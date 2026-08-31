La première vedette a bien sûr été Mohammed Al-Aissa, l'attaquant d'Al-Ettifaq, qui a réussi à inscrire 5 buts lors des deux premières journées, se plaçant très tôt en tête du classement des buteurs de la Joy Elite League.

Al-Aissa a marqué 4 buts (super hat-trick) lors de la large victoire d'Al-Ettifaq contre Al-Tadamon sur le score de 10-1 lors de la première journée, avant d'inscrire un autre but dans la victoire face à Damac sur un score de 2-0 lors de la deuxième journée.

L'attaquant saoudien a réussi à voler la vedette à son coéquipier, l'autre buteur Jalal Al-Salem, qui fut l'une des figures marquantes de la saison dernière en Joy Elite League, lorsqu'il rivalisa fortement avec Bassem Al-Areini, l'attaquant d'Al-Taawoun, pour le titre de meilleur buteur, avant de le perdre.

Les buts décisifs d'Al-Aissa ont placé Al-Ettifaq en tête du championnat saoudien des moins de 21 ans avec un parcours parfait (6 points), à la différence de buts devant Al-Ahli, Al-Hilal et Al-Taawoun.

Le porteur du maillot numéro 9 devra poursuivre sa belle forme lors des prochaines journées, afin d'inscrire son nom dans l'histoire, comme meilleur buteur de la deuxième saison de la Joy Elite League, et comme futur attaquant d'Al-Ettifaq et de la sélection saoudienne.