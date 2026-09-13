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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

Chaos sur le hors-jeu ! Pourquoi le but d’Erling Haaland a été validé après que la VAR a vérifié deux joueurs de Manchester City face à Manchester United

E. Haaland
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Premier League
E. Fernandez
L. Martinez

Manchester City a pris l’avantage dans un derby de Manchester effréné grâce à Erling Haaland, mais l’ouverture du score a été entourée de controverse après une longue interruption liée au VAR. Alors que le Norvégien célébrait un nouveau but marquant, les supporters de Manchester United en sont restés à s’interroger sur les subtilités de la règle du hors-jeu à Old Trafford.

  • Polémique à Old Trafford alors que Haaland frappe

    Le derby de Manchester manque rarement de drame, et le dernier épisode à Old Trafford a livré très tôt un énorme sujet de polémique lorsque Haaland a trouvé le chemin des filets. Le buteur norvégien a repris un centre contré de Josko Gvardiol, mais les célébrations ont été immédiatement interrompues par le drapeau de l’arbitre assistant.

    Cependant, après une attente longue et confuse, l’officiel de la VAR Matt Donohue a annulé la décision prise sur le terrain, validant le but et déclenchant la fureur du public local.

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    La VAR vérifie deux joueurs de City

    La confusion venait du fait qu’un, mais bien deux joueurs de Manchester City faisaient l’objet de l’examen. Si Haaland est bien celui qui a finalement poussé le ballon au fond des filets, la présence d’Enzo Fernandez au milieu de la surface de réparation a considérablement compliqué la situation.

    La technologie semi-automatisée de hors-jeu de la Premier League a finalement été utilisée pour clarifier la situation, montrant que Haaland était en réalité couvert par le pied tendu du défenseur de Manchester United Patrick Dorgu, qui s’était jeté pour tenter de contrer le centre initial de Gvardiol depuis le côté gauche.

  • Le débat sur l’interférence d’Enzo Fernandez

    La raison principale de ce long retard n’était en réalité pas la position de Haaland, mais la question de savoir si Fernandez avait commis une infraction de hors-jeu. Le milieu argentin se trouvait clairement en position de hors-jeu au moment où le ballon a été joué dans la surface et a nettement tenté de reprendre le centre d’une tête plongeante.

    Comme Fernandez s’est jeté sur le ballon, des appels immédiats ont été lancés pour que le but soit refusé pour intervention, même s’il n’a pas touché le ballon. L’équipe de la VAR devait déterminer si ses actions avaient affecté la capacité des défenseurs de United à écarter le danger ou s’il avait physiquement obstrué la ligne de vision d’un adversaire.

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    Les déplacements de Fernandez suscitent le débat

    Au final, les officiels ont estimé que Fernandez n’avait pas touché le ballon et qu’il ne gênait pas le jeu d’une manière justifiant une faute. Une décision très difficile à avaler pour Manchester United, puisque Lisandro Martinez était placé entre Fernandez et Haaland au second poteau. On peut fortement soutenir que Martinez a été influencé par le déplacement de Fernandez, ce qui l’a peut-être fait hésiter avant que le ballon n’arrive jusqu’à Haaland.

    Malgré ces protestations, le but a été validé, laissant United mené dans un match où City faisait déjà face à l’adversité après le carton rouge reçu par Phil Foden en première période pour un moment de folie impliquant Bruno Fernandes.

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