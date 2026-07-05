Après un match nul contre la Croatie et une victoire initiale face à la Serbie, l’Italie des moins de 19 ans défie l’Ukraine lors de la dernière journée du groupe B. Un nouveau partage suffirait aux Azzurrini pour valider leur billet pour les demi-finales, mais la victoire est nécessaire s’ils veulent terminer en tête de leur poule et éviter ainsi l’Espagne, qui a survolé le groupe A en remportant tous ses matchs.

Le sélectionneur Bollini devrait aligner Wiafe au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, avec Liberali sur le banc, tandis que chez les Ukrainiens, l’attaquant d’Empoli Popov sera à surveiller de près.