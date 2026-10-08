Le dernier conflit interne coïncide avec une frustration grandissante autour de Mbappe. L’attaquant français s’est retiré de la sélection en raison d’une blessure au tendon du genou gauche après avoir marqué contre la Turquie, avant d’être aperçu dans une boîte de nuit parisienne avec sa partenaire, Ester Exposito. Il a ensuite partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de lui souriant à vélo dans les Alpes suisses, ce qui a suscité une irritation supplémentaire à Madrid.

Le journaliste Pablo Polo de Marca a éclairé la réaction de l’entraîneur face aux agissements de l’attaquant. « Mourinho n’a pas apprécié la façon dont Mbappe a géré sa récupération », a-t-il expliqué. « Ses déplacements, et aussi le fait qu’il soit arrivé lundi après l’entraînement. »

Le journaliste de

Cadena Ser Anton Meana a noté que ces distractions en dehors du terrain affectent sévèrement l’harmonie du groupe. Il a déclaré : « Le seul problème, c’est que l’atmosphère dans le vestiaire est toujours aussi glaciale qu’il y a cinq mois. »

Meana a ajouté : « Cette froideur dans le vestiaire, que même l’intensité de Mourinho n’a pas réussi à dissiper, combinée aux remous autour de l’affaire Mbappe, a créé un climat tendu, loin d’être idéal à l’approche de ce mois d’octobre crucial. »



