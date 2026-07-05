Championnat d'Europe des moins de 19 ans : Ukraine - Italie, suivez le match en direct

Après un match nul face à la Croatie et une victoire initiale contre la Serbie, l’Italie des moins de 19 ans défie l’Ukraine lors de la dernière journée du groupe B. Les « Azzurrini » doivent au moins partager les points pour valider leur billet pour les demi-finales, mais une victoire leur assurerait la première place et un passage en demi-finale sans croiser l’Espagne, qui a dominé le groupe A en remportant tous ses matchs.

Le sélectionneur Bollini reconduit Liberali au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, tandis que chez les Ukrainiens, il faudra surveiller Vitaliy Glyut, auteur du doublé décisif lors de la dernière victoire des Jaune et Bleu contre la Serbie.



