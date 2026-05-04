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« Chacun doit se remettre en question » : João Pedro exhorte les stars de Chelsea à « se ressaisir » après la cuisante défaite face à Nottingham Forest, qui laisse leurs espoirs de Ligue des champions suspendus à un fil
Un début de match cauchemardesque à Stamford Bridge
L'après-midi de Chelsea a rapidement tourné au cauchemar : les Blues se sont inclinés 3-1 sur la pelouse de Nottingham Forest, compromettant ainsi leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions. Ils ont concédé un but dès la 98e seconde, erreur qui a immédiatement donné le ton d'une prestation que João Pedro a qualifiée d’« inacceptable ».
Interrogé par Sky Sports après la rencontre, l’attaquant brésilien n’a pas mâché ses mots au sujet des défaillances de son équipe : « Dès le début, nous avons encaissé un but trop tôt et, face à Forest, il est difficile de renverser la vapeur. Je pense que nous devrions faire mieux », a admis Pedro.
« Nous devons absolument cesser de répéter ces erreurs à chaque rencontre. Il faut commencer à enchaîner les victoires. En Premier League, si vous concédez un but trop tôt, il est très difficile de revenir. »
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Pas d’excuses pour les joueurs.
Chelsea a enchaîné une sixième défaite consécutive en Premier League lundi, seulement la deuxième sous l’ère de l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, vainqueur de Leeds en FA Cup la semaine passée. Pedro a refusé de blâmer la direction et a mis l’accent sur le groupe, estimé à plusieurs millions de livres, qui n’a pas répondu aux attentes sur le terrain.
« Tout le monde doit se remettre en question, moi y compris », insiste Pedro. « Nous devons trouver un moyen de faire mieux. Je suis désolé pour les supporters ; demain, nous verrons ce qui n’a pas fonctionné. C’est difficile, car je ne pense pas que le problème vienne de l’entraîneur. C’est aux joueurs de se montrer à la hauteur, moi y compris. C’est difficile de trouver les mots. »
La qualification en Ligue des champions s’éloigne rapidement.
Cette défaite fait mal, au regard des enjeux du top 5. Alors que la saison touche à son terme, Chelsea savait que ces trois points lui auraient permis de rester en course pour un billet vers la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au lieu de cela, le club reste enlisé dans l’anonymat du milieu de tableau.
Pedro a reconnu la gravité de la situation en déclarant : « La motivation est toujours là : si nous avions gagné aujourd’hui, nous aurions pu nous qualifier pour la Ligue des champions. Maintenant, ce sera plus difficile, mais nous devons continuer à nous battre à chaque match et pour chaque point, et voir ce que nous pouvons accomplir. »
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Le leadership interne et la voie à suivre
L'ambiance à Stamford Bridge s'est dégradée au fil de la rencontre, les supporters locaux manifestant leur impatience face aux erreurs individuelles qui ont entaché la prestation de l'équipe. Interrogé sur la conscience que le groupe avait de la gravité de la situation, Pedro a affirmé qu'un travail collectif était en cours pour résoudre les problèmes en interne.
« Oui, bien sûr. Nous soutenons nos leaders », a-t-il affirmé au sujet de la prise de conscience collective. « Nous échangeons en permanence pour trouver les clés des victoires. »