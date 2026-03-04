Getty Images Sport
« Cet homme est-il en train de ruiner le football ? » - Nicolas Jover, entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, pris pour cible par un journal étranger qui dénonce le « battage médiatique autour des corners » dans le football
La dépendance d'Arsenal aux buts sur coups de pied arrêtés
Sur les 58 buts marqués par Arsenal jusqu'à présent en Premier League cette saison, 21 l'ont été sur des coups de pied arrêtés, soit le plus grand nombre jamais enregistré dans l'histoire de la compétition, alors qu'il reste encore neuf matchs à jouer. Les supporters des Gunners scandent souvent « encore un coup de pied arrêté, ole ole » après un but marqué sur une situation de jeu arrêté, tandis que les fans ont adopté le surnom de « Set Piece FC » (le club des coups de pied arrêtés) et que Jover a droit à une fresque murale dédiée à son nom à l'extérieur de l'Emirates Stadium.
« Pas très attrayant, mais efficace » - Jover reçoit un compliment ambigu
Le journal suisse Blick a publié lundi un article, à la fois dans son édition papier et en ligne, intitulé « Cet homme est-il en train de ruiner le football ? », accompagné d'une photo de Jover. L'article présente une série de statistiques et de chiffres expliquant l'engouement dela Premier League pour les corners, notamment le pourcentage record de 27,5 % de buts marqués sur des coups de pied arrêtés cette saison.
L'article accuse ensuite Jover, qui recevrait une prime chaque fois qu'Arsenal marque sur un coup de pied arrêté, d'être l'architecte d'une « tactique apparemment simple ». Il poursuit : « Les joueurs bloquent le gardien dans la surface de réparation afin qu'il n'ait pratiquement aucune chance d'atteindre le centre précis, qui est soit dévié au premier poteau, soit renvoyé au milieu au second poteau. Ce n'est pas particulièrement spectaculaire, mais c'est très efficace. »
Slot devient le visage des sentiments anti-set piece
Pour étayer l'argument principal de l'article, des citations récentes de l'entraîneur principal de Liverpool, Arne Slot, sur le manque de matchs divertissants en Premier League ont été mentionnées. Slot a déclaré : « Tout d'abord, il faut l'accepter. Je pense que c'est principalement le cas ici, en Premier League. Quand je regarde d'autres ligues, je ne pense pas qu'on accorde autant d'importance aux coups de pied arrêtés. Quand je regarde un match de l'Eredivisie, je vois des buts refusés et des fautes sur les gardiens sifflées, et je me dis : « Waouh, ça fait une grosse différence ». Ici, on peut presque frapper un gardien au visage et l'arbitre dit quand même : « Continuez ». Est-ce que j'aime ça ? Mon cœur de footballeur n'aime pas ça. Si vous me demandez mon avis, quand je pense au football, je pense à l'équipe de Barcelone d'il y a 10 ou 15 ans. Tous les dimanches soirs, on espérait qu'ils joueraient.
Aujourd'hui, la plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas très agréables à regarder, mais ils sont toujours intéressants car ils sont très disputés, et c'est ce qui rend cette ligue formidable : il y a tellement de compétitivité. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Mais en tant que personne qui aime regarder le football sans se soucier de la victoire ou de la défaite, juste pour le plaisir, je pense qu'il y a une grande différence entre aujourd'hui et il y a trois ou quatre ans en Premier League. »
Arteta n'est pas satisfait du bilan d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés
Malgré leur réputation, Arteta a déclaré qu'il n'était pas satisfait du nombre de buts marqués par son équipe sur des coups de pied arrêtés, et qu'il souhaitait également que son équipe se montre plus rigoureuse en défense.
Quelques jours après la victoire 2-1 contre Chelsea, un match où les trois buts ont été marqués sur des coups de pied arrêtés, Arteta a déclaré : « Je suis déçu que nous ne marquions pas plus (sur des coups de pied arrêtés). Et que nous en concédions également. Nous voulons donc être la meilleure équipe et la plus dominante dans tous les aspects du jeu. C'est la trajectoire et l'objectif de cette équipe. Et en tant que club, nous voulons être les mêmes. Essayons donc d'y parvenir.
Je ne sais pas comment on peut célébrer un but différemment d'un autre. Peut-être que pour YouTube, certains sont plus beaux que d'autres. Je ne sais pas, mais la réalité du football dépend de beaucoup de choses. »
Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
Arsenal reprend du service mercredi soir à l'extérieur contre Brighton & Hove Albion. Mardi, l'entraîneur des Seagulls, Fabian Hurzeler, a déploré la façon dont les Gunners « perdent du temps » et tentent d'entraver les défenseurs avec leurs routines sur coups de pied arrêtés.
« Certaines obstructions ou la manière dont les équipes bloquent ne sont pas clairement réglementées. Parfois, l'arbitre siffle et c'est une faute, parfois il ne siffle pas. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous abordons ce sujet en ce moment, mais pour moi, l'essentiel est d'établir une règle claire sur le temps que l'on peut perdre pour un corner, une remise en jeu ou un coup franc », a déclaré Hurzeler.
