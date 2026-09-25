Dans un entretien accordé au média belge DH Les Sports, De Ketelaere est revenu sur ses discussions estivales avec le PSG et sur le prix élevé fixé par son club actuel. Confirmant l’intérêt du club de la capitale française, De Ketelaere a expliqué : « J’ai parlé avec le PSG, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. »

Revenant sur le refus supposé de l’Atalanta d’autoriser un transfert en dessous de 50 M€, il a ajouté : « Oui, je pense qu’il a été question d’un montant proche de cela. Mais il faut trouver une équipe prête à le payer. En Premier League, il y a plusieurs clubs qui peuvent le faire, mais au final, rien ne s’est concrétisé. »