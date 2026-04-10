« Cette combinaison est tout à fait particulière » : Max Eberl fait l'éloge de l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany

« La manière dont Vinny (Vincent Kompany ; note de la rédaction) marie ses qualités d’homme et de entraîneur est tout simplement remarquable. En tant que personne, il se montre constamment accessible, aimable, chaleureux et ouvert à tous. Mais il sait aussi très exactement ce qu’il veut et comment il le veut sur le terrain. Cette combinaison – diriger et représenter un club et une équipe à 40 ans – est tout à fait particulière », s’est enthousiasmé Eberl.

Le dirigeant bavarois rappelle également le processus, il y a deux ans, qui a mené au choix de Kompany : après les refus de Julian Nagelsmann et de Ralf Rangnick, le club a étudié le parcours de l’ancien défenseur.

« Sur le plan sportif, nous avons analysé son parcours d’entraîneur. Ses saisons à Burnley et à Anderlecht étaient remarquables : une promotion avec plus de 100 points, suivie d’une relégation en Premier League. Mais la manière dont Vinny fait jouer son équipe correspond à ce que nous recherchions, et nous avons cherché à l’adapter à notre effectif », a expliqué Eberl.