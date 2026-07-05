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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

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Championnat d'Europe des moins de 19 ans : Ukraine-Italie, score en direct 1-0. Olychenko inscrit le seul but de la rencontre

Ukraine U19 vs Italie U19
Ukraine U19
Italie U19
Championnats d'europe M19

Suivez en direct Ukraine-Italie, dernier match de la phase de groupes de l'Euro U19.

Après un match nul contre la Croatie et une victoire initiale face à la Serbie, l’Italie des moins de 19 ans défie l’Ukraine lors de la dernière journée du groupe B. Un nouveau partage suffirait aux Azzurrini pour valider leur billet pour les demi-finales, mais la victoire est nécessaire s’ils veulent terminer en tête de leur poule et éviter ainsi l’Espagne, qui a survolé le groupe A en remportant tous ses matchs.

Le sélectionneur Bollini devrait aligner Wiafe au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, avec Liberali sur le banc, tandis que chez les Ukrainiens, l’attaquant d’Empoli Popov sera à surveiller de près.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    59' – Coup franc de Marello pour Iddrissou : tête au-dessus de la cible.

    37' – Waife tente sa chance de loin : le ballon est dévié en corner.

    30' – BUT DE L'UKRAINE ! Olychenko lance une action solitaire depuis la gauche, efface Natali d'un petit pont, puis Verde d'une feinte et ouvre le score.

    16' – Coup franc de Marello, frappé depuis la limite de la surface, qui s'écrase sur la barre transversale.

    10' – Marello centre pour Coletta, dont la tête est repoussée par le gardien Marchenko.

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  • LE BILAN DU MATCH

    Ukraine U19 - Italie U19 : 1-0

    BUT : 30' Olychenko (U)

    UKRAINE U19 (4-2-3-1) : Marchenko ; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov ; Soroka, Plish (46' Ignatkov) ; Hubenko (46' Glyut), Olychenko (61' Sykut), Liusin (46' Kaliuzhnyi) ; Popov. Sélectionneur : Mykhailenko.

    ITALIE U19 (4-3-3) : Pessina ; Nardin, Natali, Verde, Marello ; Wiafe, Sala, Mantini (46' Mosconi) ; Coletta, Iddrissou, Elimoghale (68' Arena). Entraîneur : Bollini.

    Arbitre : Csonka 

    AVERTISSEMENTS : Sherstyuk (U), Lyusin (U)

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