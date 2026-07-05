Après un nul contre la Croatie et une victoire initiale face à la Serbie, l’Italie U19 défie l’Ukraine lors de la dernière journée du groupe B. Un match nul suffirait aux Azzurrini pour se qualifier en demi-finale, mais la victoire est nécessaire pour terminer en tête du groupe et éviter l’Espagne, qui a dominé le groupe A en gagnant tous ses matchs.

Le sélectionneur Bollini devrait aligner Wiafe au milieu de terrain et Iddrisou en attaque, avec Liberali sur le banc, tandis que chez les Ukrainiens, l’attaquant d’Empoli Popov sera à surveiller de près.