« Cette grande motivation s'est alors envolée » : Joshua Kimmich explique pourquoi il est resté au FC Bayern malgré le vif intérêt du PSG

Dans le documentaire de la ZDF intitulé « Kapitän Kimmich », le milieu de terrain central a récemment révélé avoir reçu une offre très lucrative du PSG et estimé à 95 % ses chances de quitter le club. Au PSG, il était présenté comme une « pièce importante du puzzle », dixit l’intéressé. « Ça fait quand même quelque chose », a-t-il souligné. L’offre était déjà sur la table.

« Sur le plan financier, c’était fou, vraiment fou. Mais je ne voulais pas que l’argent soit le facteur décisif. » Sa femme Lisa a raconté qu’ils avaient déjà recherché des écoles pour leurs quatre enfants et des quartiers où s’installer à Paris.

L’arrivée de l’entraîneur Vincent Kompany à l’été 2024 a toutefois été décisive : « Je n’ai jamais ressenti autant de confiance qu’aujourd’hui », a expliqué Kimmich. L’aspect familial a également pesé : « Je ne suis pas célibataire, je ne peux pas décider uniquement pour ma carrière. »

Depuis, le PSG a remporté deux Ligues des champions consécutives, tandis que le Bayern, sous la houlette de Kompany, a décroché le titre de champion en 2025 et le doublé en 2026. Kimmich, véritable pivot du système mis en place par le technicien belge, ne regrette pas son choix : « J’ai bien fait de prolonger mon contrat avec le Bayern. »