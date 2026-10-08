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Chaos au Real Madrid ! Deux stars en viennent aux mains tandis que Kylian Mbappe risque la colère de Jose Mourinho à cause d’une vidéo à vélo
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Le retour très attendu de Mourinho dans la capitale espagnole n’a, jusqu’à présent, pas réussi à unir un vestiaire du Real Madrid fracturé. La campagne 2026-2027 a été marquée par des turbulences continues en coulisses, dans le prolongement d’une tendance inquiétante qui avait vu Federico Valverde et Aurelien Tchouameni en venir physiquement aux mains en mai. Les joueurs auraient également eu du mal à nouer un lien avec les précédentes figures du staff, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa.
Désormais, de nouveaux rapports du média espagnol Cadena Ser affirment que deux stars non identifiées de l’équipe première ont été impliquées dans une altercation physique. Malgré l’approche réputée stricte de Mourinho en matière de discipline, le technicien portugais semble n’avoir pas été capable de résoudre les problèmes profonds qui minent son équipe.
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La controverse Mbappe
Le dernier conflit interne coïncide avec une frustration grandissante autour de Mbappe. L’attaquant français s’est retiré de la sélection en raison d’une blessure au tendon du genou gauche après avoir marqué contre la Turquie, avant d’être aperçu dans une boîte de nuit parisienne avec sa partenaire, Ester Exposito. Il a ensuite partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de lui souriant à vélo dans les Alpes suisses, ce qui a suscité une irritation supplémentaire à Madrid.
Le journaliste Pablo Polo de Marca a éclairé la réaction de l’entraîneur face aux agissements de l’attaquant. « Mourinho n’a pas apprécié la façon dont Mbappe a géré sa récupération », a-t-il expliqué. « Ses déplacements, et aussi le fait qu’il soit arrivé lundi après l’entraînement. »
Le journaliste de
Cadena Ser Anton Meana a noté que ces distractions en dehors du terrain affectent sévèrement l’harmonie du groupe. Il a déclaré : « Le seul problème, c’est que l’atmosphère dans le vestiaire est toujours aussi glaciale qu’il y a cinq mois. »
Meana a ajouté : « Cette froideur dans le vestiaire, que même l’intensité de Mourinho n’a pas réussi à dissiper, combinée aux remous autour de l’affaire Mbappe, a créé un climat tendu, loin d’être idéal à l’approche de ce mois d’octobre crucial. »
La colère de l’entraîneur
La décision de Mbappe d’aller faire du vélo contredit directement les consignes strictes établies plus tôt dans la saison par Mourinho. L’entraîneur aurait, selon certaines informations, sévèrement recadré son attaquant vedette à son retour au Bernabeu, en exigeant davantage de discrétion pendant son temps libre.
S’exprimant le mois dernier encore, Mourinho avait parfaitement clarifié sa position sur les activités extra-sportives à risque. « Vous êtes footballeur 24 heures sur 24, déclara-t-il. Tout reflète le métier. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous dormez, même des choses dans votre vie privée. Vous ne pouvez pas faire du ski. Vous ne pouvez pas faire du vélo. »
L’ancien entraîneur de Chelsea a explicitement mis en garde contre les dangers liés à ce type de loisirs. « Vous tombez de votre vélo, et peut-être que vous ne jouez pas trois matches, ou peut-être pire, peut-être que vous vous cassez une jambe... il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez renoncer pour être footballeur », a conclu Mourinho.
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Des matches cruciaux à venir
Mourinho doit rapidement rétablir l’ordre si le Real Madrid veut sauver ses ambitions nationales et européennes. Le Real Madrid a remporté cinq de ses sept premiers matches de Liga, mais accuse déjà six points de retard sur son grand rival Barcelone dans la course au titre.
Mbappe a repris l’entraînement collectif mercredi et devrait être disponible pour la réception de Villarreal au Bernabeu samedi. Après ce test crucial en championnat, Madrid devra se déplacer à Rome mercredi prochain en Ligue des champions, ce qui ne laisse aucune marge d’erreur à Mourinho dans sa volonté d’unifier un vestiaire agité.
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