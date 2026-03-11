Ce qui s'est passé lors de la deuxième mi-temps du huitième de finale de la Ligue des champions entre l'Atalanta Bergame et le FC Bayern Munich avait quelque chose d'absurde. Joshua Kimmich et Michael Olise ont été contraints d'adopter un comportement antisportif, ce qui leur a toutefois procuré un avantage plutôt qu'un désavantage. Pour exagérer un peu, on pourrait presque dire qu'il aurait mieux valu les suspendre directement pour l'un des quarts de finale très probables de la Ligue des champions contre le Real Madrid ou Manchester City plutôt que de leur donner un autre « vrai » carton jaune.
Traduit par
Cette règle absurde doit être abolie de toute urgence ! Les cartons jaunes « obtenus frauduleusement » par le Bayern Munich pour Joshua Kimmich et Michael Olise devraient réveiller l'UEFA
Ce qui est si agaçant, c'est qu'il serait tellement facile d'empêcher Kimmich et Olise d'avoir à jouer la comédie sur le terrain de football. L'UEFA devrait modifier radicalement ses règles concernant les suspensions pour cartons jaunes dans ses compétitions internationales. En fait, rien ne s'opposerait à leur suppression totale, mais on pourrait aussi commencer par faire un compromis et décider, par exemple, que tout joueur ayant reçu six cartons jaunes au cours des dix premiers matchs d'une saison de Ligue des champions serait suspendu pour un match. Et ce serait tout.
Il serait plus cohérent de les supprimer complètement. Heureusement, depuis des années déjà, on a fait un pas en avant en ce qui concerne les suspensions pour cartons jaunes lors des finales. Rappelons-nous la finale de la Ligue des champions 2012, où trois joueurs titulaires du FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba et Luiz Gustavo) et du FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic et Ramires) ont dû se contenter d'être spectateurs du plus grand match de football de clubs au monde, car ils avaient reçu trop de cartons jaunes au cours de la compétition.
« Cela ne peut pas être dans l'intérêt du football », avait déploré Joachim Löw, alors sélectionneur de l'équipe nationale allemande. Et Karl-Heinz Rummenigge, à l'époque président du Bayern, avait exigé un changement de politique de la part de l'UEFA, qui a fini par se produire.
Aujourd'hui, il n'est heureusement plus possible de manquer une finale de Ligue des champions pour cause de suspension, car tous les cartons jaunes sont effacés après les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais il faudrait désormais aller plus loin et éliminer les suspensions pour cartons jaunes avant même qu'elles ne surviennent, ou du moins les rendre très improbables. Et se limiter plutôt aux conséquences d'un avertissement pour le match concerné : un joueur qui reçoit un carton jaune doit en effet veiller, lors des duels suivants, à ne pas recevoir un deuxième avertissement et à ne pas être expulsé du terrain avec un carton jaune-rouge. Cela doit suffire comme restriction !
- AFP
La curiosité jaune du FC Bayern le montre : l'UEFA doit repenser ses suspensions pour cartons jaunes.
Le calendrier de plus en plus chargé, notamment pour les équipes de haut niveau qui vont loin en Ligue des champions, plaide également en faveur d'une suppression ou d'une adaptation des suspensions pour cartons jaunes. Il faut à tout prix éviter que les suspensions pour cartons jaunes s'ajoutent aux absences pour blessure ou aux suspensions pour cartons rouges. Et cela serait tout à fait dans l'intérêt du football.
Et puis, il y a les deux cas explicites de mardi soir à Bergame. Au plus tard après le but d'Olise à la 64e minute, qui a porté le score à 5-0 et scellé l'issue du match après le premier tiers des 180 minutes au total, l'attention s'est détournée du football pour se concentrer sur la question suivante : comment Olise, Kimmich et Dayot Upamecano vont-ils réussir à obtenir leur troisième carton jaune dans la compétition en cours et ainsi manquer le match retour contre l'Atalanta, désormais sans grande importance sur le plan sportif, et non l'un des matchs décisifs contre le Real ou City ?
Parmi lesexperts de Prime TV et les champions du monde Mats Hummels et Christoph Kramer, la fin du match a été marquée par l'excitation de savoir si Upamecano réussirait lui aussi à obtenir la suspension tant attendue. Le Français a finalement « échoué », tandis que l'arbitre Espen Eskas a fait preuve d'indulgence envers Olise à la 77e minute, lorsque celui-ci a pris un temps fou pour tirer un corner.
Pour Kimmich, la délivrance a été nettement plus mouvementée. À la 83e minute, le milieu de terrain a refusé catégoriquement d'exécuter un coup franc et a feint de chercher en vain un coéquipier à qui passer le ballon. Comme Eskas, qui était bien sûr au courant, a longuement hésité avant de céder, Yunus Musah, joueur d'Atalanta, l'a devancé, s'est précipité vers Kimmich et l'a bousculé. On peut comprendre que Musah, qui a également reçu un carton jaune, ait pu percevoir l'attente interminable de Kimmich comme un manque de respect, avec une arrière-pensée évidente. Et même s'il est bien sûr compréhensible que Kimmich et Olise se soient comportés ainsi, cela témoigne en effet, du point de vue de l'Atalanta, d'un certain manque d'esprit sportif. Il est d'autant plus regrettable que l'UEFA leur ait imposé les règles à suivre.
FC Bayern : Kimmich et Olise risquent-ils de subir le même sort que Ramos autrefois ?
Ce qui rendait la situation encore plus absurde : après le coup de sifflet final, Kimmich n'a même pas pu assumer son geste et l'expliquer avec un clin d'œil, mais a dû dicter au micro, sobre, une déclaration manifestement préparée à l'avance. « En soi, c'était inutile. Je cherchais un coéquipier à qui passer le ballon. On ne veut pas jouer dans le pressing. L'adversaire a laissé Tom (Bischof) un peu libre. J'avais l'impression qu'ils le laissaient libre uniquement pour pouvoir ensuite presser », a déclaré la star du Bayern à Prime.
Le contexte : Kimmich et tous les autres responsables du Bayern ne devaient en aucun cas admettre qu'ils avaient délibérément reçu des cartons jaunes. En effet, en 2019, l'UEFA avait suspendu Sergio Ramos, alors défenseur du Real Madrid, pour deux matchs, car celui-ci avait laissé entendre, après une victoire 2-1 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, qu'il avait délibérément reçu son troisième carton jaune peu avant la fin du match. À l'époque, cela s'était retourné contre lui à double titre : Ramos se croyait trop sûr de la qualification du Real pour les quarts de finale et préférait donc manquer le match retour contre l'Ajax, suspendu pour cartons jaunes. Mais non seulement il a été démasqué et écarté pour deux matchs, mais les Madrilènes ont également perdu le match retour à domicile 1-4 sans lui et ont été éliminés.
Cela n'arrivera certainement pas au Bayern sans Kimmich et Olise la semaine prochaine contre l'Atalanta après leur impressionnante victoire 6-1 à l'extérieur. Et ce serait une farce de la part de l'UEFA si elle agissait de la même manière avec les stars du Bayern qu'elle l'avait fait avec Ramos à l'époque, empêchant ainsi deux des meilleurs joueurs du FCB de participer au quart de finale contre le Real ou City. Il faut plutôt revoir de toute urgence la règle qui a rendu ce cas particulier intéressant pour Kimmich et Olise.
- AFP
Le parcours possible du FC Bayern Munich vers la finale de la Ligue des champions
Date Tour Adversaire 18 mars Huitièmes de finale, match retour Atalanta Bergame (à domicile) 7 ou 8 avril Quarts de finale, match aller Real Madrid ou Manchester City (à l'extérieur) 14 ou 15 avril Quart de finale, match retour Real Madrid ou Manchester City (à domicile) 28 ou 29 avril Demi-finale, match aller PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (à l'extérieur) 5 ou 6 mai Demi-finale, match retour PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (à domicile)