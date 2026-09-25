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Luton Town v Forest Green Rovers - Emirates FA Cup First RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Chaos en FA Cup ! Mulbarton Wanderers contraint de rejouer contre Woodford Town à la suite d’une erreur d’arbitrage sur un penalty

Mulbarton Wanderers
Woodford Town
Woodford Town vs Mulbarton Wanderers
FA Cup - Qualification

Une étrange erreur d’arbitrage a plongé la FA Cup dans la controverse, Mulbarton Wanderers ayant été contraint de rejouer son match du deuxième tour de qualification face à Woodford Town. Malgré sa victoire 2-1 lors de la première rencontre samedi, Mulbarton a vu ce succès annulé après qu’une erreur technique de l’arbitre a fait l’objet d’un appel couronné de succès.

  • Une erreur technique annule le résultat initial

    La controverse trouve son origine dans un moment décisif à la 30e minute du match initial, lorsque Woodford Town a obtenu un penalty. Bien que Woodford ait transformé ce penalty, l’arbitre a remarqué un empiètement dans la surface de réparation de la part de joueurs attaquants et a ensuite refusé le but.

    Au lieu d’appliquer la procédure correcte, l’officiel de match a accordé à tort un coup franc indirect à Mulbarton. Selon la Loi 14 du jeu, si un joueur attaquant pénètre dans la surface de réparation avant le tir et que le ballon entre dans le but, le but doit être refusé et le penalty retiré par Woodford.

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  • FA CUP TrophyGetty Images

    La sous-commission de la FA intervient

    Mulbarton a exprimé une frustration importante face à la manière dont l’instance dirigeante a géré la procédure, affirmant que la FA leur avait initialement indiqué que l’appel de Woodford n’était « pas recevable », une position avec laquelle le club dit être « d’accord ». Cependant, la situation a changé lorsque l’affaire a été transmise à une sous-commission du Professional Game Board de la FA pour un second examen. À l’issue de ces délibérations, l’instance dirigeante a statué que le match devait être rejoué intégralement le mardi 29 septembre.

    Cette décision a laissé Mulbarton sous le choc, le club estimant que la victoire acquise sur le terrain lui a été retirée en raison de circonstances échappant à son contrôle. Le club s’est battu contre cette décision durant la phase de révision, mais ses arguments n’ont finalement pas abouti.

  • L’intégrité du jeu remise en question

    Dans un communiqué au ton ferme, Mulbarton Wanderers a admis être « profondément bouleversé et déçu » par le verdict final. Le club a fait part de vives inquiétudes quant aux implications à long terme de cette décision, estimant qu’elle pourrait ouvrir la voie à de futures contestations.

    Le club a averti que cette décision risque de créer un précédent dangereux pour les prochains matches de FA Cup et a fait part de ses craintes pour « l’intégrité du jeu dans son ensemble » si des erreurs techniques d’arbitrage deviennent un motif d’annulation des résultats.

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  • The FA cup trophy is pictured prior to the Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

    Woodford Town se félicite de la décision

    À l’inverse, Woodford Town a fait part de sa satisfaction quant à l’issue de la procédure d’appel. Dans un communiqué public, le club a remercié la FA pour son « examen approfondi » et pour « avoir rendu une décision qui garantit que la rencontre puisse être conclue conformément au règlement de la FA Cup ».

    L’enjeu du replay à venir reste extrêmement important pour les deux clubs. Le vainqueur de la rencontre reprogrammée mardi obtiendra le droit de recevoir Gloucester City au tour suivant, ce match étant prévu le samedi 3 octobre.

FA Cup - Qualification
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Mulbarton Wanderers
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