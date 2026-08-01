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« Cette proposition n’ira pas plus loin » : Gianni Infantino abandonne le plan controversé de cession de la Coupe du monde après la menace de boycott de l’UEFA, alors qu’une révolte interne à la FIFA laisse son avenir dans le doute
- Getty Images News
Que s’est-il passé ?
Infantino a fait marche arrière tard vendredi, seulement trois jours après que la FIFA a dévoilé son projet de création de FIFA Forward Enterprise.
Cette filiale proposée à 20 milliards de dollars aurait regroupé les opérations commerciales et d’organisation d’événements de la FIFA, y compris celles liées aux Coupes du monde masculine et féminine ainsi qu’aux Coupes du monde des clubs, au sein d’une seule entreprise. La FIFA en aurait conservé le contrôle, tandis qu’environ 20 % devaient être proposés à des investisseurs privés dans le but de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars.
ESPN a rapporté qu’une société d’investissement new-yorkaise fondée par Joshua Kushner, le frère cadet de Jared Kushner, avait été identifiée par la FIFA comme « l’investisseur de référence » du projet.
La proposition n’ira désormais pas plus loin.
- Getty Images News
Ce qu’a dit la FIFA
La FIFA avait d’abord insisté sur le fait que le projet ne pourrait aller de l’avant qu’après consultation et avec le soutien d’une majorité de ses 211 associations membres. Infantino a toutefois reconnu vendredi que la division de plus en plus amère autour du plan rendait sa poursuite impossible.
« Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions d’une nature qui, quel que soit le niveau de soutien, ne sont plus dans l’intérêt de l’objectif fixé au départ », a déclaré Infantino.
« Notre objectif a toujours été, et sera toujours, d’unir et d’améliorer.
« En conséquence, cette proposition n’ira pas plus loin. »
Infantino a ajouté qu’il avait l’intention de réunir les parties opposées dans les semaines à venir, en mettant l’accent sur la poursuite du développement du sport dans les pays qui ont le plus besoin de soutien.
- Anadolu Agency
Révolte au sein de la FIFA
L’opposition est devenue écrasante avec une rapidité remarquable.
L’UEFA et ses 55 fédérations membres ont accepté de boycotter les compétitions de la FIFA tant que la proposition resterait d’actualité, déclarant que « certaines choses sont tout simplement trop importantes pour être vendues ». La Concacaf et la Confédération asiatique de football ont ensuite rejeté le projet, laissant Infantino sans la majorité de soutien nécessaire pour le faire avancer.
The Times a rapporté que 137 des 211 fédérations membres de la FIFA s’opposaient à la proposition.
L’ancien président de la FIFA Sepp Blatter s’est également joint aux critiques, écrivant que la FIFA « n’est pas un fonds de capital-investissement » et qu’elle a la responsabilité de protéger le football mondial. Blatter avait précédemment affirmé que la FIFA est la gardienne de la Coupe du monde, plutôt que sa propriétaire.
« L’argent compte, mais il ne doit jamais devenir tout », a-t-il écrit.
- Getty
Quelle est la suite ?
La proposition est peut-être morte, mais les retombées autour d’Infantino ne font que commencer.
The Times a rapporté que sa position est désormais sérieusement menacée, tandis que Sky Sports l’a décrit comme faisant face à une « réelle perspective » de perdre son poste. Sky a ajouté que des sources internes à la FIFA considèrent ce plan comme une « erreur de jugement catastrophique » dont il pourrait ne pas se relever.
Un Congrès extraordinaire de la FIFA et un vote de défiance pourraient, selon certaines informations, être initiés avec le soutien de 20 % de ses associations membres. Aucune procédure de ce type n’a encore été lancée, et Infantino n’a donné aucune indication laissant penser qu’il a l’intention de démissionner.
Pour l’instant, il reste président de la FIFA. Après peut-être la semaine la plus dommageable de sa décennie à la tête de l’instance, la question de savoir si cela restera le cas est soudain devenue bien réelle.
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