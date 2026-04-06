Bien que Manuel Neuer ait déjà annoncé son départ de l'équipe nationale après l'Euro 2024 à domicile, les spéculations sur un éventuel retour au sein de la DFB ne cessent jamais vraiment. Selon Lothar Matthäus, cette possibilité est toutefois nulle, et la raison en est l'entraîneur national Julian Nagelsmann.
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« Cette nappe est tellement déchirée que même le meilleur tailleur ne pourrait plus la raccommoder » : les relations entre Manuel Neuer et Julian Nagelsmann seraient complètement rompues
« On voit bien comment Julian Nagelsmann se comporte ces derniers mois. Il ne savait même pas qu’il avait fêté ses 40 ans », a déclaré Matthäus dans l’émission Sky90.
« Le jour où le match a eu lieu en Suisse, il était devant les caméras. On lui a demandé s’il avait félicité quelqu’un pour ses 40 ans aujourd’hui. Julian Nagelsmann a alors répondu : “Mais qui fête ses 40 ans aujourd’hui ?” Il savait que Neuer fêtait ses 40 ans. Toute l'Allemagne le savait, toute l'Europe le savait, tous les amateurs de football savaient que Manuel Neuer fêtait ses 40 ans, et on ne se présente pas comme ça devant les caméras. Cette nappe est tellement déchirée que même le meilleur tailleur ne pourrait plus la raccommoder », a expliqué le joueur ayant disputé le plus grand nombre de sélections en équipe nationale.
Lothar Matthäus : « Manuel Neuer fait toujours partie des cinq meilleurs gardiens du monde »
Neuer a gardé les buts pour la dernière fois avec l'équipe nationale allemande lors de l'élimination en quarts de finale de l'Euro à domicile en juillet 2024. À l'issue du tournoi, le joueur, qui totalisait 124 sélections, a annoncé sa retraite de l'équipe nationale allemande.
Le poste de gardien semblait d'abord parfaitement pourvu : avec Marc-André ter Stegen, un gardien de classe mondiale attendait depuis des années sa chance derrière Neuer. Mais des blessures graves et récurrentes ont récemment freiné sa carrière à plusieurs reprises. Il a été écarté du FC Barcelone et prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Gérone, un rival de la Liga. Mais là aussi, en raison de blessures, il n'a disputé que deux matches jusqu'à présent, de sorte qu'Oliver Baumann, du TSG Hoffenheim, a actuellement les meilleures chances de devenir le numéro un allemand.
Les problèmes de blessures persistants de ter Stegen ont également fait monter en puissance les voix appelant un retour de Neuer en équipe nationale. Si l'on en croit Matthäus, le quintuple meilleur gardien du monde resterait la meilleure option malgré son âge avancé : « Je dirais aussi : si Manuel Neuer est en bonne santé et qu'il a de l'expérience de jeu, il fait toujours partie des cinq meilleurs au monde. Et les autres que nous avons ne font pas partie des cinq meilleurs au monde. »
De toute façon, Nagelsmann n'a plus beaucoup de temps pour se livrer à des conjectures : la Coupe du monde commence dès le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur dans le groupe E.
Manuel Neuer : statistiques de la saison 2025/26
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