AFP
Traduit par
« Cette saison a été difficile » : Mason Greenwood s'exprime sans détours sur son avenir alors que l'attaquant marseillais figure dans l'Équipe de l'année de la Ligue 1
- AFP
Il termine la saison en tant que meilleur buteur de Marseille.
Marseille a connu une saison difficile, et l'arrivée en février de l'entraîneur Habib Beye n'a pas suffi à inverser la tendance au classement. Malgré ce contexte, Greenwood s'est à nouveau distingué comme le meilleur élément du club, avec 26 buts marqués toutes compétitions confondues. Son talent a été officiellement récompensé cette semaine : il a été inclus dans l'Équipe type de Ligue 1.
- AFP
Selon nos informations, l’international français aurait exprimé son souhait de rester en France.
Récompensé individuellement, l’attaquant de 24 ans a profité de la cérémonie pour mettre fin aux spéculations sur son départ estival. Interrogé par Foot Mercato, il a répondu avec fermeté : « Le collectif a connu des hauts et des bas cette saison, notamment ces derniers mois. Sur le plan personnel toutefois, je considère avoir été à la hauteur. L’équipe de l’année regorge de talents exceptionnels, donc ce trophée est une belle reconnaissance. La Ligue 1 est un championnat de premier plan. Nous disputons des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester. »
Intérêt des élites
Les performances impressionnantes de Greenwood, auteur de 16 buts et de six passes décisives en championnat, auraient attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, notamment la Juventus, l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Les tensions au sein du vestiaire laissaient auparavant présager un départ inévitable cet été, mais son contrat à long terme, qui court jusqu’en juin 2029, confère à Marseille un avantage considérable. Le club doit désormais décider s’il souhaite construire son équipe autour de son meilleur buteur ou tirer profit de sa valeur marchande élevée.
- AFP
Dernière ligne droite pour les places européennes
Marseille clôturera sa saison ce dimanche en accueillant Rennes, cinquième du classement, dans un duel décisif pour une place européenne. Actuellement sixième avec 56 points, l'OM compte trois points de retard sur les Bretons, mais conserve une avance de deux unités sur l'AS Monaco, septième. Il doit terminer parmi les six premiers pour s'assurer une place dans les compétitions européennes la saison prochaine. Ce match sera également décisif pour le titre de meilleur buteur, Greenwood cherchant à combler son retard de quatre buts sur l'attaquant rennais Esteban Lepaul.