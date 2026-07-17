Barnes a défendu la stratégie de Tuchel, répondant aux critiques d'anciens internationaux anglais qui ont remis en question le choix tactique prudent de l'entraîneur après la perte de l'avantage de l'Angleterre.

« Nous menions 1-0 dans un tournoi où nous ne dominerons jamais la possession ni ne surclasserons qui que ce soit », a déclaré Barnes à Betfred. « Nous menions 1-0, alors pourquoi aurions-nous dû procéder à des remplacements offensifs ? Car s’il l’avait fait et que nous avions fini par perdre, les gens se seraient demandé pourquoi il avait pris cette décision. Il a fait exactement ce qu’il fallait.

« Ça ne s’est pas si mal passé. Nous sommes quatrièmes au classement mondial, nous devrions donc terminer troisièmes ou quatrièmes, et c’est là que nous allons nous classer. Je ne sais pas pourquoi nous nous attendions à autre chose. »

Barnes a également salué l’identité tactique de Tuchel, ajoutant : « Quand on a un entraîneur comme Thomas Tuchel, on sait à quoi s’attendre. On va être pragmatique, solide, discipliné et résilient. Nous ne dominons pas les équipes, mais nous les battons grâce à notre force. Contre l’Argentine, nous menions 1-0 et chaque décision de Tuchel était la bonne : il a su s’adapter à la situation. »