Une nouvelle règle va être appliquée dans le but de faire face aux blessures présumées des gardiens de but, qui peuvent être utilisées pour casser le rythme de l'adversaire, perdre du temps ou donner à l'entraîneur l'occasion de transmettre des instructions tactiques à ses joueurs.

Pour ce « test », le conseil de l'International Football Association Board (IFAB) a accordé au comité technique des arbitres espagnols l'autorisation de participer à l'expérience, conformément à ce qui est indiqué dans la circulaire n° 34.

La nouvelle règle stipule que si le match est interrompu en raison de la blessure du gardien de but, l'entraîneur principal doit immédiatement désigner un joueur de champ pour quitter la pelouse, ce joueur devant rester en dehors du terrain pendant au moins une minute après la reprise du jeu.

Dans le cas où l'entraîneur ne désigne aucun joueur durant les 10 premières secondes à compter du moment où l'arbitre autorise les soins médicaux pour le gardien de but, le capitaine de l'équipe sera automatiquement contraint de quitter la pelouse.

La règle prévoit trois exceptions claires.

La première, lorsque la blessure du gardien de but résulte d'une faute justifiant l'octroi d'un coup franc et nécessite une intervention médicale immédiate.

La deuxième, lorsqu'un choc se produit entre le gardien de but et un joueur de champ qui requiert des soins médicaux pour les deux joueurs.

Quant à la troisième exception, elle concerne le cas où le gardien de but saigne.

Dans le cas où un joueur de champ se blesse également, le joueur blessé qui a reçu des soins sur le terrain doit quitter la pelouse et rester en dehors de celle-ci pendant une minute complète de temps de jeu effectif après la reprise du match, avant de revenir sur le terrain après avoir obtenu l'autorisation de l'arbitre lors de la reprise du jeu.