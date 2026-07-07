Traduit par
« Cette photo inquiétante de Lena à vélo n'a pas arrangé les choses » : Rudi Völler explique comment Julian Nagelsmann a perdu énormément de crédibilité
En définitive, Nagelsmann aurait échoué en raison de sa gestion communicationnelle de plusieurs dossiers de personnel. « Julian n’a malheureusement plus bénéficié de la confiance dont il avait joui pendant relativement longtemps, ni avant la Coupe du monde, ni pendant celle-ci. J’ai trouvé cela un peu injuste », a déclaré Völler. Les choix du sélectionneur et sa manière de les communiquer ont créé une ambiance délétère au sein du groupe ; au final, il n’y avait « plus aucune base » pour une collaboration.
Völler a par ailleurs rejeté les critiques concernant le quartier général de l’équipe. « Le logement a toujours été à la hauteur du classement final. Je ne laisserai personne critiquer le quartier général », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Les conditions d’entraînement étaient sensationnelles. » La Norvège, révélation de la Coupe du monde, était logée à proximité et n’a pas été éliminée dès le premier tour à élimination directe, contrairement à la sélection allemande.
- AFP
La portée et l’impact de ces images ont été sous-évalués.
« Nous avons sous-estimé la puissance des images », a reconnu Völler, pointant du doigt « cette fameuse photo de Lena à vélo, qui n’a rien arrangé ». Il faisait référence au cliché montrant l’épouse de Nagelsmann pédalant vers l’entraînement durant la Coupe du monde. « Mais ce n’est pas pour ça qu’on a manqué trois penalties contre le Paraguay. »
Cette troisième élimination consécutive dès la phase de groupes n’est pas un hasard, a-t-il ajouté : « À certains postes, nous ne sommes plus tout à fait au niveau mondial. Il faut y travailler. » C’est la mission que Rudi Völler, dont le contrat avec la DFB court jusqu’en 2028, entend mener avec Jürgen Klopp, le sélectionneur qu’il souhaite voir à la tête de la Mannschaft.
Les différentes étapes de la carrière de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur principal
Période Équipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 – 2023 FC Bayern 2023-2026 Allemagne
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles