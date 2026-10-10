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Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Chaos en Liga ! Les supporters du Rayo Vallecano contraignent la suspension du match contre l’Athletic Bilbao en pleine protestation

Rayo Vallecano
Athletic Bilbao
Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao
LaLiga

Un match de Liga a sombré dans le chaos total samedi lorsque la rencontre entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao a été suspendue après de violentes protestations de supporters. Les fans de l’équipe à domicile, furieux contre le président du club Raul Martin Presa, ont visé la pelouse avec une pluie d’objets qui a rendu impossible la poursuite du match.

  • Des manifestations éclatent à l’Estadio de Vallecas

    Des tensions qui couvaient depuis des mois ont finalement atteint leur point de rupture dans le quartier madrilène de Vallecas, où les supporters locaux ont lancé une manifestation coordonnée contre la direction du club.

    Le match avait à peine atteint la 13e minute que la première vague d’objets a été lancée sur la pelouse, obligeant l’arbitre à interrompre la rencontre pour assurer la sécurité des joueurs. S’en est suivie une série d’arrêts et de reprises, tandis que les dirigeants du club et la police peinaient à reprendre le contrôle d’un stade devenu un théâtre de défiance.

    La principale cible de la colère des supporters était Raul Martin Presa, propriétaire et président du club depuis longtemps. Les fans sont de plus en plus désillusionnés par sa gestion, pointant du doigt un manque d’investissement et la dégradation des infrastructures du club.


  • Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le Rayo Stars ne parvient pas à calmer des supporters en colère

    Alors que le match restait interrompu, le speaker du stade a lancé un avertissement sévère à la 20e minute, indiquant que la rencontre serait suspendue si les protestations continuaient. Malgré ces menaces, l’atmosphère est restée hostile, et les ultras « Bukaneros », les supporters les plus bruyants et les plus hardcore du club, ont mené la foule dans de forts chants réclamant la démission immédiate de Presa.

    La situation est devenue si volatile que les joueurs du Rayo Oscar Valentin et Isi Palazon ont été vus en train de s’approcher des tribunes pour appeler au calme, mais leurs efforts ont été largement ignorés par la foule frustrée.

    L’ampleur de la perturbation a été importante, la pelouse étant jonchée de divers objets. Au-delà des débris habituels, les supporters ont utilisé des avions en papier et de petites balles pour recouvrir la surface de jeu, s’assurant que le ballon ne puisse pas circuler en toute sécurité entre les équipes.


  • Une saison de mécontentement à Madrid

    Ce match revêtait une importance particulière, puisqu’il marquait la première apparition de Rayo en championnat à domicile cette saison. Le club est enlisé dans un conflit amer avec les autorités locales au sujet de la sécurité et de l’intégrité structurelle de l’Estadio de Vallecas. Auparavant, l’administration régionale avait révoqué la licence du stade en raison de son « état délabré et prétendument dangereux », ce qui avait contraint l’équipe à disputer ses rencontres à domicile dans le quartier voisin de Leganes.

    Cette délocalisation a suscité un boycott farouche de la part de la majorité des supporters de Rayo, qui ont refusé de se déplacer et ont au contraire exigé que le club règle les problèmes dans son enceinte historique plutôt que de fuir vers un district rival. Le retour de samedi était censé être celui au bercail, mais il s’est rapidement transformé en procès public de la direction du club.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La colère des supporters du Rayo contre Presa atteint son paroxysme

    La colère dirigée contre Presa n’est pas un phénomène nouveau, mais l’intensité des dernières manifestations laisse penser qu’un point de non-retour a été atteint. Lors d’un match amical de pré-saison contre Cagliari, le stade a été recouvert de graffitis où l’on pouvait lire « Presa, pars maintenant », visant spécifiquement la tribune présidentielle. Les supporters estiment que l’âme de leur club de gauche, tourné vers la communauté, est en train d’être érodée par un mode de gestion qui ignore les besoins des supporters et de la communauté locale.

    Le ministre régional des Sports, Mariano de Paco, avait tenté d’apaiser la situation avant le coup d’envoi, en publiant sur les réseaux sociaux : « Rayo aura le stade qu’il mérite. Ayez confiance. » Cependant, cette confiance semble s’être évaporée chez les fidèles du Rayo, qui ont vu dans la réouverture du stade la plateforme idéale pour faire entendre leurs griefs sur la scène nationale.

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