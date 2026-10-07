« Cette équipe n'abandonne jamais ! » : Mikel Merino réagit après son doublé tardif qui maintient la série de l'Espagne en vie

Mikel Merino s’est révélé être le grand artisan de la différence pour l’Espagne, en sortant du banc à la mi-temps pour inscrire un superbe doublé en seconde période lors d’une victoire 2-1 contre la Croatie. Lancé par le sélectionneur Luis de la Fuente à la place d’Alex Baena, le milieu d’Arsenal a complètement transformé la dynamique offensive de l’Espagne au Stadion Poljud.

Merino a égalisé à la 61e minute avant de réussir une exquise volée à la 88e minute pour parachever la remontée.

Cette victoire a prolongé l’impressionnante série d’invincibilité de l’Espagne à 43 matches et validé une place en quarts de finale de la Ligue des nations.