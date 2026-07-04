À présent, après avoir obtenu des agents du joueur un accord de principe sur son transfert en Serie A lors des dernières réunions tenues à Milan, l'Inter doit s'asseoir à la table des négociations avec Chelsea et trouver un terrain d'entente, en partant d'une offre de 30 millions d'euros. Il est possible de négocier les primes et de miser sur la volonté du joueur de dire enfin « oui » à l'Italie après tant de mois de tergiversations.