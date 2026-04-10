Le directeur sportif du club munichois a affirmé qu’une simple conférence de presse ne suffirait pas pour exprimer l’estime qu’il porte à Kompany, tant comme entraîneur que comme homme. Il s’exprimait peu avant le déplacement du champion d’Allemagne à Hambourg, où le FC St. Pauli attend les Bavarois samedi soir à 18h30.
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« Cette combinaison est tout à fait particulière » : Max Eberl fait l'éloge de l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany
« La manière dont Vinny (Vincent Kompany ; note de la rédaction) marie ses qualités d’homme et de entraîneur est tout simplement remarquable. En tant que personne, il se montre constamment accessible, aimable, chaleureux et ouvert à tous. Mais il sait aussi très exactement ce qu’il veut et comment il le veut sur le terrain. Cette combinaison – diriger et représenter un club et une équipe à 40 ans – est tout à fait particulière », s’est enthousiasmé Eberl.
Le dirigeant bavarois rappelle également le processus, il y a deux ans, qui a mené au choix de Kompany : après les refus de Julian Nagelsmann et de Ralf Rangnick, le club a étudié le parcours de l’ancien défenseur.
« Sur le plan sportif, nous avons analysé son parcours d’entraîneur. Ses saisons à Burnley et à Anderlecht étaient remarquables : une promotion avec plus de 100 points, suivie d’une relégation en Premier League. Mais la manière dont Vinny fait jouer son équipe correspond à ce que nous recherchions, et nous avons cherché à l’adapter à notre effectif », a expliqué Eberl.
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Le FC Bayern réalise une saison exceptionnelle sous la houlette de Kompany
Cette saison, Kompany peut encore remporter les trois titres avec le Bayern. Le club bavarois est virtually assuré du sacre en Bundesliga grâce à sa avance de neuf points sur le Borussia Dortmund et se trouve en demi-finale de la Coupe d’Allemagne ainsi qu’en quart de finale de la Ligue des champions.
Samedi, une victoire avec deux buts marqués face à St. Pauli permettrait au Bayern de battre son propre record de 101 réalisations en une saison de Bundesliga, établi en 1971-1972 ; les Bavarois en comptent pour l’instant 100.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
Rencontre
Samedi 11 avril
18h30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)
Dimanche 19 avril
17h30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mercredi 22 avril
20 h 45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d’Allemagne)