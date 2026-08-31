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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account

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Championnat Joie Elite : le meilleur buteur et ses deux dauphins en tête des 5 meilleures stars du mois d'août

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21
Al Ettifaq U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Taawoun U21
Arabie saoudite

Le premier mois est terminé et plusieurs talents se sont révélés : découvrez les plus marquants

Le premier mois de la nouvelle saison du championnat Jawwy pour l'élite (le championnat saoudien des moins de 21 ans) s'est achevé, et de nombreux talents ont émergé à cette occasion, s'imposant à tous par le niveau remarquable qu'ils ont affiché.

Au cours du mois d'août dernier, les deux premières journées de la nouvelle saison du championnat Jawwy pour l'élite ont eu lieu, et les joueurs y ont rivalisé pour démontrer leurs capacités de la meilleure façon possible, à tous les postes du terrain.

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  • Mohammed Al-Aissa, meilleur buteur de la Jawwy Elite League

    La première vedette a bien sûr été Mohammed Al-Aissa, l'attaquant d'Al-Ettifaq, qui a réussi à inscrire 5 buts lors des deux premières journées, se plaçant très tôt en tête du classement des buteurs de la Joy Elite League.

    Al-Aissa a marqué 4 buts (super hat-trick) lors de la large victoire d'Al-Ettifaq contre Al-Tadamon sur le score de 10-1 lors de la première journée, avant d'inscrire un autre but dans la victoire face à Damac sur un score de 2-0 lors de la deuxième journée.

    L'attaquant saoudien a réussi à voler la vedette à son coéquipier, l'autre buteur Jalal Al-Salem, qui fut l'une des figures marquantes de la saison dernière en Joy Elite League, lorsqu'il rivalisa fortement avec Bassem Al-Areini, l'attaquant d'Al-Taawoun, pour le titre de meilleur buteur, avant de le perdre.

    Les buts décisifs d'Al-Aissa ont placé Al-Ettifaq en tête du championnat saoudien des moins de 21 ans avec un parcours parfait (6 points), à la différence de buts devant Al-Ahli, Al-Hilal et Al-Taawoun.

    Le porteur du maillot numéro 9 devra poursuivre sa belle forme lors des prochaines journées, afin d'inscrire son nom dans l'histoire, comme meilleur buteur de la deuxième saison de la Joy Elite League, et comme futur attaquant d'Al-Ettifaq et de la sélection saoudienne.

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  • Ziyad Aba : le joyau d'Al Ahly

    Cependant, les rêves d'Al-Issa vont se heurter à de solides concurrents, au premier rang desquels Ziyad Aba, l'ailier d'Al-Ahli, qui a lui aussi brillé lors des deux premières journées de la Ligue Joué Élite, méritant amplement d'être élu deuxième meilleur joueur du mois d'août.

    Ziyad Aba a inscrit un triplé lors de la victoire 3-1 contre Al-Fayha, lors de la première journée, avant de marquer un autre but lors de la victoire 2-1 face à Al-Fateh, lors de la deuxième journée.

    Ces quatre buts placent l'ailier gaucher saoudien à la deuxième place du classement des buteurs de la Ligue Joué Élite après les deux premières journées, à une seule longueur de Mohammed Al-Issa, la vedette d'Al-Ettifaq.

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    En raison de ces buts déterminants et décisifs, Al-Ahli occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien des moins de 21 ans après les deux premières journées, avec 6 points, à la différence de buts derrière Al-Ettifaq.

    Aba n'a pas été élu deuxième meilleur joueur du mois d'août uniquement en raison des buts qu'il a marqués, mais aussi en raison de la manière dont il les a inscrits, reflétant une superbe technique individuelle et une immense capacité de frappe.

  • Jefferson Ramos, le meilleur joueur étranger

    Quant au joueur venu du Cap-Vert, Jefferson Ramos, l'attaquant d'Al-Fateh, il a mérité de figurer à la troisième place grâce à ses belles performances en ce début de saison, dans le prolongement de son éclatante saison passée.

    Le joueur surnommé « Enrass » a inscrit un triplé lors de la victoire face à Al-Ansar sur le score de six buts à zéro lors de la première journée, avant de marquer un autre but lors de la défaite contre Al-Ahli sur le score de 1-2, lors de la deuxième journée.

    Malgré la défaite d'Al-Fateh lors de son deuxième match face à Al-Ahli, Ramos a su conserver sa place de dauphin au classement des buteurs du championnat saoudien des moins de 21 ans après les deux premières journées, avec 4 buts, à égalité avec Ziyad Aba, et à un but de Mohammed Al-Issa.

    Enrass a poursuivi ses belles performances depuis la fin de la saison passée, lorsqu'il avait inscrit 6 buts en phase à élimination directe et laissé son empreinte à tous les tours à partir du barrage des quarts de finale, à l'exception de la finale que son équipe a perdue face à Al-Hazm.

    Jefferson Ramos est considéré comme le joueur étranger le plus marquant de la Joy Elite League depuis la saison passée, et il semble que cela se répétera au cours de la nouvelle saison.

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  • Turki Al-Ghamil, la surprise d'Al-Hilal

    La quatrième place est revenue à Turki Al-Ghamil, l'attaquant d'Al-Hilal, qui a fortement attiré les regards lors des deux premières journées de la nouvelle saison du championnat Joy Elite.

    Al-Ghamil a inscrit deux buts lors de la victoire 2-1 contre Al-Faisaly à la première journée, avant de marquer un autre but lors de la victoire 2-0 contre Al-Kholood à la deuxième journée.

    Ce qui est beau, c'est que les buts d'Al-Ghamil ont fait preuve d'une grande diversité : il a marqué un but du pied gauche après un déplacement remarquable devant le but vide, un autre du pied droit après avoir pressé le défenseur et lui avoir subtilisé le ballon, puis un troisième sur un penalty qu'il a transformé avec brio.

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    Les trois buts du jeune attaquant saoudien l'ont placé à la quatrième place du classement des buteurs, à deux buts de Mohammed Al-Aissa et à un seul but de Jefferson Ramos et de Ziyad Aba.

    Il semble que le joueur de 21 ans sera le nouveau pari de l'entraîneur Mohammed Al-Shalhoub durant la nouvelle saison, après que plusieurs joueurs se soient illustrés à ce poste la saison dernière, au premier rang desquels le Tunisien Louai Al-Abidi.

  • Youssef Al-Salem, l'héritier du meilleur buteur

    La saison dernière, Bassam Al-Arini, l'attaquant d'Al-Taawoun, avait terminé meilleur buteur de la Joy Elite League lors de sa première saison, après avoir inscrit 20 buts, malgré l'élimination de l'équipe dès les quarts de finale.

    Avec la promotion d'Al-Arini en équipe première, Al-Taawoun devait trouver un nouvel attaquant pour le remplacer, et il semble que Youssef Al-Salem ait obtenu cet honneur très rapidement.

    Al-Salem a mené Al-Taawoun à la victoire lors de ses deux premiers matchs, après avoir marqué les deux buts du succès face à Al-Najma sur le score de 2-0 lors de la première journée, puis l'unique but de la victoire contre Al-Orobah lors de la deuxième journée.

    Le successeur d'Al-Arini a fait preuve d'une capacité impressionnante à utiliser son pied gauche, y compris pour les frappes de loin, comme lors de son deuxième but contre Al-Najma.

    L'attaquant d'Al-Taawoun a brillé individuellement et occupe désormais la quatrième place au classement des buteurs de la Joy Elite League, après les deux premières journées, avec 3 buts, à égalité avec Turki Al-Ghamil, à deux buts de Mohammed Al-Issa et à un seul but derrière En-Ras et Ziad Aba.

    Sur le plan collectif également, Youssef Al-Salem demeure celui qui a le plus d'impact sur son équipe, puisqu'il a inscrit 100 % des buts d'Al-Taawoun, la conduisant à occuper la quatrième place au classement avec 6 points, à la différence de buts derrière Al-Ittifaq, Al-Ahli et Al-Hilal.