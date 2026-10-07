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« Cette équipe n'abandonne jamais ! » : Mikel Merino réagit après son doublé tardif qui maintient la série de l'Espagne en vie
Le super-remplaçant inspire un renversement de situation spectaculaire à Split
Mikel Merino s’est révélé être le grand artisan de la différence pour l’Espagne, en sortant du banc à la mi-temps pour inscrire un superbe doublé en seconde période lors d’une victoire 2-1 contre la Croatie. Lancé par le sélectionneur Luis de la Fuente à la place d’Alex Baena, le milieu d’Arsenal a complètement transformé la dynamique offensive de l’Espagne au Stadion Poljud.
Merino a égalisé à la 61e minute avant de réussir une exquise volée à la 88e minute pour parachever la remontée.
Cette victoire a prolongé l’impressionnante série d’invincibilité de l’Espagne à 43 matches et validé une place en quarts de finale de la Ligue des nations.
- Sebastian Frej
Merino revient sur l’atmosphère hostile et la résilience
S’exprimant après sa performance décisive, Merino a reconnu l’intense épreuve imposée par l’équipe à domicile devant 32 000 passionnés supporters croates. « C’était un match très difficile dans un stade très compliqué, avec une ambiance incroyable », a déclaré Merino.
« Nous savions que venir ici allait être difficile et, évidemment, avec leur premier but et les supporters qui les poussaient vraiment, c’était dur. »
« Mais cette équipe n’abandonne jamais, se bat jusqu’au bout et, heureusement pour nous, nous avons obtenu la victoire. »
Le milieu de terrain savoure une récompense personnelle pour son travail acharné
Merino a souligné que sa contribution décisive devant le but était l’aboutissement d’efforts incessants en coulisses. « Marquer des buts importants compte beaucoup pour moi. C’est une grande récompense pour tout le travail accompli », a expliqué l’Espagnol.
« Parfois, ces moments où l’on travaille dur ne s’accompagnent pas d’une récompense, et pour moi, maintenant, elle prend la forme de buts. »
« Je suis vraiment heureux, non seulement pour les buts, mais aussi pour l’aide que j’apporte à l’équipe. »
- Sebastian Frej
Les champions du monde visent une place en quarts de finale
Les exploits de Merino en seconde période ont permis à l’Espagne de conserver son parcours sans faute en tête du groupe A3. Après avoir remonté leur premier retard au score en cours de match depuis juin 2024, les hommes de de la Fuente peuvent désormais se tourner vers la phase à élimination directe.
L’Espagne bouclera sa campagne de phase de groupes en décembre face à la République tchèque.
Merino cherchera à maintenir sa forme explosive en club comme en sélection.
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