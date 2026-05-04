« Chacun doit se remettre en question » : João Pedro exhorte les stars de Chelsea à « se ressaisir » après la cuisante défaite face à Nottingham Forest, qui laisse leurs espoirs de Ligue des champions suspendus à un fil

L'après-midi de Chelsea a rapidement tourné au cauchemar : les Blues se sont inclinés 3-1 sur la pelouse de Nottingham Forest, compromettant ainsi leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions. Ils ont concédé un but dès la 98e seconde, erreur qui a immédiatement donné le ton d'une prestation que João Pedro a qualifiée d’« inacceptable ».

Interrogé par Sky Sports après la rencontre, l’attaquant brésilien n’a pas mâché ses mots au sujet des défaillances de son équipe : « Dès le début, nous avons encaissé un but trop tôt et, face à Forest, il est difficile de renverser la vapeur. Je pense que nous devrions faire mieux », a admis Pedro.

« Nous devons absolument cesser de répéter ces erreurs à chaque rencontre. Il faut commencer à enchaîner les victoires. En Premier League, si vous concédez un but trop tôt, il est très difficile de revenir. »