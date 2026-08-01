Infantino a fait marche arrière tard vendredi, seulement trois jours après que la FIFA a dévoilé son projet de création de FIFA Forward Enterprise.

Cette filiale proposée à 20 milliards de dollars aurait regroupé les opérations commerciales et d’organisation d’événements de la FIFA, y compris celles liées aux Coupes du monde masculine et féminine ainsi qu’aux Coupes du monde des clubs, au sein d’une seule entreprise. La FIFA en aurait conservé le contrôle, tandis qu’environ 20 % devaient être proposés à des investisseurs privés dans le but de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars.

ESPN a rapporté qu’une société d’investissement new-yorkaise fondée par Joshua Kushner, le frère cadet de Jared Kushner, avait été identifiée par la FIFA comme « l’investisseur de référence » du projet.

La proposition n’ira désormais pas plus loin.