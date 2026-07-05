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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

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Championnat d’Europe des moins de 19 ans : Ukraine - Italie EN DIRECT. Les compositions officielles sont connues, et on note l’absence de Liberali

Ukraine U19 vs Italie U19
Ukraine U19
Italie U19
Championnats d'europe M19

Suivez en direct Ukraine-Italie, dernier match de la phase de groupes de l'Euro U19.

Après un nul contre la Croatie et une victoire initiale face à la Serbie, l’Italie U19 défie l’Ukraine lors de la dernière journée du groupe B. Un match nul suffirait aux Azzurrini pour se qualifier en demi-finale, mais la victoire est nécessaire pour terminer en tête du groupe et éviter l’Espagne, qui a dominé le groupe A en gagnant tous ses matchs.

Le sélectionneur Bollini devrait aligner Wiafe au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, avec Liberali sur le banc, tandis que chez les Ukrainiens, l’attaquant d’Empoli Popov sera à surveiller de près.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • LE BILAN DU MATCH

    Ukraine U19 - Italie U19

    BUTEURS :

    UKRAINE U19 (4-2-3-1) : Marchenko ; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov ; Soroka, Plish ; Hubenko, Olychenko, Liusin ; Popov. Entraîneur : Mykhailenko.

    ITALIE U19 (4-3-3) : Pessina ; Nardin, Natali, Verde, Marello ; Wiafe, Sala, Mantini ; Coletta, Iddrissou, Elimoghale. Entraîneur : Bollini.

    Arbitre : Csonka 

    Avertissements :

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