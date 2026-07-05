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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

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Championnat d'Europe des moins de 19 ans : Ukraine-Italie, score en direct 1-0. Olychenko ouvre le score !

Ukraine U19 vs Italie U19
Ukraine U19
Italie U19
Championnats d'europe M19

Suivez en direct Ukraine-Italie, dernier match de la phase de groupes de l'Euro U19.

Après un nul contre la Croatie et une victoire initiale face à la Serbie, l’Italie U19 défie l’Ukraine pour clore la phase de groupes. Un match nul suffirait aux Azzurrini pour valider leur billet pour les demi-finales, mais la victoireleur garantirait la première place et un passage en demi-finale sans croiser l’Espagne, leader invaincue du groupe A.

Le sélectionneur Bollini devrait aligner Wiafe au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, avec Liberali sur le banc, tandis que les Italiens auront à l’œil Popov, l’avant-centre ukrainien formé à Empoli.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    37' - Waife tente sa chance de loin : le ballon est dévié en corner.

    30' – BUT DE L'UKRAINE ! Olychenko lance une action éclatante : il part de la gauche, efface Natali d'un petit pont, puis Verde d'une feinte, et ouvre le score.

    16' – Coup franc de Marello, frappé depuis la limite de la surface, qui vient s'écraser sur la barre transversale.

    10' – Marello centre pour Coletta, dont la tête est repoussée par le gardien Marchenko.

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  • LE BILAN DU MATCH

    Ukraine U19 – Italie U19 : 1-0

    BUTEUR : 30' Olychenko (U)

    UKRAINE U19 (4-2-3-1) : Marchenko ; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov ; Soroka, Plish (46' Ignatkov) ; Hubenko (46' Glyut), Olychenko, Liusin (46' Kaliuzhnyi) ; Popov. Entraîneur : Mykhailenko.

    ITALIE U19 (4-3-3) : Pessina ; Nardin, Natali, Verde, Marello ; Wiafe, Sala, Mantini (46' Mosconi) ; Coletta, Iddrissou, Elimoghale. Entraîneur : Bollini.

    ARBITRE : Csonka 

    AVERTISSEMENTS : Sherstyuk (U), Lyusin (U)

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