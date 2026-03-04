« Cet homme est-il en train de ruiner le football ? » - Nicolas Jover, entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, pris pour cible par un journal étranger qui dénonce le « battage médiatique autour des corners » dans le football

Pour étayer l'argument principal de l'article, des citations récentes de l'entraîneur principal de Liverpool, Arne Slot, sur le manque de matchs divertissants en Premier League ont été mentionnées. Slot a déclaré : « Tout d'abord, il faut l'accepter. Je pense que c'est principalement le cas ici, en Premier League. Quand je regarde d'autres ligues, je ne pense pas qu'on accorde autant d'importance aux coups de pied arrêtés. Quand je regarde un match de l'Eredivisie, je vois des buts refusés et des fautes sur les gardiens sifflées, et je me dis : « Waouh, ça fait une grosse différence ». Ici, on peut presque frapper un gardien au visage et l'arbitre dit quand même : « Continuez ». Est-ce que j'aime ça ? Mon cœur de footballeur n'aime pas ça. Si vous me demandez mon avis, quand je pense au football, je pense à l'équipe de Barcelone d'il y a 10 ou 15 ans. Tous les dimanches soirs, on espérait qu'ils joueraient.

Aujourd'hui, la plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas très agréables à regarder, mais ils sont toujours intéressants car ils sont très disputés, et c'est ce qui rend cette ligue formidable : il y a tellement de compétitivité. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Mais en tant que personne qui aime regarder le football sans se soucier de la victoire ou de la défaite, juste pour le plaisir, je pense qu'il y a une grande différence entre aujourd'hui et il y a trois ou quatre ans en Premier League. »