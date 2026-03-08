Getty
Chaos chez les Old Firm ! Les supporters du Celtic et des Rangers séparés par la police alors qu'une invasion de terrain vient gâcher le quart de finale de la Coupe d'Écosse
Troubles après le match à Ibrox
Comme l'a rapporté la BBC, la tension immense qui régnait lors du quart de finale de la Coupe d'Écosse a explosé de manière dramatique immédiatement après le coup de sifflet final. Le Celtic s'est imposé 4-2 aux tirs au but après un match qui s'était terminé sur un score nul de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, ce qui a poussé ses supporters en délire à envahir la pelouse sacrée d'Ibrox pour célébrer leur victoire.
Cependant, ces scènes de joie ont rapidement tourné au cauchemar lorsque des supporters furieux des Rangers ont franchi les barrières pour affronter leurs rivaux acharnés. Des fusées éclairantes ont été lancées dans les airs, créant un environnement hautement toxique qui a contraint la police et les stewards à former d'urgence une barrière humaine entre les deux groupes avant que le chaos ne finisse par s'apaiser.
Retour des allocations à l'extérieur
Ce match très attendu revêtait une importance particulière, car c'était la toute première fois depuis 2018 que les supporters du Celtic bénéficiaient de l'intégralité des places attribuées dans la tribune Broomloan. Environ 7 500 supporters visiteurs ont assisté au match, une initiative visant à rétablir l'ambiance traditionnellement intense de ce célèbre derby.
Au cours des années précédentes, le nombre de places attribuées aux supporters visiteurs dans les deux stades avait considérablement fluctué, souvent réduit à moins de 1 000 places, voire supprimé. La ministre écossaise chargée des victimes et de la sécurité communautaire, Siobhan Brown, a qualifié le chaos qui a suivi le match de dimanche d'« inacceptable ».
Elle a ajouté : « L'utilisation imprudente de feux d'artifice, qui aurait pu causer des blessures graves, est particulièrement préoccupante. »
La SFA ouvre une enquête officielle
La Fédération écossaise de football a également publié un communiqué dans lequel elle déclare : « La Fédération écossaise de football condamne le comportement des supporters qui ont envahi le terrain après le quart de finale de la Scottish Gas Scottish Cup qui s'est déroulé aujourd'hui au stade Ibrox. Une enquête sera immédiatement menée conformément au protocole du comité judiciaire. »
Les dirigeants réagissent au chaos
Le manager du Celtic, Martin O'Neill, est revenu sur les scènes de folie lors d'une interview d'après-match, déclarant : « Vous me posez beaucoup de questions politiques alors que je suis encore dans un état d'euphorie. Les supporters ont envahi le terrain, il y a eu de grandes scènes à la fin, partout. Je ne minimise pas du tout cela, j'y réfléchirai et je vous en parlerai en temps voulu. »
À l'inverse, l'entraîneur des Rangers, Danny Rohl, a déclaré avoir largement manqué les affrontements violents qui ont entaché la fin de cette rencontre éprouvante. S'adressant à Premier Sports peu après que le terrain ait été dégagé, il a expliqué son départ précipité du banc de touche et son manque de visibilité concernant l'envahissement du terrain, en déclarant simplement : « Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin, j'étais dans le tunnel. »
