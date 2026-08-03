La tournée estivale de Barcelone en Angleterre a été fortement perturbée après l’annulation de son prochain match contre Preston North End, à seulement un jour du coup d’envoi. Le club catalan préparait cette rencontre à St George’s Park, après son récent déplacement dans les Midlands pour affronter Birmingham City. Cependant, selon Diario SPORT, le club de Championship a informé le champion de Liga qu’il ne serait pas en mesure d’aligner une équipe au complet en raison de blessures.

Après un match engagé lors d’une défaite amicale face à Stockport County, le club du Lancashire s’est retrouvé avec un effectif réduit au strict minimum. Plutôt que de risquer de nouvelles blessures parmi ses cadres à l’approche de la nouvelle saison, le club de l’EFL aurait proposé d’aligner à la place une équipe U21.