« Cette nappe est tellement déchirée que même le meilleur tailleur ne pourrait plus la raccommoder » : les relations entre Manuel Neuer et Julian Nagelsmann seraient complètement rompues

Neuer a gardé les buts pour la dernière fois avec l'équipe nationale allemande lors de l'élimination en quarts de finale de l'Euro à domicile en juillet 2024. À l'issue du tournoi, le joueur, qui totalisait 124 sélections, a annoncé sa retraite de l'équipe nationale allemande.

Le poste de gardien semblait d'abord parfaitement pourvu : avec Marc-André ter Stegen, un gardien de classe mondiale attendait depuis des années sa chance derrière Neuer. Mais des blessures graves et récurrentes ont récemment freiné sa carrière à plusieurs reprises. Il a été écarté du FC Barcelone et prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Gérone, un rival de la Liga. Mais là aussi, en raison de blessures, il n'a disputé que deux matches jusqu'à présent, de sorte qu'Oliver Baumann, du TSG Hoffenheim, a actuellement les meilleures chances de devenir le numéro un allemand.

Les problèmes de blessures persistants de ter Stegen ont également fait monter en puissance les voix appelant un retour de Neuer en équipe nationale. Si l'on en croit Matthäus, le quintuple meilleur gardien du monde resterait la meilleure option malgré son âge avancé : « Je dirais aussi : si Manuel Neuer est en bonne santé et qu'il a de l'expérience de jeu, il fait toujours partie des cinq meilleurs au monde. Et les autres que nous avons ne font pas partie des cinq meilleurs au monde. »

De toute façon, Nagelsmann n'a plus beaucoup de temps pour se livrer à des conjectures : la Coupe du monde commence dès le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur dans le groupe E.