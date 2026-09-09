Chaos à Stamford Bridge ! Cole Palmer inspire l'incroyable remontée de Chelsea alors que Leeds s'effondre dans un thriller à neuf buts en Carabao Cup

Chelsea est revenu de deux buts de retard pour s’offrir une victoire spectaculaire 6-3 contre Leeds au troisième tour de la Carabao Cup à Stamford Bridge. Huit des neuf buts du match ont été inscrits lors d’une seconde période chaotique.

Chelsea avait effectué neuf changements par rapport à la défaite de dimanche contre Arsenal et a concédé l’ouverture du score très tôt. Des buts de Tarik Muharemovic et Brenden Aaronson ont donné aux visiteurs un surprenant avantage de 2-0 peu après la pause.

Cependant, les hôtes ont réagi avec une séquence dévastatrice de quatre buts en seulement 12 minutes. Ce renversement spectaculaire a transformé une possible surprise en victoire éclatante pour le club londonien.