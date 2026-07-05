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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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Championnat d'Europe des moins de 19 ans : Ukraine - Italie, suivez le match en direct

Ukraine U19 vs Italie U19
Ukraine U19
Italie U19
Championnats d'europe M19

Suivez en direct Ukraine-Italie, dernier match de la phase de groupes de l'Euro U19.

Après un match nul face à la Croatie et une victoire initiale contre la Serbie, l’Italie des moins de 19 ans défie l’Ukraine lors de la dernière journée du groupe B. Les « Azzurrini » doivent au moins partager les points pour valider leur billet pour les demi-finales, mais une victoire leur assurerait la première place et un passage en demi-finale sans croiser l’Espagne, qui a dominé le groupe A en remportant tous ses matchs.

Le sélectionneur Bollini reconduit Liberali au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, tandis que chez les Ukrainiens, il faudra surveiller Vitaliy Glyut, auteur du doublé décisif lors de la dernière victoire des Jaune et Bleu contre la Serbie.


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • LE BILAN DU MATCH

    Ukraine U19 - Italie U19

    BUTEURS :

    UKRAINE U19 (4-2-3-1) : Domchak ; Kokodynyak, Mylokost, Digtyar, Malov ; Soroka, Lyusin ; Glyut, Sykut, Kaliuzhnyi ; Bogdanov. Entraîneur : Mykhailenko.

    ITALIE U19 (4-3-3) : Pessina ; Nardin, Natali, Verde, Cocchi ; Liberali, Sala, Coletta ; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. Entraîneur : Bollini.

    Arbitre : Csonka 

    Avertissements :

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