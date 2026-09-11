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Chaos en Argentine ! Batailles judiciaires, primes impayées et rumeurs de départ de Scaloni déclenchent une crise totale avant les matches amicaux
Scandales à la fédération et tourmente judiciaire
L’Association du football argentin (AFA) traverse actuellement une période de turbulences sans précédent, bien au-delà du terrain. Au cœur de la tempête se trouve le président de l’AFA, Claudio Tapia, qui s’est retrouvé mêlé à une bataille judiciaire à haut risque en tentant d’assurer sa défense face à de graves accusations de blanchiment d’argent, un scandale qui a jeté une lourde ombre sur le fonctionnement administratif de l’instance.
Ce feuilleton judiciaire a eu des répercussions sur les opérations quotidiennes de l’Argentine, la fédération n’ayant confirmé qu’hier ses prochains adversaires en match amical, le Burkina Faso, la Bolivie et le Bénin, après des semaines de retard administratif.
- Getty Images Sport
Primes impayées et mécontentement des joueurs
Pour ne rien arranger, un important différend financier entoure les récompenses liées aux récents succès de l’Argentine. La publication italienne La Gazzetta dello Sport affirme que les primes de Coupe du monde promises aux joueurs n’ont, fait remarquable, toujours pas été versées. Ce non-respect des engagements financiers a entraîné une détérioration des relations entre le groupe et la hiérarchie de la fédération, plusieurs figures de l’équipe se sentant méprisées par ces retards persistants dans le versement de leur compensation durement gagnée.
La situation est encore compliquée par la position de Lionel Messi, qui a déjà pris sa retraite internationale. Alors que l’AFA travaille désespérément à l’organisation d’un grand adieu à la hauteur de l’attaquant légendaire, des informations indiquent que l’ancien joueur de Barcelone ne serait toujours pas convaincu par les propositions actuellement sur la table. Dans une atmosphère de plus en plus lourde, la motivation des cadres à participer aux prochains matches amicaux a chuté, au point de faire émerger l’idée qu’une refonte importante de l’effectif pourrait être nécessaire lors de la prochaine trêve internationale.
Scaloni et le staff se dirigent vers la sortie
Le coup le plus préjudiciable pour l’Argentine est peut-être la conviction grandissante que le mandat de Lionel Scaloni approche de sa conclusion naturelle. Le maître tacticien, qui a conduit la sélection à deux titres consécutifs en Copa America, au sacre en Coupe du monde 2022 et à une place en finale de la Coupe du monde cet été, estimerait que son aventure à la tête de l’équipe nationale est de fait terminée. Scaloni n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat actuel au-delà de son expiration en décembre 2026, ce qui fixerait une date de fin définitive à l’ère la plus fructueuse de l’histoire moderne du football du pays.
Ce sentiment ne se limite pas au seul sélectionneur, puisque plusieurs membres de son staff de confiance partageraient également son point de vue. Des figures importantes comme l’ancien défenseur de l’Inter et de la Roma Walter Samuel prépareraient elles aussi leur départ aux côtés de Scaloni.
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Des stars frustrées réticentes à voyager en pleine tourmente à l’AFA
À la lumière de ces problèmes extra-sportifs grandissants, les têtes d’affiche de l’effectif ne seraient guère enthousiastes à l’idée de se rendre en Amérique du Sud lors de la prochaine trêve internationale, en particulier compte tenu du statut modeste de leurs adversaires. Confronté à un groupe frustré et à un climat préoccupant, Scaloni pourrait finalement être contraint de mettre plusieurs de ses stars au repos pour les prochains matches amicaux, choisissant plutôt d’offrir une chance aux joueurs en marge de l’effectif pendant que la fédération tente de rétablir l’ordre.
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