Pour ne rien arranger, un important différend financier entoure les récompenses liées aux récents succès de l’Argentine. La publication italienne La Gazzetta dello Sport affirme que les primes de Coupe du monde promises aux joueurs n’ont, fait remarquable, toujours pas été versées. Ce non-respect des engagements financiers a entraîné une détérioration des relations entre le groupe et la hiérarchie de la fédération, plusieurs figures de l’équipe se sentant méprisées par ces retards persistants dans le versement de leur compensation durement gagnée.

La situation est encore compliquée par la position de Lionel Messi, qui a déjà pris sa retraite internationale. Alors que l’AFA travaille désespérément à l’organisation d’un grand adieu à la hauteur de l’attaquant légendaire, des informations indiquent que l’ancien joueur de Barcelone ne serait toujours pas convaincu par les propositions actuellement sur la table. Dans une atmosphère de plus en plus lourde, la motivation des cadres à participer aux prochains matches amicaux a chuté, au point de faire émerger l’idée qu’une refonte importante de l’effectif pourrait être nécessaire lors de la prochaine trêve internationale.