Sampaio a souligné que le transfert d’un autre espoir formé au club vers un géant européen découle d’une collaboration sans faille entre la cellule de recrutement, la direction et le staff de l’équipe première.

Revenant sur le départ du meneur de jeu, Sampaio a déclaré à ESPN Brazil : « C’est un effort collectif à Palmeiras. Nous formons le joueur, nous repérons le joueur, mais c’est l’équipe première qui le met vraiment en valeur, ce qui revient en grande partie à [l’entraîneur principal] Abel [Ferreira] et à son staff, tandis que le mérite des négociations revient à la direction. C’est une perte pour l’équipe, bien sûr, mais c’était une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer, à la fois pour le joueur et pour le club, donc c’est une joie partagée. »