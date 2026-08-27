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« Chaque année, il y en aura plusieurs » : le dirigeant de Palmeiras salue le centre de formation après la vente d’Allan à Manchester City pour 40 M€
Un milieu de terrain boucle son transfert à l’Etihad
Palmeiras a accepté de vendre Allan à City dans le cadre d’un accord global de 40 M€ (34 M£/47 M$) avant la date limite du mercato. Avant le coup d’envoi du match de Copa do Brasil de mercredi contre Santos, le joueur de 22 ans a reçu une plaque commémorative sur la pelouse du Nubank Parque. La présidente du club, Leila Pereira, et le coordinateur de l’académie, Sampaio, lui ont remis cette distinction sous les applaudissements chaleureux du public local.
- Getty Images Sport
L’effort collectif alimente le succès
Sampaio a souligné que le transfert d’un autre espoir formé au club vers un géant européen découle d’une collaboration sans faille entre la cellule de recrutement, la direction et le staff de l’équipe première.
Revenant sur le départ du meneur de jeu, Sampaio a déclaré à ESPN Brazil : « C’est un effort collectif à Palmeiras. Nous formons le joueur, nous repérons le joueur, mais c’est l’équipe première qui le met vraiment en valeur, ce qui revient en grande partie à [l’entraîneur principal] Abel [Ferreira] et à son staff, tandis que le mérite des négociations revient à la direction. C’est une perte pour l’équipe, bien sûr, mais c’était une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer, à la fois pour le joueur et pour le club, donc c’est une joie partagée. »
L’académie promet un talent continu
Palmeiras s’est imposé comme l’un des principaux viviers de talents d’Amérique du Sud ces dernières saisons, porté par des investissements soutenus dans toutes ses catégories de jeunes. En se projetant sur le vivier émergent du club, le responsable du centre de formation a ajouté : « Palmeiras a des talents issus du centre de formation pour au moins 10 ans. Il est facile de parler des talents générationnels, mais Allan s’est bien développé et part maintenant à 22 ans.
« Le centre de formation est une école, et plus nous fournissons de bases, mieux c’est. Il est prêt et nous pensons qu’il connaîtra beaucoup de succès. Chaque année, il y en aura plusieurs. Les supporters de Palmeiras assistent à la meilleure période de l’histoire du club et ont toutes les raisons d’être confiants. »
- Getty Images Sport
Verdao s’adapte après le départ
Ferreira doit désormais remanier ses options offensives sans Allan avant une série exigeante de matches de championnat et de coupe. Le joueur s’envolera pour l’Angleterre afin de passer sa visite médicale et de finaliser son arrivée dans l’effectif d’Enzo Maresca avant la fermeture du mercato. Une convaincante victoire 3-0 lors du huitième de finale aller de la Coupe du Brésil contre Santos offre à Palmeiras la plateforme idéale pour maintenir sa dynamique sur la scène nationale.
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