« La porte n'est pas fermée », a assuré l'entraîneur national jeudi à Francfort-sur-le-Main lors de la présentation de la sélection pour les matchs internationaux en Suisse (27 mars à Bâle) et contre le Ghana (30 mars à Stuttgart).
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« Chaque personne a ses propres traits de caractère » : Julian Nagelsmann justifie la non-sélection controversée d'une star dans l'équipe nationale allemande
« Ce n'est pas encore une sélection pour la Coupe du monde », a déclaré Nagelsmann au Campus de la DFB. « Certains joueurs auront l'occasion de faire leurs preuves une nouvelle fois, tandis que d'autres, que nous connaissons déjà, resteront à la maison. Nous voulons un bon mélange entre le noyau dur qui disputera la Coupe du monde et de nouvelles recrues. » Lennart Karl et le gardien Jonas Urbig (tous deux du Bayern Munich) font leur entrée dans l'effectif.
Cependant, la majeure partie de l’effectif de 23 joueurs peut être sûre de sa place pour la Coupe du monde. « Avec un certain noyau, nous ne prêtons plus attention à la forme du jour, nous ne réagissons pas à chaque petit passage à vide », a-t-il souligné. « À moins que cela ne dure six semaines. Le nœud du problème dans ce tournoi est le suivant : 14 ou 15 joueurs obtiennent 95 % du temps de jeu, les autres n’ont que quelques minutes – mais ce rôle doit être rempli avec un maximum d’énergie. Il est important pour moi de souligner une fois de plus qu’il ne s’agit en aucun cas d’une description de caractère pouvant être interprétée négativement. Chaque personne possède certains traits de caractère et est faite pour occuper certaines positions. »
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Nagelsman ne tarit pas d'éloges sur Stiller, mais Pavlovic a une longueur d'avance
Avant de livrer ses longues explications, Nagelsmann avait notamment été interrogé sur l'absence d'Angelo Stiller. Au cours de son monologue, il a ensuite abordé directement le cas du milieu de terrain du VfB Stuttgart. « C'est un footballeur exceptionnel, doté d'un potentiel énorme et d'un niveau de performance constant, mais il est en concurrence avec Pavlo, que je considère tout simplement comme légèrement supérieur », a déclaré le sélectionneur national, avant d'ajouter : « Surtout en ce qui concerne certains aspects du jeu. Je ne vois pas Angelo dans le onze de départ et nous avons donc simplement décidé de répartir les places dans l’effectif différemment. » En d’autres termes : Nagelsmann considère Pavlovic comme un joueur plus adapté à ce rôle que Stiller. Peut-être parce qu’il craint que Stiller ne vienne gâcher l’ambiance s’il ne joue pas ?
Nagelsmann semblait pressentir que de telles réflexions seraient formulées, c’est pourquoi il a immédiatement précisé que cela ne devait pas être interprété comme une critique à l’égard de Stiller. Il ne fallait pas non plus « voir n’importe quoi » dans ses propos. Nagelsmann a réaffirmé qu’il s’agissait d’« une décision en faveur d’un autre joueur qui est là pour ça dans l’effectif ».
La question reste toutefois de savoir pourquoi Nagelsmann ne s'est pas contenté d'invoquer des raisons sportives.
Stiller avait déjà été écarté lors du dernier stage en novembre, ce qui avait suscité des critiques de la part de certains experts et de l’entourage direct de Stuttgart. « Je ne sais pas pourquoi. C’est clair, nous avons été très surpris », a déclaré par exemple l’entraîneur Sebastian Hoeneß. Après tout, Stiller est « le joueur clé » de Stuttgart.
Le milieu de terrain central sera donc composé, aux côtés de Pavlovic, de Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach et Pascal Groß. Nagelsmann distribuera ses billets pour la Coupe du monde au cours de la deuxième semaine de mai. Il devra communiquer la liste définitive des 26 joueurs à la Fédération internationale de football (FIFA) début juin.
Équipe de la DFB : la sélection de l'équipe nationale allemande
Position Joueur Club Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim But Alexander Nübel VfB Stuttgart Gardien Jonas Urbig FC Bayern Munich Défense Waldemar Anton Borussia Dortmund Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion Défense Joshua Kimmich FC Bayern Munich Défenseur Aleksandar Pavlovic FC Bayern Munich Défenseur David Raum RB Leipzig Défenseur Antonio Rüdiger Real Madrid Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Défenseur Anton Stach Leeds United Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich Défenseur Malick Thiaw Newcastle United Défenseur Josha Vagnoman VfB Stuttgart Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich Attaquant Serge Gnabry FC Bayern Munich Attaquant Kai Havertz FC Arsenal Attaquant Lennart Karl FC Bayern Munich Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart Attaquant Felix Nmecha Borussia Dortmund Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul Attaquant Kevin Schade FC Brentford Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool Attaquant Nick Woltemade Newcastle United