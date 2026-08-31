La saison dernière, Bassam Al-Arini, l'attaquant d'Al-Taawoun, avait terminé meilleur buteur de la Joy Elite League lors de sa première saison, après avoir inscrit 20 buts, malgré l'élimination de l'équipe dès les quarts de finale.
Avec la promotion d'Al-Arini en équipe première, Al-Taawoun devait trouver un nouvel attaquant pour le remplacer, et il semble que Youssef Al-Salem ait obtenu cet honneur très rapidement.
Al-Salem a mené Al-Taawoun à la victoire lors de ses deux premiers matchs, après avoir marqué les deux buts du succès face à Al-Najma sur le score de 2-0 lors de la première journée, puis l'unique but de la victoire contre Al-Orobah lors de la deuxième journée.
Le successeur d'Al-Arini a fait preuve d'une capacité impressionnante à utiliser son pied gauche, y compris pour les frappes de loin, comme lors de son deuxième but contre Al-Najma.
L'attaquant d'Al-Taawoun a brillé individuellement et occupe désormais la quatrième place au classement des buteurs de la Joy Elite League, après les deux premières journées, avec 3 buts, à égalité avec Turki Al-Ghamil, à deux buts de Mohammed Al-Issa et à un seul but derrière En-Ras et Ziad Aba.
Sur le plan collectif également, Youssef Al-Salem demeure celui qui a le plus d'impact sur son équipe, puisqu'il a inscrit 100 % des buts d'Al-Taawoun, la conduisant à occuper la quatrième place au classement avec 6 points, à la différence de buts derrière Al-Ittifaq, Al-Ahli et Al-Hilal.