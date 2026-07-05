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Max VerstappenGetty Images
SID

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« Cette voiture est une véritable merde ! » Polémique autour de Max Verstappen en Formule 1 – Lewis Hamilton vit un réveil brutal dans son propre salon

Le duel se poursuit et la lutte pour le titre en Formule 1 s’intensifie : le pilote Ferrari Charles Leclerc a signé sa première victoire en F1 depuis près de deux ans. L’ancien champion du monde Max Verstappen a, lui, vécu un véritable cauchemar peu avant l’arrivée.

Charles Leclerc a décroché sa première victoire de la saison lors d'un Grand Prix de Grande-Bretagne riche en rebondissements, devenant ainsi le quatrième vainqueur en autant de courses. Sur la piste de Silverstone, le Monégasque a devancé George Russell et le multiple champion du monde Lewis Hamilton. Le leader du championnat, Kimi Antonelli, ayant perdu du terrain en fin de course à cause d’un problème technique, la course au titre s’intensifie. Max Verstappen a connu un sort encore pire que celui d’Antonelli.

Le quadruple champion du monde, alors troisième, a percuté le mur à quelques tours de l’arrivée, déclenchant une longue période de safety car qui a gelé les positions jusqu’au drapeau à damier. « Cette voiture est tout simplement nulle ! », a-t-il tempêté à la radio après son abandon. 

  • « Enfin ! », a déclaré Leclerc par radio à son stand ; sa dernière victoire remontait à l'automne 2024 : « Le travail acharné porte ses fruits. » Antonelli, quant à lui, occupant la deuxième place à dix tours de l'arrivée, a pesté par radio : « Il y a quelque chose qui ne va pas. » L’Italien, qui commençait à ralentir, a tout de même tenté de marquer quelques points supplémentaires, mais en vain. La sortie de piste de Verstappen a ensuite provoqué l’intervention tardive de la voiture de sécurité.

    Ferrari, alors en tête avec ses deux voitures, a choisi de changer de pneus. Russell a ainsi doublé Hamilton pour prendre la deuxième place, qu’il a conservée jusqu’à l’arrivée derrière la voiture de sécurité. Au championnat, Russell revient à 25 points d’Antonelli, tandis que Hamilton pointe à 32 longueurs du leader.

    Nico Hülkenberg, lui, reste maudit : contraint à l’abandon au 38e tour, il n’a toujours pas marqué le moindre point cette saison. En 2025, il avait pourtant créé la sensation en décrochant la troisième place à Silverstone, son premier podium en F1 après quinze ans d’attente.

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  • F1 Grand Prix of Austria - PreviewsGetty Images Sport

    Formule 1 : incident majeur à Silverstone impliquant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli

    Le duel entre anciens et jeunes, ainsi qu’entre Ferrari et Mercedes, a dominé le week-end. Hamilton, l’ancien champion, a d’abord gagné les qualifications du sprint, mais le jeune Antonelli a ensuite trusté le sprint et la pole pour la course. À la surprise générale, Leclerc a trouvé son rythme et pris le départ en deuxième position.

    Hors de la piste, la tension est également montée d’un cran : les directeurs d’écurie Fred Vasseur (Ferrari) et Toto Wolff (Mercedes) se sont livrés à une brève joute verbale au sujet de la course à l’armement et du plafond budgétaire. Vasseur a interprété les préoccupations de Wolff comme une accusation de tricherie. « Fred s'énerve très vite et très facilement, mais c’est comme ça, je le connais depuis 25 ans », a déclaré Wolff sur Sky à propos de son ami de longue date : « Nous sommes avant tout des concurrents et parfois, on traverse des périodes plus ou moins difficiles. »

    Lorsque les feux se sont éteints, le poleman Antonelli a pris un mauvais départ. Les deux pilotes Ferrari l’ont aussitôt dépassé : Leclerc a pris la tête, Hamilton s’est calé dans son sillage. Mais le Britannique a commis une erreur : il a légèrement bougé sur la grille et a écopé d’une pénalité de cinq secondes. Avant même qu’il ne purge cette sanction, Antonelli s’est rapproché puis l’a dépassé au onzième tour.

    Bien qu’il ait protesté par radio (« Non, non, mes pneus sont encore bons »), Hamilton a été rappelé aux stands pour purger sa pénalité. Revenue en piste derrière Verstappen et Russell, son objectif était clair : « On se bat pour la troisième place », lui a indiqué son ingénieur.

    Verstappen occupait toujours cette position. Hamilton devait d’abord se défaire de Russell. Après deux tentatives infructueuses, une lente crevaison sur la Mercedes a facilité la manœuvre. Russell a dû repasser par les stands, enterrant provisoirement ses espoirs de premier podium à Silverstone.

    Antonelli a enfin stoppé à 15 tours de l’arrivée, à sept secondes de Leclerc, avant que sa voiture ne le trahisse. La fin de course, riche en rebondissements, a alors pris son essor.

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