge DH Les Sports, De Ketelaere est revenu sur ses discussions estivales avec le PSG et sur le prix élevé fixé par son club actuel. Confirmant l’intérêt du club de la capitale française, De Ketelaere a expliqué : « J’ai parlé avec le PSG, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. »
Revenant sur le refus supposé de l’Atalanta d’autoriser un transfert en dessous de 50 M€, il a ajouté : « Oui, je pense qu’il a été question d’un montant proche de cela. Mais il faut trouver une équipe prête à le payer. En Premier League, il y a plusieurs clubs qui peuvent le faire, mais au final, rien ne s’est concrétisé. »
« J’ai encore le temps »
Plutôt que de s’attarder sur ce transfert avorté, le Belge a insisté sur le fait que disputer régulièrement des minutes en Serie A compte bien davantage à ce stade de sa carrière que de franchir précipitamment un palier. Il a poursuivi : « Je suis heureux à l’Atalanta. Je sais à quel point il est important d’être titulaire après mon expérience à l’AC Milan. Un jour, j’aimerais me battre pour des trophées. J’ai cette ambition, mais j’ai 25 ans et j’ai encore le temps. »
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Un début lent exige une réponse immédiate
Avec un modeste bilan de six points en cinq matches, l’Atalanta végète à la 11e place de Serie A. Avec une seule passe décisive à son actif cette saison, De Ketelaere est de plus en plus sous pression pour améliorer son efficacité dans le camp de Maurizio Sarri. Le prochain match à domicile contre la lanterne rouge, Venise, après la trêve internationale offre une plateforme idéale pour lancer leur saison en championnat.
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