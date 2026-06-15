« Un des principaux moteurs de mon arrivée au club aurait été de pouvoir remporter la Ligue des champions avec le PSG pour la première fois de son histoire. Ce moteur s’est alors éteint », a expliqué Kimmich au journal Bild, précisant toutefois que sa décision était déjà prise avant même que Paris ne conquière le titre en 2025.
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« Cette grande motivation s'est alors envolée » : Joshua Kimmich explique pourquoi il est resté au FC Bayern malgré le vif intérêt du PSG
« En réalité, lorsque Paris a remporté la Ligue des champions pour la première fois, j’avais déjà pris la décision de rester au Bayern. Pour moi, cela a plutôt été une confirmation que j’avais pris la bonne décision », a expliqué Kimmich.
Après des négociations longues et âprement menées, le joueur de 31 ans a finalement prolongé en mars 2025 son contrat avec le club le plus titré d’Allemagne jusqu’en 2029. Il sait désormais « que je suis exactement à la bonne place. Avec le recul, je suis tout à fait en paix avec ma décision. Et ça fait du bien ».
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Kimmich est resté au FC Bayern grâce à Kompany : « Je n’ai jamais ressenti une telle confiance. »
Dans le documentaire de la ZDF intitulé « Kapitän Kimmich », le milieu de terrain central a récemment révélé avoir reçu une offre très lucrative du PSG et estimé à 95 % ses chances de quitter le club. Au PSG, il était présenté comme une « pièce importante du puzzle », dixit l’intéressé. « Ça fait quand même quelque chose », a-t-il souligné. L’offre était déjà sur la table.
« Sur le plan financier, c’était fou, vraiment fou. Mais je ne voulais pas que l’argent soit le facteur décisif. » Sa femme Lisa a raconté qu’ils avaient déjà recherché des écoles pour leurs quatre enfants et des quartiers où s’installer à Paris.
L’arrivée de l’entraîneur Vincent Kompany à l’été 2024 a toutefois été décisive : « Je n’ai jamais ressenti autant de confiance qu’aujourd’hui », a expliqué Kimmich. L’aspect familial a également pesé : « Je ne suis pas célibataire, je ne peux pas décider uniquement pour ma carrière. »
Depuis, le PSG a remporté deux Ligues des champions consécutives, tandis que le Bayern, sous la houlette de Kompany, a décroché le titre de champion en 2025 et le doublé en 2026. Kimmich, véritable pivot du système mis en place par le technicien belge, ne regrette pas son choix : « J’ai bien fait de prolonger mon contrat avec le Bayern. »