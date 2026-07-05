Le duel entre anciens et jeunes, ainsi qu’entre Ferrari et Mercedes, a dominé le week-end. Hamilton, l’ancien champion, a d’abord gagné les qualifications du sprint, mais le jeune Antonelli a ensuite trusté le sprint et la pole pour la course. À la surprise générale, Leclerc a trouvé son rythme et pris le départ en deuxième position.

Hors de la piste, la tension est également montée d’un cran : les directeurs d’écurie Fred Vasseur (Ferrari) et Toto Wolff (Mercedes) se sont livrés à une brève joute verbale au sujet de la course à l’armement et du plafond budgétaire. Vasseur a interprété les préoccupations de Wolff comme une accusation de tricherie. « Fred s'énerve très vite et très facilement, mais c’est comme ça, je le connais depuis 25 ans », a déclaré Wolff sur Sky à propos de son ami de longue date : « Nous sommes avant tout des concurrents et parfois, on traverse des périodes plus ou moins difficiles. »

Lorsque les feux se sont éteints, le poleman Antonelli a pris un mauvais départ. Les deux pilotes Ferrari l’ont aussitôt dépassé : Leclerc a pris la tête, Hamilton s’est calé dans son sillage. Mais le Britannique a commis une erreur : il a légèrement bougé sur la grille et a écopé d’une pénalité de cinq secondes. Avant même qu’il ne purge cette sanction, Antonelli s’est rapproché puis l’a dépassé au onzième tour.

Bien qu’il ait protesté par radio (« Non, non, mes pneus sont encore bons »), Hamilton a été rappelé aux stands pour purger sa pénalité. Revenue en piste derrière Verstappen et Russell, son objectif était clair : « On se bat pour la troisième place », lui a indiqué son ingénieur.

Verstappen occupait toujours cette position. Hamilton devait d’abord se défaire de Russell. Après deux tentatives infructueuses, une lente crevaison sur la Mercedes a facilité la manœuvre. Russell a dû repasser par les stands, enterrant provisoirement ses espoirs de premier podium à Silverstone.

Antonelli a enfin stoppé à 15 tours de l’arrivée, à sept secondes de Leclerc, avant que sa voiture ne le trahisse. La fin de course, riche en rebondissements, a alors pris son essor.