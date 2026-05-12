Récompensé individuellement, l’attaquant de 24 ans a profité de la cérémonie pour mettre fin aux spéculations sur son départ estival. Interrogé par Foot Mercato, il a répondu avec fermeté : « Le collectif a connu des hauts et des bas cette saison, notamment ces derniers mois. Sur le plan personnel toutefois, je considère avoir été à la hauteur. L’équipe de l’année regorge de talents exceptionnels, donc ce trophée est une belle reconnaissance. La Ligue 1 est un championnat de premier plan. Nous disputons des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester. »