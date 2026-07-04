L'Inter franchit une nouvelle étape vers la signature de Trevoh Chalobah, défenseur anglais né en 1999 et appartenant à Chelsea, déjà surveillé lors des derniers mercatos. Les Nerazzurri ne sont jamais allés aussi près de l'arrivée. Voici ce qu'il reste à faire.
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Chalobah-Inter : les discussions sont encourageantes. Le défenseur met entre parenthèses les autres options et attend désormais de finaliser l’accord avec Chelsea. Toutes les dernières informations
COMO DÉFILÉ
L'offre de 25 millions d'euros plus des bonus présentée par le Como il y a quelques jours a été rejetée par Chelsea, qui évalue Chalobah à 40 millions, avec une marge de négociation jusqu'à environ 35 millions. Selon Fabrizio Romano, les Lariens se sont retirés et explorent désormais d'autres options pour renforcer leur défense.
NÉGOCIATIONS IMMINENTES
À présent, après avoir obtenu des agents du joueur un accord de principe sur son transfert en Serie A lors des dernières réunions tenues à Milan, l'Inter doit s'asseoir à la table des négociations avec Chelsea et trouver un terrain d'entente, en partant d'une offre de 30 millions d'euros. Il est possible de négocier les primes et de miser sur la volonté du joueur de dire enfin « oui » à l'Italie après tant de mois de tergiversations.
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