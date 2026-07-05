Après un nul contre la Croatie et une victoire initiale face à la Serbie, l’Italie U19 défie l’Ukraine pour clore la phase de groupes. Un match nul suffirait aux Azzurrini pour valider leur billet pour les demi-finales, mais la victoireleur garantirait la première place et un passage en demi-finale sans croiser l’Espagne, leader invaincue du groupe A.

Le sélectionneur Bollini devrait aligner Wiafe au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, avec Liberali sur le banc, tandis que les Italiens auront à l’œil Popov, l’avant-centre ukrainien formé à Empoli.