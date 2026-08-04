Goal.com
En direct€50
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Changements historiques : les nouvelles règles d'arbitrage officiellement annoncées en Liga

Espanyol Barcelone vs Real Madrid
Espanyol Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Elche vs FC Barcelone
Elche
FC Barcelone
Atlético Madrid vs Malaga
Atlético Madrid
Malaga
Espagne

Des ajustements en série touchant de nombreux aspects

La commission technique des arbitres en Espagne a officiellement annoncé les nouvelles modifications apportées aux règles et aux critères d'arbitrage qui entreront en vigueur au début de la saison 2026-27, laquelle débute la semaine prochaine, dans une démarche visant à réduire les pertes de temps, à uniformiser les critères d'arbitrage et à traiter certaines situations controversées qu'ont connues les terrains de football au cours des saisons passées.

Certaines de ces modifications avaient déjà été appliquées lors de la Coupe du monde 2026, tandis que d'autres règles ont fait l'objet de clarifications et de mises à jour par rapport aux critères en vigueur lors des saisons précédentes.
Voici  les principales modifications et nouvelles règles qui seront appliquées :

  • Des remplacements avec une limite de temps

    Une nouvelle règle est déjà entrée en vigueur lors de la Coupe du monde 2026, et elle va désormais s'étendre aux compétitions professionnelles de football espagnol, dans le but de limiter la perte de temps lors des remplacements.

    En vertu de cette nouvelle règle, le joueur qui doit être remplacé doit quitter le terrain dans les 10 secondes suivant l'apparition du panneau de changement, ou suivant le signal de l'arbitre pour effectuer le remplacement lorsqu'un panneau électronique n'est pas utilisé.

    Si le joueur ne quitte pas le terrain durant ces dix secondes, à l'exception des cas où sortir du terrain en 10 secondes n'est pas possible pour des raisons de sécurité, de protection ou de blessure, il sera toujours tenu de quitter le terrain, mais le joueur remplaçant ne sera autorisé à entrer que lors du premier arrêt de jeu après qu'une minute complète de temps de jeu effectif se sera écoulée depuis la reprise du match.

    Dans le cas où plusieurs remplacements sont effectués en même temps, tous les joueurs qui doivent être remplacés doivent quitter le terrain dans les 10 secondes suivant le signal du dernier changement.

    • Publicité

  • Les blessures des gardiens de but

    Une nouvelle règle va être appliquée dans le but de faire face aux blessures présumées des gardiens de but, qui peuvent être utilisées pour casser le rythme de l'adversaire, perdre du temps ou donner à l'entraîneur l'occasion de transmettre des instructions tactiques à ses joueurs.

    Pour ce « test », le conseil de l'International Football Association Board (IFAB) a accordé au comité technique des arbitres espagnols l'autorisation de participer à l'expérience, conformément à ce qui est indiqué dans la circulaire n° 34.

    La nouvelle règle stipule que si le match est interrompu en raison de la blessure du gardien de but, l'entraîneur principal doit immédiatement désigner un joueur de champ pour quitter la pelouse, ce joueur devant rester en dehors du terrain pendant au moins une minute après la reprise du jeu.

    Dans le cas où l'entraîneur ne désigne aucun joueur durant les 10 premières secondes à compter du moment où l'arbitre autorise les soins médicaux pour le gardien de but, le capitaine de l'équipe sera automatiquement contraint de quitter la pelouse.

    La règle prévoit trois exceptions claires.

    La première, lorsque la blessure du gardien de but résulte d'une faute justifiant l'octroi d'un coup franc et nécessite une intervention médicale immédiate.

    La deuxième, lorsqu'un choc se produit entre le gardien de but et un joueur de champ qui requiert des soins médicaux pour les deux joueurs.

    Quant à la troisième exception, elle concerne le cas où le gardien de but saigne.

    Dans le cas où un joueur de champ se blesse également, le joueur blessé qui a reçu des soins sur le terrain doit quitter la pelouse et rester en dehors de celle-ci pendant une minute complète de temps de jeu effectif après la reprise du match, avant de revenir sur le terrain après avoir obtenu l'autorisation de l'arbitre lors de la reprise du jeu.

  • L'application du principe de l'avantage à la reprise du jeu

    Si une équipe exécute incorrectement une rentrée de touche, un coup franc ou un corner, par exemple en effectuant une rentrée de touche ou un coup franc depuis un mauvais emplacement, puis que l'équipe adverse parvient directement à obtenir un contrôle clair du ballon, l'arbitre peut laisser le jeu se poursuivre et appliquer la règle de l'avantage.

    En revanche, si l'équipe adverse ne parvient pas à obtenir un contrôle clair du ballon, l'arbitre fera reprendre l'action ou sanctionnera la faute conformément à la loi.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Le double contact sur les penaltys

    Après la grande polémique suscitée par le penalty tiré par Julian Alvarez lors de la confrontation entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la saison 2024-2025, au cours duquel le joueur a touché le ballon à deux reprises pendant l'exécution, le football espagnol va se conformer à ce qu'a décidé l'International Football Association Board (IFAB).

    En cas de double touche involontaire lors de l'exécution du penalty et si le tir se conclut par un but, le penalty sera à retirer.

    En revanche, si la double touche se produit et que le tir échoue, le penalty sera considéré comme manqué.

  • Retard dans la reprise du jeu sur les touches et les coups de pied de but

    L'arbitre pourra sanctionner les équipes qui retardent délibérément la remise en jeu du ballon dans des situations précises.

    Dans le cas où une équipe perd volontairement du temps lors de l'exécution d'une touche, la touche sera accordée à l'équipe adverse.

    Quant à l'équipe qui retarde l'exécution d'un coup de pied de but dans le but de gaspiller du temps, un corner sera accordé à l'équipe adverse.

    Lorsque l'arbitre constate qu'une équipe retarde délibérément le jeu, il l'avertira en lançant un compte à rebours de 5 secondes ; si la reprise n'est pas exécutée durant ce délai, la décision sera prise conformément aux cas exposés précédemment.

  • Le débat sur le penalty et le cas de Marc Pubill tranché

    L'une des situations les plus controversées de la saison dernière, dont le protagoniste était Marc Pubill, joueur de l'Atlético Madrid, a été clarifiée, et ce avant le début de la nouvelle saison.

    Lors du match de l'Atlético Madrid face au Barça, la saison dernière, en Ligue des champions, le gardien Juan Musso a posé le ballon sur la pelouse, avant de le frapper du pied en direction de Pubill.

    Mais le défenseur a commis une erreur en arrêtant le ballon de la main avant de le frapper du pied pour remettre le jeu en marche.

    À ce moment-là, l'arbitre Kovács a estimé que le ballon n'était pas entré en jeu.

    En vertu de la nouvelle clarification, si le gardien joue le ballon, puis que l'un de ses coéquipiers le touche volontairement de la main ou du bras à l'intérieur de la surface de réparation, un penalty sera accordé.

    Les critères arbitraux sont ainsi uniformisés dans ce type de situations, et si le défenseur veut exécuter un dégagement, il doit le faire sans que le gardien ait d'abord touché le ballon.

  • Quels sont les nouveaux cas que la technologie de la VAR pourra examiner ?

    Plusieurs nouveaux cas ont été ajoutés à la liste des situations que la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR » peut examiner pendant les matchs.

    Ces cas incluent :

  • Le carton rouge résultant d'un second carton jaune

    La technologie « VAR » peut réviser les situations de carton rouge résultant d'un deuxième carton jaune reçu par un joueur, si la décision est manifestement erronée.

  • Erreur d'identification du joueur

    La technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) peut intervenir en cas d'erreur d'identification d'un joueur, lorsque l'arbitre brandit un carton jaune ou rouge à l'encontre du mauvais joueur de l'une des deux équipes, alors qu'il avait pourtant clairement sanctionné la faute commise par un autre joueur.

    La faute elle-même ne peut pas être révisée dans ce cas, sauf dans le cadre de l'erreur d'identification du joueur.

    Lors de la Coupe du monde 2026, le recours à la clause d'erreur d'identification pour traiter les cas de simulation a été bien accueilli, et il est prévu de l'intégrer dans la révision détaillée du protocole de la VAR annoncée dans la circulaire numéro 32.

    Toutefois, cette clause ne peut pas être utilisée de cette manière tant que ladite révision n'est pas achevée.

    L'erreur d'identification du joueur constitue un cas que la VAR ne peut réviser que lorsque l'arbitre sanctionne le mauvais joueur pour la faute qu'il a lui-même sifflée.

    En voici quelques exemples :

    • Un joueur reçoit un carton jaune pour une main commise par un autre joueur.

    Un joueur reçoit un carton jaune pour un tacle imprudent commis par un autre joueur.

    Tout cas similaire dans lequel l'arbitre siffle une faute, mais inflige la sanction disciplinaire au mauvais joueur.

    Dans ce contexte, il n'est pas possible de réviser le bien-fondé de la décision de l'arbitre de siffler la faute elle-même, la révision se limitant exclusivement à l'identification du joueur ayant commis la faute.

    Les seules exceptions concernent les situations relevant des autres catégories susceptibles d'être révisées par la VAR, à savoir les buts et les fautes précédant l'inscription des buts, les décisions de penalty et les cas de cartons rouges.

  • Les corners accordés à tort

    La technologie « VAR » peut réviser une décision d'attribution erronée et manifeste d'un corner, même dans le cas où le ballon est sorti du terrain par-dessus la ligne de touche, à condition que la révision se fasse immédiatement et sans retarder la reprise du jeu.

    Dans le cas où le corner est exécuté rapidement, la décision ne peut plus être modifiée par la suite.

    De même, le « signal de retransmission télévisée » devient obligatoire si la décision est modifiée après réception d'informations de la technologie « VAR ».

    Il est confirmé que l'attribution erronée d'un corner peut constituer un cas révisable par la technologie « VAR » uniquement dans les situations très manifestes, à condition que la révision puisse être menée à terme immédiatement et sans retarder la reprise du jeu.

  • Les fautes commises par l'attaquant avant l'exécution des coups francs et des corners

    Si un joueur de l'équipe attaquante commet une faute avant que le ballon n'entre en jeu lors de l'exécution d'un coup franc ou d'un corner en faveur de son équipe, et que les membres du corps arbitral présents sur le terrain ne la détectent pas, la technologie « VAR » peut intervenir et recommander un visionnage au bord du terrain, à condition que la faute réponde à des critères précis.

    Ces cas incluent une faute passible d'une éventuelle expulsion en raison d'un comportement violent, d'un crachat, d'une morsure, ou d'un comportement particulièrement agressif, injurieux ou insultant.

    La technologie « VAR » peut également intervenir si la faute se poursuit au moment de la frappe du ballon ou après celle-ci.

    L'intervention est aussi possible si la faute survient après le signal de l'arbitre, que ce soit de la main, du bras ou du sifflet de l'arbitre, pour l'exécution du coup, et que la faute a eu un impact direct et immédiat.

    Les cas dans lesquels l'intervention est possible incluent lorsque la faute :

    aide l'équipe attaquante à marquer un but ou à créer une occasion de marquer.

    réduit la capacité de l'équipe défendante à empêcher un but.

    conduit l'équipe défendante à commettre une faute passible d'un penalty.

    conduit l'équipe défendante à commettre une faute passible d'un carton rouge pour avoir empêché une occasion nette de marquer.

    conduit un joueur de l'équipe défendante à recevoir un second carton jaune pour avoir empêché une occasion nette de marquer.

    conduit à l'arrêt d'une attaque prometteuse ou à une intervention dans celle-ci.

  • À lire aussi :

    Ils ont contacté d'autres clubs : Manchester City tente de faire échouer le transfert de Rodri au Real
    « Méprisable » et « rat » : une star de l'Espagne insultée à cause de la Palestine et du Maroc
    Surprise : un appel entre Vinicius et Diomande a contribué à compliquer l'affaire du Real
    Hamza Abdelkarim, la solution ? Un grave problème menace la saison du Barça
    Le Real Madrid publie un communiqué au sujet de Vinicius Junior