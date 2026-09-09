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Chaos à Stamford Bridge ! Cole Palmer inspire l'incroyable remontée de Chelsea alors que Leeds s'effondre dans un thriller à neuf buts en Carabao Cup
Chelsea signe une superbe remontée en seconde période
Chelsea est revenu de deux buts de retard pour s’offrir une victoire spectaculaire 6-3 contre Leeds au troisième tour de la Carabao Cup à Stamford Bridge. Huit des neuf buts du match ont été inscrits lors d’une seconde période chaotique.
Chelsea avait effectué neuf changements par rapport à la défaite de dimanche contre Arsenal et a concédé l’ouverture du score très tôt. Des buts de Tarik Muharemovic et Brenden Aaronson ont donné aux visiteurs un surprenant avantage de 2-0 peu après la pause.
Cependant, les hôtes ont réagi avec une séquence dévastatrice de quatre buts en seulement 12 minutes. Ce renversement spectaculaire a transformé une possible surprise en victoire éclatante pour le club londonien.
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Les remplacements à la mi-temps transforment le match à Stamford Bridge
L’entraîneur principal Xabi Alonso a renversé la situation en effectuant quatre remplacements à la mi-temps. Palmer a mené l’entrée des joueurs sortis du banc, faisant immédiatement avancer l’équipe à domicile.
Palmer a obtenu puis transformé un penalty avant d’égaliser seulement deux minutes plus tard. Autre remplaçant, Pedro Neto a bouclé un renversement en six minutes pour donner l’avantage 3-2 à Chelsea. Danny Welbeck a ajouté un quatrième but peu après, sur une passe décisive de Morgan Rogers.
Leeds a tenté de reconstruire sa prestation brisée lorsque Dominic Calvert-Lewin a réduit l’écart. Cependant, Valentin Barco a inscrit son premier but pour Chelsea avant que Welbeck n’inscrive de la tête son deuxième dans le temps additionnel.
Un thriller à neuf buts plonge Leeds dans le chaos
Leeds avait d’abord livré une excellente prestation à l’extérieur lors de la première période. Malgré ses promesses initiales, l’équipe visiteuse s’est complètement effondrée sous une pression incessante en seconde période. Son naufrage défensif a offert à Chelsea le contrôle total de la rencontre.
Rogers a eu un impact énorme en sortant du banc en délivrant trois passes décisives pendant cette démonstration. Sa créativité a aidé Chelsea à profiter de l’effondrement défensif soudain de Leeds.
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Chelsea se qualifie pour le tirage au sort du quatrième tour
Cette victoire permet à Chelsea de devenir la sixième équipe à valider sa place au quatrième tour de la Carabao Cup. Les Blues rejoignent Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland et Newcastle, qui se sont tous imposés mardi.
Les 10 autres affiches du troisième tour se disputeront mardi, mercredi et jeudi prochains. Des équipes de tout le pays se battront pour les dernières places en huitièmes de finale.
Le tirage au sort du quatrième tour aura lieu mercredi soir prochain. Il se tiendra immédiatement après la fin du match entre Manchester United et Brighton.
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