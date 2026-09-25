La controverse trouve son origine dans un moment décisif à la 30e minute du match initial, lorsque Woodford Town a obtenu un penalty. Bien que Woodford ait transformé ce penalty, l’arbitre a remarqué un empiètement dans la surface de réparation de la part de joueurs attaquants et a ensuite refusé le but.

Au lieu d’appliquer la procédure correcte, l’officiel de match a accordé à tort un coup franc indirect à Mulbarton. Selon la Loi 14 du jeu, si un joueur attaquant pénètre dans la surface de réparation avant le tir et que le ballon entre dans le but, le but doit être refusé et le penalty retiré par Woodford.