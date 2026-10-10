Des tensions qui couvaient depuis des mois ont finalement atteint leur point de rupture dans le quartier madrilène de Vallecas, où les supporters locaux ont lancé une manifestation coordonnée contre la direction du club.

Le match avait à peine atteint la 13e minute que la première vague d’objets a été lancée sur la pelouse, obligeant l’arbitre à interrompre la rencontre pour assurer la sécurité des joueurs. S’en est suivie une série d’arrêts et de reprises, tandis que les dirigeants du club et la police peinaient à reprendre le contrôle d’un stade devenu un théâtre de défiance.

La principale cible de la colère des supporters était Raul Martin Presa, propriétaire et président du club depuis longtemps. Les fans sont de plus en plus désillusionnés par sa gestion, pointant du doigt un manque d’investissement et la dégradation des infrastructures du club.



