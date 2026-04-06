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« Cette journée restera gravée dans ma mémoire » : Cristiano Ronaldo fait preuve de classe en adressant un geste sincère à l'attaquant brésilien après la avalanche de buts d'Al-Nassr
Une promesse tenue sur le terrain
Vendredi, lors du match opposant Al-Nassr à Al-Najma dans le cadre de la Ligue professionnelle saoudienne, l'attaquant brésilien Felippe Cardoso s'est approché du capitaine d'Al-Nassr, Ronaldo, pour lui demander son maillot.
La légende portugaise ne s'est pas contentée d'acquiescer d'un signe de tête avant de s'éloigner ; il s'est arrêté pour lire attentivement le nom et le numéro de Cardoso inscrits au dos de son maillot. Ce geste délibéré, visant à s'assurer qu'il identifiait correctement l'adversaire qu'il allait rencontrer pour l'échange après le coup de sifflet final, a témoigné d'un niveau de respect qui a profondément touché l'ancien joueur de Casa Pia.
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Le moment « inoubliable » de Cardoso
Fidèle à sa parole, dès la fin du match, Ronaldo a retrouvé Cardoso pour lui remettre ce précieux souvenir, laissant l'attaquant brésilien très ému par cet échange avec son idole.
Cardoso s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager sa joie, en publiant une photo du maillot emblématique jaune et bleu d'Al-Nassr. « Malheureusement, le résultat n'a pas été favorable à notre équipe, mais cette journée restera gravée dans ma mémoire », a écrit l'attaquant dans une story Instagram sincère après le match.
Une performance individuelle remarquable malgré les difficultés rencontrées par l'équipe
Alors qu'Al-Najma se débat actuellement en bas du classement, Cardoso s'est révélé être l'une des rares lueurs d'espoir pour le club saoudien. Lors de la défaite 5-2 contre Al-Nassr, il a réussi à marquer un but et à délivrer une passe décisive, prouvant ainsi qu'il pouvait rivaliser avec le plus grand buteur de l'histoire du football, qui a inscrit un doublé pour l'équipe locale.
Depuis qu'il a rejoint son club actuel après un passage au Portugal avec Casa Pia entre 2023 et 2024, Cardoso affiche une forme impressionnante. En seulement sept apparitions, le Brésilien a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, montrant qu'il met tout en œuvre pour sortir son équipe de la zone de relégation.
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La quête incessante de Ronaldo pour atteindre les 1 000 buts
Pour Ronaldo, cette soirée n'était qu'une étape de plus vers l'objectif ultime de sa carrière. Son doublé a une nouvelle fois démontré de manière incontestable que, à 41 ans, il est loin d'avoir dit son dernier mot. Il continue de se rapprocher de l'incroyable cap des 1 000 buts en carrière professionnelle, un objectif qui semble de plus en plus inévitable à chaque match disputé avec Al-Nassr.
Ronaldo compte désormais 967 buts, ce qui le place à seulement 33 buts de la barre des 1 000 buts en carrière.