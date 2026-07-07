En définitive, Nagelsmann aurait échoué en raison de sa gestion communicationnelle de plusieurs dossiers de personnel. « Julian n’a malheureusement plus bénéficié de la confiance dont il avait joui pendant relativement longtemps, ni avant la Coupe du monde, ni pendant celle-ci. J’ai trouvé cela un peu injuste », a déclaré Völler. Les choix du sélectionneur et sa manière de les communiquer ont créé une ambiance délétère au sein du groupe ; au final, il n’y avait « plus aucune base » pour une collaboration.

Völler a par ailleurs rejeté les critiques concernant le quartier général de l’équipe. « Le logement a toujours été à la hauteur du classement final. Je ne laisserai personne critiquer le quartier général », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Les conditions d’entraînement étaient sensationnelles. » La Norvège, révélation de la Coupe du monde, était logée à proximité et n’a pas été éliminée dès le premier tour à élimination directe, contrairement à la sélection allemande.