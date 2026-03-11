Cette règle absurde doit être abolie de toute urgence ! Les cartons jaunes « obtenus frauduleusement » par le Bayern Munich pour Joshua Kimmich et Michael Olise devraient réveiller l'UEFA

Ce qui est si agaçant, c'est qu'il serait tellement facile d'empêcher Kimmich et Olise d'avoir à jouer la comédie sur le terrain de football. L'UEFA devrait modifier radicalement ses règles concernant les suspensions pour cartons jaunes dans ses compétitions internationales. En fait, rien ne s'opposerait à leur suppression totale, mais on pourrait aussi commencer par faire un compromis et décider, par exemple, que tout joueur ayant reçu six cartons jaunes au cours des dix premiers matchs d'une saison de Ligue des champions serait suspendu pour un match. Et ce serait tout.

Il serait plus cohérent de les supprimer complètement. Heureusement, depuis des années déjà, on a fait un pas en avant en ce qui concerne les suspensions pour cartons jaunes lors des finales. Rappelons-nous la finale de la Ligue des champions 2012, où trois joueurs titulaires du FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba et Luiz Gustavo) et du FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic et Ramires) ont dû se contenter d'être spectateurs du plus grand match de football de clubs au monde, car ils avaient reçu trop de cartons jaunes au cours de la compétition.

« Cela ne peut pas être dans l'intérêt du football », avait déploré Joachim Löw, alors sélectionneur de l'équipe nationale allemande. Et Karl-Heinz Rummenigge, à l'époque président du Bayern, avait exigé un changement de politique de la part de l'UEFA, qui a fini par se produire.

Aujourd'hui, il n'est heureusement plus possible de manquer une finale de Ligue des champions pour cause de suspension, car tous les cartons jaunes sont effacés après les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais il faudrait désormais aller plus loin et éliminer les suspensions pour cartons jaunes avant même qu'elles ne surviennent, ou du moins les rendre très improbables. Et se limiter plutôt aux conséquences d'un avertissement pour le match concerné : un joueur qui reçoit un carton jaune doit en effet veiller, lors des duels suivants, à ne pas recevoir un deuxième avertissement et à ne pas être expulsé du terrain avec un carton jaune-rouge. Cela doit suffire comme restriction !