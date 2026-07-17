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« Chaque décision était la bonne ! » - Thomas Tuchel défendu au sujet de ses remplacements contre l'Argentine, alors qu'une légende anglaise remet en question les vives critiques adressées à l'entraîneur allemand
Barnes approuve la gestion du match par Tuchel
Les espoirs anglais de disputer leur première finale de Coupe du monde depuis 1966 se sont évanouis après avoir concédé une avance d’un but et perdu 2-1 en demi-finale contre l’Argentine. Les réalisations tardives d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez ont qualifié l’Albiceleste. Malgré l’issue, Barnes estime que Tuchel a bien géré la rencontre.
Selon lui, l’Angleterre n’était pas censée dominer la possession ni surclasser son adversaire, et conserver l’avantage constituait la stratégie la plus réaliste plutôt que d’effectuer des changements offensifs. Barnes estime par ailleurs que les attentes doivent être resituées au regard du classement mondial, soulignant que la prestation des Three Lions correspond globalement à leur niveau actuel.
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Barnes prend la défense de Tuchel
Barnes a défendu la stratégie de Tuchel, répondant aux critiques d'anciens internationaux anglais qui ont remis en question le choix tactique prudent de l'entraîneur après la perte de l'avantage de l'Angleterre.
« Nous menions 1-0 dans un tournoi où nous ne dominerons jamais la possession ni ne surclasserons qui que ce soit », a déclaré Barnes à Betfred. « Nous menions 1-0, alors pourquoi aurions-nous dû procéder à des remplacements offensifs ? Car s’il l’avait fait et que nous avions fini par perdre, les gens se seraient demandé pourquoi il avait pris cette décision. Il a fait exactement ce qu’il fallait.
« Ça ne s’est pas si mal passé. Nous sommes quatrièmes au classement mondial, nous devrions donc terminer troisièmes ou quatrièmes, et c’est là que nous allons nous classer. Je ne sais pas pourquoi nous nous attendions à autre chose. »
Barnes a également salué l’identité tactique de Tuchel, ajoutant : « Quand on a un entraîneur comme Thomas Tuchel, on sait à quoi s’attendre. On va être pragmatique, solide, discipliné et résilient. Nous ne dominons pas les équipes, mais nous les battons grâce à notre force. Contre l’Argentine, nous menions 1-0 et chaque décision de Tuchel était la bonne : il a su s’adapter à la situation. »
Le débat se poursuit sur la stratégie adoptée par l’Angleterre.
L’analyse de Barnes contraste avec les critiques de Wayne Rooney, qui a estimé que les changements défensifs de Tuchel avaient semé la panique chez les Three Lions. Gary Lineker a également remis en question le choix de l’Angleterre de se replier en bloc bas pour contenir Lionel Messi et l’Argentine.
Les entrées de Nico O’Reilly et Dan Burn ont également suscité de nombreux commentaires après la défaite. Toutefois, l’analyse de Barnes a trouvé un écho chez Andros Townsend, qui a jugé le remplacement d’O’Reilly opportun pour contenir l’influence de Messi dans les zones reculées en fin de match.
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La pression s'intensifie sur Tuchel
Cette défaite a ravivé les spéculations sur l’avenir de Tuchel à la tête de la sélection anglaise. L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, a déjà appelé l’Allemand à démissionner, tandis que les noms d’Eddie Howe et de Pep Guardiola sont évoqués comme successeurs potentiels. Tuchel a toutefois réaffirmé qu’il ne démissionnerait pas, et la FA lui maintiendrait, selon certaines sources, sa confiance.
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