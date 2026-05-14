« Cette décision n’a pas été prise à la légère » : Laura Hilven, l’épouse de Leandro Trossard, confirme la séparation du joueur d’Arsenal après sept ans de mariage

Dans un message émouvant publié sur Instagram, Hilven a clarifié la chronologie de sa situation familiale en confirmant la séparation. Elle écrit : « C’est avec beaucoup d’amour, d’attention et de respect l’un pour l’autre que nous avons pris la décision extrêmement difficile de nous séparer à l’amiable. Ce n’est pas un choix que nous avons pris à la légère. En réalité, nous vivons séparés depuis un certain temps déjà, et pendant cette période, nous avons pris le recul et le temps nécessaires pour gérer cette situation en toute intimité et de manière réfléchie. »