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« Chaque année, le 13 mai, je revis le but contre QPR » : Sergio Agüero revient sur le moment iconique de Manchester City
Agüero se souvient du scénario fou de la dernière journée
Sergio Agüero a admis que la panique à l’idée de potentiellement perdre le titre de champion lui a traversé l’esprit avant son célèbre but de 2012. Dans un entretien accordé à FourFourTwo, Agüero est revenu sur la manière dont Manchester City abordait son dernier match en sachant qu’une victoire contre QPR lui assurerait le trophée.
Cependant, l’équipe s’est retrouvée menée contre toute attente. « Après avoir battu Manchester United, nous avons abordé le dernier match de la saison en sachant que si nous gagnions à domicile contre QPR, nous remporterions le championnat. Pourtant, en seconde période, nous nous sommes retrouvés menés 2-1. À ce moment-là, vous ne pensez à rien d’autre. Vous vous dites que nous allons perdre le championnat. Mais bon, nous avons continué à essayer jusqu’au bout. »
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Un transfert planifié à l’avance avec Mario Balotelli
Quand Edin Dzeko a marqué à la 92e minute pour égaliser, Aguero a cru qu’il pouvait marquer encore. L’attaquant a révélé que l’enchaînement qui a suivi avec Mario Balotelli n’était pas spontané, mais plutôt une tactique préméditée.
« J’ai pris la décision de décrocher pour recevoir la passe de Nigel de Jong, puis j’ai essayé de jouer un une-deux avec Mario Balotelli. Je l’avais déjà en tête, j’avais prévu ça, pour voir si je pouvais marquer. Avant, j’avais dit à Mario que j’allais le chercher, que j’allais lui donner le ballon pour qu’il me remette un une-deux et une passe décisive. Heureusement, le plan que j’avais avec lui a fonctionné, c’était finalement l’action parfaite. »
L’impact durable du but de QPR
Plus de dix ans plus tard, la charge émotionnelle de ce but n’a fait que grandir pour Agüero. Retraité depuis cinq ans, il mesure désormais pleinement l’importance monumentale de cette journée pour Manchester City et ses supporters.
« C’est vraiment agréable que les supporters me suivent encore, qu’ils m’aiment toujours de la même manière que lorsque je jouais. Je pense qu’ils ont été contents de mes performances pendant ces 10 années, de tous les titres remportés et, bien sûr, du but contre QPR, qui a été important dans l’histoire du club. Maintenant que je ne joue plus, au fil des années, chaque 13 mai, le jour de ce but contre QPR, je revis ce moment. De merveilleux souvenirs, et pour moi, ce sera toujours comme ça. »
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Quelle suite pour Agüero et Manchester City ?
Tandis qu'Aguero continue de profiter de sa retraite, Manchester City a pour objectif de récupérer la couronne de champion sous une nouvelle direction. Enzo Maresca a entamé la saison en cours à la tête de l'équipe, succédant à Pep Guardiola, parti après 10 ans de succès sans précédent.
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