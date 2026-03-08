Chaos chez les Old Firm ! Les supporters du Celtic et des Rangers séparés par la police alors qu'une invasion de terrain vient gâcher le quart de finale de la Coupe d'Écosse

Comme l'a rapporté la BBC, la tension immense qui régnait lors du quart de finale de la Coupe d'Écosse a explosé de manière dramatique immédiatement après le coup de sifflet final. Le Celtic s'est imposé 4-2 aux tirs au but après un match qui s'était terminé sur un score nul de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, ce qui a poussé ses supporters en délire à envahir la pelouse sacrée d'Ibrox pour célébrer leur victoire.

Cependant, ces scènes de joie ont rapidement tourné au cauchemar lorsque des supporters furieux des Rangers ont franchi les barrières pour affronter leurs rivaux acharnés. Des fusées éclairantes ont été lancées dans les airs, créant un environnement hautement toxique qui a contraint la police et les stewards à former d'urgence une barrière humaine entre les deux groupes avant que le chaos ne finisse par s'apaiser.