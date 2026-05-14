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« Cette décision n’a pas été prise à la légère » : Laura Hilven, l’épouse de Leandro Trossard, confirme la séparation du joueur d’Arsenal après sept ans de mariage
Fin d’un partenariat de longue date
Les spéculations sur le couple se sont intensifiées après que Hilven a supprimé toute trace de la star d’Arsenal de ses réseaux sociaux, y compris les photos de mariage et celles d’un voyage très médiatisé à Wimbledon. La jeune femme de 33 ans ne porte plus son alliance sur les publications publiques depuis décembre. Le couple belge, uni depuis 2019, était devenu un visage familier de la communauté des Gunners depuis l’arrivée de Trossard en provenance de Brighton en 2022.
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Les deux parties ont trouvé un accord à l’amiable, conclu en privé.
Dans un message émouvant publié sur Instagram, Hilven a clarifié la chronologie de sa situation familiale en confirmant la séparation. Elle écrit : « C’est avec beaucoup d’amour, d’attention et de respect l’un pour l’autre que nous avons pris la décision extrêmement difficile de nous séparer à l’amiable. Ce n’est pas un choix que nous avons pris à la légère. En réalité, nous vivons séparés depuis un certain temps déjà, et pendant cette période, nous avons pris le recul et le temps nécessaires pour gérer cette situation en toute intimité et de manière réfléchie. »
Donner la priorité à la cellule familiale
Dans un communiqué publié ce vendredi, le joueur et son épouse ont confirmé leur séparation, tout en réaffirmant leur engagement indéfectible envers leurs deux enfants et le respect mutuel qui a marqué leur longue histoire commune. « Notre décision repose sur une compréhension mutuelle et une volonté commune d’offrir l’avenir le plus sain et le plus heureux possible à toutes les personnes concernées. Mais surtout, nous sommes et resterons toujours des parents dévoués pour nos deux merveilleux enfants. Nous vous demandons de faire preuve de compassion, de compréhension et de respecter notre vie privée pendant cette période de transition profondément personnelle. Avec tout mon amour, Laura. »
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Tous les regards sont tournés vers la course au titre.
Trossard semble avoir su rester concentré sur le terrain malgré ces changements dans sa vie personnelle, puisqu'il a récemment inscrit le but décisif lors de la victoire cruciale 1-0 d'Arsenal face à West Ham United. Alors que les Gunners abordent la dernière ligne droite d’une course au titre de Premier League très serrée, la résilience mentale de l’attaquant sera mise à l’épreuve lors des deux dernières journées de championnat et de la finale de la Ligue des champions à venir contre le Paris Saint-Germain à Budapest. Avec deux points d’avance en tête du classement, Trossard demeure un maillon essentiel dans les plans de Mikel Arteta pour un doublé historique.