Avant de livrer ses longues explications, Nagelsmann avait notamment été interrogé sur l'absence d'Angelo Stiller. Au cours de son monologue, il a ensuite abordé directement le cas du milieu de terrain du VfB Stuttgart. « C'est un footballeur exceptionnel, doté d'un potentiel énorme et d'un niveau de performance constant, mais il est en concurrence avec Pavlo, que je considère tout simplement comme légèrement supérieur », a déclaré le sélectionneur national, avant d'ajouter : « Surtout en ce qui concerne certains aspects du jeu. Je ne vois pas Angelo dans le onze de départ et nous avons donc simplement décidé de répartir les places dans l’effectif différemment. » En d’autres termes : Nagelsmann considère Pavlovic comme un joueur plus adapté à ce rôle que Stiller. Peut-être parce qu’il craint que Stiller ne vienne gâcher l’ambiance s’il ne joue pas ?

Nagelsmann semblait pressentir que de telles réflexions seraient formulées, c’est pourquoi il a immédiatement précisé que cela ne devait pas être interprété comme une critique à l’égard de Stiller. Il ne fallait pas non plus « voir n’importe quoi » dans ses propos. Nagelsmann a réaffirmé qu’il s’agissait d’« une décision en faveur d’un autre joueur qui est là pour ça dans l’effectif ».

La question reste toutefois de savoir pourquoi Nagelsmann ne s'est pas contenté d'invoquer des raisons sportives.

Stiller avait déjà été écarté lors du dernier stage en novembre, ce qui avait suscité des critiques de la part de certains experts et de l’entourage direct de Stuttgart. « Je ne sais pas pourquoi. C’est clair, nous avons été très surpris », a déclaré par exemple l’entraîneur Sebastian Hoeneß. Après tout, Stiller est « le joueur clé » de Stuttgart.

Le milieu de terrain central sera donc composé, aux côtés de Pavlovic, de Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach et Pascal Groß. Nagelsmann distribuera ses billets pour la Coupe du monde au cours de la deuxième semaine de mai. Il devra communiquer la liste définitive des 26 joueurs à la Fédération internationale de football (FIFA) début juin.