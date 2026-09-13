Le derby de Manchester manque rarement de drame, et le dernier épisode à Old Trafford a livré très tôt un énorme sujet de polémique lorsque Haaland a trouvé le chemin des filets. Le buteur norvégien a repris un centre contré de Josko Gvardiol, mais les célébrations ont été immédiatement interrompues par le drapeau de l’arbitre assistant.

Cependant, après une attente longue et confuse, l’officiel de la VAR Matt Donohue a annulé la décision prise sur le terrain, validant le but et déclenchant la fureur du public local.