« Cette blessure est plus douloureuse que je ne peux l’exprimer » : Lamine Yamal adresse un message émouvant aux supporters du FC Barcelone après une blessure qui met fin à sa saison

Le monde du football a été secoué par l’annonce officielle de la fin de saison pour Yamal. Jeudi, le FC Barcelone a confirmé que le jeune attaquant souffre d’une rupture du tendon d’Achille gauche, survenue peu après son penalty victorieux contre le Celta Vigo.

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a exprimé sa déception à l’attention des supporters. Produit de la Masia, il traversait une saison éclatante et ce coup du sort, survenu alors que le titre est en jeu, affecte profondément le jeune joueur au début de sa convalescence.