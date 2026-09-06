Sergio Agüero a admis que la panique à l’idée de potentiellement perdre le titre de champion lui a traversé l’esprit avant son célèbre but de 2012. Dans un entretien accordé à FourFourTwo, Agüero est revenu sur la manière dont Manchester City abordait son dernier match en sachant qu’une victoire contre QPR lui assurerait le trophée.

Cependant, l’équipe s’est retrouvée menée contre toute attente. « Après avoir battu Manchester United, nous avons abordé le dernier match de la saison en sachant que si nous gagnions à domicile contre QPR, nous remporterions le championnat. Pourtant, en seconde période, nous nous sommes retrouvés menés 2-1. À ce moment-là, vous ne pensez à rien d’autre. Vous vous dites que nous allons perdre le championnat. Mais bon, nous avons continué à essayer jusqu’au bout. »