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« Cette blessure est plus douloureuse que je ne peux l’exprimer » : Lamine Yamal adresse un message émouvant aux supporters du FC Barcelone après une blessure qui met fin à sa saison
Un véritable coup dur pour la jeune pépite.
Le monde du football a été secoué par l’annonce officielle de la fin de saison pour Yamal. Jeudi, le FC Barcelone a confirmé que le jeune attaquant souffre d’une rupture du tendon d’Achille gauche, survenue peu après son penalty victorieux contre le Celta Vigo.
Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a exprimé sa déception à l’attention des supporters. Produit de la Masia, il traversait une saison éclatante et ce coup du sort, survenu alors que le titre est en jeu, affecte profondément le jeune joueur au début de sa convalescence.
Yamal partage un message touchant sur Instagram
Yamal a rompu le silence sur sa blessure en publiant un message émouvant sur son compte Instagram officiel. Il y explique : « Cette blessure m'empêche d'être sur le terrain au moment où j'aurais le plus voulu y être, et cela me fait plus mal que je ne saurais l'exprimer. Ça me fait mal de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipiers, de ne pas pouvoir aider l'équipe quand elle a besoin de moi. Mais je crois en eux et je sais qu'ils donneront tout à chaque match. »
Soutenir Barcelone depuis les tribunes
Alors que Barcelone vise un deuxième titre consécutif en Liga, l’absence de Yamal se fera cruellement sentir sur le terrain. L’Espagnol entend néanmoins rester présent depuis les tribunes. « Je serai là, même si c’est depuis l’extérieur, pour soutenir, encourager et pousser l’équipe comme si j’étais l’un des leurs », a-t-il déclaré aux supporters.
Son absence prive l’entraîneur Flick d’une option offensive majeure, surtout pour le prochain Clásico face au Real Madrid, deuxième du classement. Si le club doit maintenir son élan sans son moteur le plus créatif, Yamal, lui, est engagé dans une course contre la montre pour être opérationnel lors de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne.
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Miser sur un meilleur rendement
Malgré la gravité de la situation, Yamal a conclu sa déclaration sur une note de défi et d’optimisme. Il se projette déjà vers la saison 2026-2027 et son retour sur la pelouse du Camp Nou. Il a promis : « Ce n’est pas la fin, ce n’est qu’une pause. Je reviendrai plus fort, plus motivé que jamais, et la saison prochaine sera meilleure. Merci pour vos messages et Visca el Barça. »
Si le calendrier de sa convalescence s’annonce long et si sa participation à la Coupe du monde 2026 reste incertaine, Yamal va immédiatement entamer sa rééducation. Ses nombreux supporters blaugranas devront donc patienter avant de le revoir fouler la pelouse, mais ils peuvent déjà se projeter vers un come-back encore plus éclatant du prodige catalan.