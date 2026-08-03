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Chaos en présaison pour le FC Barcelone : l’équipe de Hansi Flick contrainte d’annuler un match amical contre un club de Championship
Les plans de Flick perturbés par la crise des blessures à Preston
La tournée estivale de Barcelone en Angleterre a été fortement perturbée après l’annulation de son prochain match contre Preston North End, à seulement un jour du coup d’envoi. Le club catalan préparait cette rencontre à St George’s Park, après son récent déplacement dans les Midlands pour affronter Birmingham City. Cependant, selon Diario SPORT, le club de Championship a informé le champion de Liga qu’il ne serait pas en mesure d’aligner une équipe au complet en raison de blessures.
Après un match engagé lors d’une défaite amicale face à Stockport County, le club du Lancashire s’est retrouvé avec un effectif réduit au strict minimum. Plutôt que de risquer de nouvelles blessures parmi ses cadres à l’approche de la nouvelle saison, le club de l’EFL aurait proposé d’aligner à la place une équipe U21.
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Flick refuse tout compromis avec l’équipe de jeunes
Barcelone n’était toutefois pas intéressé à l’idée d’affronter une équipe de développement, Flick tenant à ce que ses joueurs acquièrent de l’expérience face à des professionnels seniors. L’entraîneur allemand recherche des minutes à haute intensité pour mettre en place ses idées tactiques, et un match contre de jeunes espoirs a été jugé insuffisant au regard des besoins de l’effectif. Par conséquent, le champion en titre de Liga a choisi d’annuler purement et simplement la rencontre au profit d’une séance d’entraînement.
Ce changement soudain de programme signifie que Barcelone devrait rentrer en Espagne plus tôt que prévu initialement. L’effectif utilisait le centre national du football de la Fédération anglaise comme base, mais sans le match contre Preston, le staff a décidé de déplacer ses derniers préparatifs.
La défaite contre Birmingham laisse des questions à Flick
Ce contretemps dans le calendrier fait suite à une sortie compliquée pour Barcelone face à Birmingham City à St Andrew's. Le Barça a fait match nul 2-2 avant de finalement s'incliner 3-2 lors de la séance de tirs au but. Flick en a profité pour offrir des débuts à Karim Adeyemi, même si l'entraîneur allemand a livré une évaluation sans détour de la première apparition de l'ancien ailier du Borussia Dortmund sous le maillot blaugrana.
Malgré la défaite aux tirs au but, l'entraîneur a retenu plusieurs points positifs de ce match amical, restant optimiste quant à la prestation d'ensemble de son équipe.
« Je pense que nous avons bien joué, Birmingham a une équipe solide et nous avons une jeune équipe », a déclaré Flick. « Peut-être que dans certaines situations, il y a eu un manque de confiance avec le ballon, pour jouer davantage entre les lignes. Nous avons aussi commis quelques erreurs dans notre relance. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait. »
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L’attention se tourne vers Nottingham Forest et l’Udinese
Barcelone a encore plusieurs matches amicaux au programme, dont une confrontation contre Nottingham Forest le 8 août. Le même jour, un onze distinct du Barça doit affronter le club italien de l'Udinese, ce qui met en lumière la profondeur que Flick cherche à construire au sein de son effectif.
Flick reste optimiste quant à la trajectoire de son effectif, malgré l'absence de plusieurs stars clés qui faisaient partie de la campagne victorieuse de l'Espagne à la Coupe du monde. Lamine Yamal, Ferran Torres et Gavi font partie de ceux qui profitent encore d'une pause prolongée. « Je me concentre sur l’équipe que j’ai maintenant et sur les joueurs que j’ai maintenant. Je ne rêve pas, je suis ici », a conclu Flick. « Ce que je vois, c’est que nous avons beaucoup de qualité, y compris chez les jeunes joueurs. »
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