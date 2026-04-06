« Cette journée restera gravée dans ma mémoire » : Cristiano Ronaldo fait preuve de classe en adressant un geste sincère à l'attaquant brésilien après la avalanche de buts d'Al-Nassr

Vendredi, lors du match opposant Al-Nassr à Al-Najma dans le cadre de la Ligue professionnelle saoudienne, l'attaquant brésilien Felippe Cardoso s'est approché du capitaine d'Al-Nassr, Ronaldo, pour lui demander son maillot.

La légende portugaise ne s'est pas contentée d'acquiescer d'un signe de tête avant de s'éloigner ; il s'est arrêté pour lire attentivement le nom et le numéro de Cardoso inscrits au dos de son maillot. Ce geste délibéré, visant à s'assurer qu'il identifiait correctement l'adversaire qu'il allait rencontrer pour l'échange après le coup de sifflet final, a témoigné d'un niveau de respect qui a profondément touché l'ancien joueur de Casa Pia.